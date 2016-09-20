Девушка в поезде, 2016

Роман Полы Хокинс, появившись на прилавках книжных магазинов, тут же стал бестселлером. Поэтому справедливо будет отметить, что его экранизация была лишь вопросом времени. Адаптировать книгу к большому экрану взялся режиссёр Тейт Тэйлор, главным фильмом в карьере которого является «Прислуга», номинированная на «Оскар» в 2012 году. Сценарий написала Эрин Крессида Уилсон («Мужчины, женщины и дети», сериал «Винил», «Хлоя»). В главной роли выступила известная британская актриса Эмили Блант («Грань будущего», «Чем дальше в лес», «Петля времени»). Также в ленте снялись Хейли Беннетт («Хардкор») и Люк Эванс («Дракула», «Хоббит: Битва пяти воинств»).
В центре сюжета фильма «Девушка в поезде» окажется Рейчел, которая переживает нелёгкие времена. Она не может иметь детей и не так давно развелась с мужем. Каждый день она ездит на электричке, и видит за окном молодую семью, в которой царит полная идиллия. Она даже даёт мужчине и женщине имена, Джесс и Джейсон, и видит в них всё то, чего лишилась сама. Но однажды увиденное заставляет её взволноваться не на шутку. Так вышло, что именно Рейчел стала свидетелем ужасных событий, но одних её слов не достаточно, чтобы доказать преступление. Тогда девушка начинает собственное расследование, которое предвещает множество опасностей.
- Изначально в фильме могли сыграть Марго Робби, Джаред Лето, Крис Эванс и Кейт Мара. Все они являются звёздами супергеройских блокбастеров: Робби и Лето снялись вместе в «Отряде самоубийц», персонажем Эванса является Капитан Америка, а Мара играла в новой «Фантастической четвёрке»
- Во время съёмок актриса Эмили Блант забеременела, играя героиню, которая по сюжету не может иметь детей
- События книги «Девушка в поезде» развиваются в Англии, однако действие экранизации было перенесено в США
- Режиссёр Тейт Тейлор уже работал с актрисой Эллисон Дженни на съёмках фильма «Прислуга», а также на трёх других картинах
- Актрисы Эмили Блант и Ребекка Фергюсон, сыгравшие вместе в «Девушке в поезде», обе снимались с Томом Крузом. Блант в «Грани будущего», Фергюсон в «Миссии невыполнима: Племя изгоев»
- Бюджет картины составил 45 миллионов долларов
- Автор оригинала Пола Хокинс хотела, чтобы главную роль исполнила Мишель Уилльямс. Но вместо неё выбрали Эмили Блант
- Британка Эмили Блант разговаривет в фильме со своим естественным акцентом, несмотря на то, что действие фильма были перенесено в американские реалии
- В фильме есть несколько отсылок к работам Альфреда Хичкока
- «Девушка в поезде» - это первый фильм Тейта Тейлора, в котором не играет актриса Октавия Спенсер
- Хейли Беннетт прочитала книгу «Девушка в поезде» во время съёмок «Великолепной семёрки»
Джесс и Джейсон. Такие имена дала Рейчел «безупречным» супругам, за жизнью которых она день за днем наблюдает из окна электрички. У них, похоже, есть все, чего совсем недавно лишилась сама Рейчел, — любовь, счастье, благополучие…
Но однажды, проезжая мимо, она видит, как в дворике коттеджа, где живут Джесс и Джейсон, происходит нечто странное, загадочное, шокирующее. Всего минута — и поезд опять трогается, но этого достаточно, чтобы идеальная картинка исчезла навсегда.
А потом — Джесс пропадает. И Рейчел понимает, что только она способна разгадать тайну ее исчезновения. Примет ли полиция ее показания всерьез? И надо ли вообще ей вмешиваться в чужую жизнь?