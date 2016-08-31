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L'estate addosso

Летние дни, 2016

2016 / Италия / США
5.5 Оцените
10 голосов
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О фильме

Марко, новоиспеченный выпускник лицея, с тревогой думает о собственном будущем. Первое лето, которое он встречает с аттестатом зрелости, приведет его в силу ряда совпадений и непредвиденных обстоятельств на двадцать дней в Сан-Франциско. Он путешествует вместе с Марией, которая училась с ним в одной школе и которая кажется ему консервативной и сухой. Их ждут Мэтт и Пол — американцы, с которыми Марко и Мария совершат невероятное путешествие, прислушаются к себе, и понимают, кто они на самом деле и кем хотят стать. Когда настанет время прощаться и возвращаться домой, четверо друзей поймут, что они получили уникальный опыт, прожили то, что, возможно, уже не повторится, но навсегда останется с ними, выросли и повзрослели.

5.5 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в России 31 августа 2016
Премьера в мире 31 августа 2016
Возраст 18+
Режиссер
Габриэле Муччино
Габриэле Муччино
В ролях
Брандо Пачитто
Матильда Анна Ингрид Лутс
Матильда Анна Ингрид Лутс
Тейлор Фрэй
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Летние дни 2 постера
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саундтрек фильма Летние дни
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