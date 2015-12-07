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Омерзительная восьмерка Омерзительная восьмерка
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The Hateful Eight

Омерзительная восьмерка, 2015

2015 / США
7.7 Оцените
74 голоса Рейтинг IMDb: 7.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Спустя несколько месяцев после окончания Гражданской войны дилижанс мчится по зимнему Вайомингу. Охотник за головами Джон Рут и его беглая пленница Дейзи Домерг мчатся к городу Ред-Рок, где Рут предаст Дейзи правосудию. По дороге они встречают майора Маркиза Уоррена, другого охотника, и Криса Мэнникса, нового шерифа Ред-Рока. Потерявшись в метель, компания ищет убежища в Галантерейной Минни. Там их встречает еще трое постояльцев: бывший генерал, ковбой и палач. Пока за окном бушует снежный шторм, в доме назревают новые и давно забытые конфликты. У жильцов окажется достаточно времени свести друг с другом счеты… Но когда же появится восьмой персонаж? 

  • После того, как сценарий фильма попал в интернет, сценарист и режиссер Квентин Тарантино решил отказаться от идеи. Однако после того, как сценарий прочли основные актеры, они были от него в таком восторге, что собрались и убедили Тарантино все-таки начать съемки. 
  • Тарантино говорил, что некоторые композиции из саундтрека фильма, написанного Эннио Морриконе, являются неиспользованными фрагментами из музыки к фильму «Нечто» Джона Карпентера. Курт Рассел сыграл центральные роли в обеих картинах. 
  • Песню, которую поет Дейзи, Дженнифер Джейсон Ли исполнила сразу на съемочной площадке. Даже в саундтреке к фильму она звучит вместе со звуками ударов дерева в дверь и диалогом Курта Рассела.

США после Гражданской войны. Легендарный охотник за головами Джон Рут по кличке Вешатель конвоирует заключенную. По пути к ним прибивается еще один охотник. Снежная буря вынуждает всех троих искать укрытие в лавке на отшибе, где уже расположилась весьма пестрая компания: генерал, шериф, мексиканец, француз и ковбой… И один из них – не тот, за кого себя выдает.

7.7 Оцените
74 голоса Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 3 часа 2 минуты
Год выпуска 2015
Премьера в России 14 января 2016
Премьера в мире 7 декабря 2015
Возраст 18+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Квентин Тарантино
Квентин Тарантино
В ролях
Сэмюэл Л. Джексон
Сэмюэл Л. Джексон
Курт Рассел
Курт Рассел
Эмбер Тэмблин
Эмбер Тэмблин
Тим Рот
Тим Рот
Уолтон Гоггинс
Уолтон Гоггинс
Все актеры и съемочная группа
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Бешеная восьмёрка освобождённых Новая работа великого и ужасного Тарантино, вопреки всем выпавшим на долю режиссёра невзгодам, всё же добралась до проката. Когда 2 года назад было заявлено, что признанный гений кинематографа снимает очередную картину, да ещё и в жанре горячо любимого автором, полноценного вестерна, почитатели его творчества возликовали. Однако столь радостная новость скоропостижно сменилась разочарованием после того, как свежий сценарий был беспощадно размещён в сети, и каждый…
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Kirill86 31 января 2016, 23:00
3 часа в пустую! очень слабо
Mocker 31 января 2016, 23:00
Фильм для поклонников Тарантино. Или хотя бы для тех, кто знаком с его творчеством.

"классический поздний Тарантино": много разговоров,… Читать дальше…
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саундтрек фильма Омерзительная восьмерка
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6 актеров, которые буквально выпросили себе роли в фильмах Эти мастера экрана не стали ждать подарка от судьбы и пришли к режиссёрам сами. И, как выяснилось, правильно сделали.
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30 апреля 2021 17:09
Сэмюэл Л Джексон: «Актерский состав «Омерзительной восьмерки» — самый сплоченный в моей карьере» Про киновселенную Marvel и «Звездные войны» актер так не говорил.
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5 ноября 2020 12:56
Тарантино сбежал со встречи, чтобы не выпускать «Омерзительную восьмерку» на iPhone Студийные боссы явно плохо подготовились к встрече с режиссером. 
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25 июня 2020 16:56
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