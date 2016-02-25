Пятница, 2016

Евгений Шелякин, дебютировавший в 2014 году в качестве режиссёра с комедией «Ч/Б», вновь примеряет на себя это амплуа. К написанию сценария подошли основательно: в команду вошли 5 человек. Одним из них стал Ибрагим Магомедов, которому уже доводилось сотрудничать с Шелякиным на съёмках его дебютного проекта. В 2016 году зрителей ждёт большая доза Данилы Козловского, ведь практически каждый месяц выходит минимум одна картина с ним в главной роли, что относится и к «Пятнице». Компанию ему составили и другие российские знаменитости, среди которых Ян Цапник, Катерина Шпица, Настасья Самбурская и Павел Деревянко.

Есть одно слово, которое радует слух любого работающего труженика. И слово это зовётся пятницей. Московские клубы также с нетерпением ждут предвыходной ночи, ведь самая большая доля выручки приходится именно на неё. Молодёжь, и не только, собирается под одной крышей, чтобы зажечь танцпол, напиться до беспамятства и познакомиться с новыми людьми. Успешный бизнесмен, которого зовут Бондарь, не является исключением. Но на этой неделе вечеринка станет не только самой запоминающейся, но также судьбоносной. Причём, не только для него одного. Миллионер заключает пари, ради победы в котором ему необходимо перевоплотиться в официанта и заполучить определённую спором сумму чаевых. С этого момента приключение длиною в ночь начинается, и жизни посетителей клуба переплетаются между собой, образуя новые, удивительные истории.