Омерзительная восьмерка, 2015

Спустя несколько месяцев после окончания Гражданской войны дилижанс мчится по зимнему Вайомингу. Охотник за головами Джон Рут и его беглая пленница Дейзи Домерг мчатся к городу Ред-Рок, где Рут предаст Дейзи правосудию. По дороге они встречают майора Маркиза Уоррена, другого охотника, и Криса Мэнникса, нового шерифа Ред-Рока. Потерявшись в метель, компания ищет убежища в Галантерейной Минни. Там их встречает еще трое постояльцев: бывший генерал, ковбой и палач. Пока за окном бушует снежный шторм, в доме назревают новые и давно забытые конфликты. У жильцов окажется достаточно времени свести друг с другом счеты… Но когда же появится восьмой персонаж?