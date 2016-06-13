Сдается дом со всеми неудобствами, 2016

Вера Сторожева ("Путешествие с домашними животными", "Мой парень - ангел") выпускает в прокат свой новый фильм "Сдаётся со всеми неудобствами". В главных ролях снялись блестящие актрисы: Ирина Пегова ("Экипаж", "Прогулка"), Светлана Ходченкова ("Метро", "Мамы"), Виктория Усакова ("Ученик", "Остров"), Нина Дворжецкая ("Оттепель", "Крецерова соната") и другие. Также в фильме сыграл Владимир Вдовиченков ("Бригада"). Одним из продюсеров картины является Карен Шахназаров.

По сюжету картины "Сдаётся со всеми неудобствами" в домик у моря, по вине корыстного мужчины, заселяется сразу несколько семей. Таким образом, в одном месте собрались совершенно разные женщины со своими детьми, которым приходится взаимодействовать друг с другом. Вся ситуация принимает ещё более неожиданный поворот, когда в дом возвращается настоящий хозяин, который был не в курсе, что там происходит.