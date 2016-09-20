Девушка в поезде, 2016

- Изначально в фильме могли сыграть Марго Робби, Джаред Лето, Крис Эванс и Кейт Мара. Все они являются звёздами супергеройских блокбастеров: Робби и Лето снялись вместе в «Отряде самоубийц», персонажем Эванса является Капитан Америка, а Мара играла в новой «Фантастической четвёрке»

- Во время съёмок актриса Эмили Блант забеременела, играя героиню, которая по сюжету не может иметь детей

- События книги «Девушка в поезде» развиваются в Англии, однако действие экранизации было перенесено в США

- Режиссёр Тейт Тейлор уже работал с актрисой Эллисон Дженни на съёмках фильма «Прислуга», а также на трёх других картинах

- Актрисы Эмили Блант и Ребекка Фергюсон, сыгравшие вместе в «Девушке в поезде», обе снимались с Томом Крузом. Блант в «Грани будущего», Фергюсон в «Миссии невыполнима: Племя изгоев»

- Бюджет картины составил 45 миллионов долларов

- Автор оригинала Пола Хокинс хотела, чтобы главную роль исполнила Мишель Уилльямс. Но вместо неё выбрали Эмили Блант

- Британка Эмили Блант разговаривет в фильме со своим естественным акцентом, несмотря на то, что действие фильма были перенесено в американские реалии

- В фильме есть несколько отсылок к работам Альфреда Хичкока

- «Девушка в поезде» - это первый фильм Тейта Тейлора, в котором не играет актриса Октавия Спенсер

- Хейли Беннетт прочитала книгу «Девушка в поезде» во время съёмок «Великолепной семёрки»