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Пятница Пятница
Киноафиша Фильмы Пятница

Пятница, 2016

2016 / Россия
5.0 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 6.2
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Евгений Шелякин, дебютировавший в 2014 году в качестве режиссёра с комедией «Ч/Б», вновь примеряет на себя это амплуа. К написанию сценария подошли основательно: в команду вошли 5 человек. Одним из них стал Ибрагим Магомедов, которому уже доводилось сотрудничать с Шелякиным на съёмках его дебютного проекта. В 2016 году зрителей ждёт большая доза Данилы Козловского, ведь практически каждый месяц выходит минимум одна картина с ним в главной роли, что относится и к «Пятнице». Компанию ему составили и другие российские знаменитости, среди которых Ян Цапник, Катерина Шпица, Настасья Самбурская и Павел Деревянко.

Есть одно слово, которое радует слух любого работающего труженика. И слово это зовётся пятницей. Московские клубы также с нетерпением ждут предвыходной ночи, ведь самая большая доля выручки приходится именно на неё. Молодёжь, и не только, собирается под одной крышей, чтобы зажечь танцпол, напиться до беспамятства и познакомиться с новыми людьми. Успешный бизнесмен, которого зовут Бондарь, не является исключением. Но на этой неделе вечеринка станет не только самой запоминающейся, но также судьбоносной. Причём, не только для него одного. Миллионер заключает пари, ради победы в котором ему необходимо перевоплотиться в официанта и заполучить определённую спором сумму чаевых. С этого момента приключение длиною в ночь начинается, и жизни посетителей клуба переплетаются между собой, образуя новые, удивительные истории.

  • При создании фильма был задействован настоящий кенгуру по кличке Тайсон. На случай, если животное замерзнет в лесу, и съемки сорвутся, у создателей картины были подготовлены запасные варианты сценария.
  • По словам режиссера фильма Евгения Шелякина, в главной роли он видел именно Козловского и писал сценарий фактически под Данилу еще даже до того, как тот дал согласие на съемки.
  • Кавер-версии советских шлягеров на английском языке и оригинальную композицию “Пятница” для фильма записала российская музыкальная группа Tony Burns. Одна из песен была записана совместно с Данилой Козловским.
  • Актриса Настасья Самбурская, сыгравшая текильщицу Надю, специально для съемок в фильме обучалась вольной борьбе.
  • Трюк в сцене со спуском на тросах актер Аристарх Венес (Гоша) исполнил самостоятельно, без участия дублера.

Что если азартный миллионер на одну ночь станет официантом, офисный лузер будет звездой самой яркой вечеринки, а двум «заклятым» друзьям придется искать кенгуру ночью в подмосковном лесу? У каждого своя пятница! Как она закончится для каждого, знает только утро субботы

5.0 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 26 марта 2016
Премьера в мире 25 февраля 2016
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Евгений Шелякин
Евгений Шелякин
В ролях
Данила Козловский
Данила Козловский
Настасья Самбурская
Настасья Самбурская
Катерина Шпица
Катерина Шпица
Павел Деревянко
Павел Деревянко
Кирилл Плетнев
Кирилл Плетнев
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Постер фильма Пятница 9 постеров
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Last Friday night Вот уже много лет жители планеты Земля воздают почести этому дню недели в своих историях, рассказах и песнях. Евгений Шелякин тоже не смог пройти мимо и посвятил свой второй полнометражный фильм одной пятничной ночи в популярном московском клубе. Всё здесь именно так, как вы заказывали: в главной роли вездесущий Данила Козловский, налицо излюбленные современные реалии, а также зажигательная музыка и счастливый конец для каждого героя (за исключением тех, кому воздалось по…
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Goya 16 марта 2016, 01:03
Фильм отличный, смеялись весь фильм в голос, с молодым человеком, хотя он русское кино не очень то любит. Был поражен, что сняли действительно что-то… Читать дальше…
Сергей1985 3 февраля 2016, 23:18
Посмотрел фильм Пятница. Резюме, очередной Российский трэш про тусовки в клубе. Шутки плоские, актеры не актеры вовсе. Не тратьте деньги на кино, а… Читать дальше…
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