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Сдается дом со всеми неудобствами Сдается дом со всеми неудобствами
Киноафиша Фильмы Сдается дом со всеми неудобствами

Сдается дом со всеми неудобствами, 2016

2016 / Россия
5.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Вера Сторожева ("Путешествие с домашними животными", "Мой парень - ангел") выпускает в прокат свой новый фильм "Сдаётся со всеми неудобствами". В главных ролях снялись блестящие актрисы: Ирина Пегова ("Экипаж", "Прогулка"), Светлана Ходченкова ("Метро", "Мамы"), Виктория Усакова ("Ученик", "Остров"), Нина Дворжецкая ("Оттепель", "Крецерова соната") и другие. Также в фильме сыграл Владимир Вдовиченков ("Бригада"). Одним из продюсеров картины является Карен Шахназаров.

По сюжету картины "Сдаётся со всеми неудобствами" в домик у моря, по вине корыстного мужчины, заселяется сразу несколько семей. Таким образом, в одном месте собрались совершенно разные женщины со своими детьми, которым приходится взаимодействовать друг с другом. Вся ситуация принимает ещё более неожиданный поворот, когда в дом возвращается настоящий хозяин, который был не в курсе, что там происходит. 

- В основе сюжета картины "Сдаётся со всеми неудобствами" лежит повесть Марии Трауб "Домик на Юге"

- Бюджет фильма составил 94 миллиона рублей. Проект получил часть средств от Фонда кино

- "Сдаётся со всеми неудобствами" - стал фильмом закрытия фестиваля "Кинотавр" в 2016 году

- В Картине снялась Полина Симачёва, внучка актрисы Веры Глаголевой. Она стала самой маленькой актрисой на площадке

Предприимчивый маклер сдал домик у моря сразу нескольким семьям. Так волей случая в одном «ковчеге» вынуждены «плыть по волнам жизни» несколько совершенно разных женщин с детьми. После клубка эксцентричных, смешных и не очень поступков, событий, выяснений отношений, казалось, они поймут друг друга, но появление вернувшегося из плавания хозяина дома, и не подозревающего о том, что его друг, которому он дал ключи от домика, сдал его, нарушает уже почти возникшую чеховскую атмосферу.

5.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2016
Премьера в России 13 июня 2016
Премьера в мире 13 июня 2016
Возраст 12+
Режиссер
Вера Сторожева
Вера Сторожева
В ролях
Светлана Ходченкова
Светлана Ходченкова
Владимир Вдовиченков
Владимир Вдовиченков
Ирина Пегова
Ирина Пегова
Виталий Хаев
Виталий Хаев
Дарья Урсуляк
Дарья Урсуляк
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