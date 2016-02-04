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Робинзон Крузо: Очень обитаемый остров Робинзон Крузо: Очень обитаемый остров
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Robinson Crusoe

Робинзон Крузо: Очень обитаемый остров, 2015

2015 / Франция / Бельгия
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15 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Попугай Вторник и другие птицы и зверушки спокойно живут на своем тропическом острове, пока не обнаруживают на линии прибоя странное создание…

  • Изначально фильм был выпущен как короткометражка.
  • Ноги попугая нарисованы неправильно – как куриные, на самом деле пальцы на них расположены буквой X.
  • Озвучивающего Крузо Маттиаса Швайгхёфера называют одним из самых перспективных и талантливых европейских актеров. Он работал с Питером Гринуэем, Тилем Швайгером, Брайаном Сингером, Уве Янсоном. Пробовал себя в кинорежиссуре и сам сыграл в своих лентах «Нянька» и «Отцовство». Отлично смотрелся в историческом кино — в роли Франца Хербера в «Операции «Валькирия» и Манфреда фон Рихтгофена в «Красном Бароне» (роль прославленного аса ему пришлось играть, героически преодолевая собственную аэрофобию).
  • Дитер Халлерворден, «голос» потрясающего козла Полковника — актер, артист кабаре, писатель и хозяин собственного замка во Франции. Озвучивал Влада в немецком дубляже «Отеля Трансильвания 2». В год выпуска этого фильма ему исполнился 81 год.
  • Музыку к фильму создал Рамин Джавади, прославившийся саундтреком к сериалу «Игра престолов».

Все знают историю о Робинзоне Крузо, попавшем на необитаемый остров. Однако, как же можно назвать его необитаемым, если он населен разнообразными веселыми животными и птицами? Они очень удивились, впервые встретив это странное существо, и даже приняли его за морское чудовище. Попугаю по кличке Вторник и его друзьям - хамелеону, тапиру и другим обитателям острова предстоит поближе познакомиться с незнакомым зверем "человеком" и вместе с ним пережить массу опасных и веселых приключений.

6.1 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 14 апреля 2016
Премьера в мире 4 февраля 2016
Возраст 6+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Винсент Кестелут
В ролях
Илька Бессин
Дитер Халлерворден
Айлин Тецель
Айлин Тецель
Кая Янар
Маттиас Швайгхефер
Маттиас Швайгхефер
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Робинзон Крузо: Очень обитаемый остров 2 постера
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Робинзон Крузо: Очень обитаемый остров смотреть онлайн

Робинзон Крузо: Очень обитаемый остров
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Робинзон и его команда Пожалуй, одной из самых любимых книжных историй в мире можно назвать «Робинзона Крузо». Уже не раз она была экранизирована и подвергалась всевозможным переосмыслениям. Даже наделавшего шуму «Марсианина» можно отнести к своеобразной космической версии известных всем приключений. Но режиссёры мультфильма «Робинзон Крузо: Очень обитаемый остров» не стали кидать своего героя в какие-то радикально новые условия, при этом и к…
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саундтрек мультфильма Робинзон Крузо: Очень обитаемый остров
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