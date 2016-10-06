Русский
6.1

Средняя школа: Худшие годы моей жизни

, 2016
Middle School: The Worst Years of My Life
США / комедия / 18+
Фильм «Средняя школа: Худшие годы моей жизни» снял режиссёр Стив Карр, который известен по комедиям начала 2000-х «Доктор Дулиттл 2» и «Дежурный папа». В картине сыграли молодые и пока ещё неизвестные актёры: Изабелла Монер («Дом, который построил Джек»), Гриффин Глюк («Притворись моей женой») и Томас Барбаска («Проповедник»). Из представителей старшего поколения можно выделить Лорен Грэм («Девочки Гилмор», «Плохой Санта»), Адама Палли («Железный человек 3», «Счастливый конец») и Робба Риггла («Мачо и ботан»).

Главный герой фильма «Средняя школа: Худшие годы моей жизни» переводится в новую школу. Но он ещё не знает, что её директор помешан на беспрекословном исполнении всех школьных правил. Ученики уже устали от его террора, но никто не решается дать отпор. И когда однажды директор уничтожает тетрадь с рисунками нашего героя, он решает отомстить. Теперь каждый день он будет нарушать установленные правила, пока не вычеркнет из своего списка абсолютно все из них.

- Фильм снят по одноимённому роману Джеймса Паттерсона

-У режиссёра Стива Карра есть награда «Золотая малина» за работу над фильмом «Муви 43»

-Кара Холден, одна из сценаристов картины, работала над сериалом «Девочки Гилмор». Там же сыграла исполнительница одной из ролей Лорен Грэм

13-летний Рейф решил пойти против системы и бросил вызов директору школы. Отныне Рейф нарушает все правила школьного устава, а его лучший друг Леонардо ведет счет. Жвачка на уроке? — 5000 очков! Бегаешь по коридорам? — 10000 очков! Врубил пожарную сирену? — 50000 очков!

Изабела Мерсед
Лорен Грэм
Томас Барбаска
Гриффин Глюк
Адам Палли
Роб Риггл
Режиссер Стив Карр
Сценарист Chris Bowman, Хаббел Палмер, Kara Holden, Джеймс Паттерсон
Композитор Джефф Кардони
Страна США
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2016
Премьера онлайн 10 февраля 2017
Премьера в мире 6 октября 2016
6 октября 2016 Россия Парадиз 12+
7 октября 2016 Бразилия
21 октября 2016 Вьетнам
20 октября 2016 Греция
6 октября 2016 Казахстан
1 декабря 2016 Португалия
7 октября 2016 США
6 октября 2016 Украина
MPAA PG
Бюджет $8 500 000
Сборы в мире $23 316 139
Производство CBS Films, James Patterson Entertainment, Participant
Middle School: The Worst Years of My Life, Los peores años de mi vida, Escola: Os Piores Anos da Minha Vida, Ako prežiť strednú, Đại Ca Học Đường, Életem legrosszabb éve, Khativat ha'bei'na'yim: ha'shanim ha'grou'ot shel kha'yai, La 6ème, la pire année de ma vie !, Mokykla: blogiausi mano gyvenimo metai, Ortaokul: Hayatımın En Kötü Yılları, Os Piores Anos da Minha Vida, School Survival: Die schlimmsten Jahre meines Lebens, Şcoala: Cei mai urâţi ani, Scuola media: gli anni peggiori della mia vita, Srednja škola: Najgore godine mog života, Srednja škola: Najgore razdoblje mog života, Szkoła moich koszmarów, Une nouvelle école: La pire épreuve de ma vie, Σχολικά γυμνάσια, Средняя школа: Худшие годы моей жизни, Училището: Най-лошите ми години, 史上最悪の学園生活

6.1
6.1 IMDb
