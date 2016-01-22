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Постер фильма Козел
5.7
Козел - Трейлер
Киноафиша Фильмы Козел
5.7

Козел

, 2016
Goat
США / драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма Козел
5.7
Козел - Трейлер
Козел  Трейлер

Причины посмотреть

Факты

О фильме

В фильмографию режиссёра Эндрю Нила по большей части входят документальные картины. «Козёл» является одним из немногих его игровых проектов. Примечательна картина своим актёрским составом. В ней снялись Ник Джонас («Королевы крика», «Рок в летнем лагере»), Джеймс Франко, без которого не обходится практически ни один фильм, а также Бен Шнетцер из «Воровки книг» и «Варкрафта». Картина «Козёл» уже была представлена на Берлинском кинофестивале, а также на «Сандэнс».

Поступая в университет, первокурсник Брэд даже не подозревал, что в учебном заведении царит жесточайшая дедовщина. Старшекурсники, считающие себя хозяевами жизни, подвергают новичков всяческим унижениям. Чтобы стать своим, Брэд вынужден вступить в университетское братство, где ему предстоит выдержать “адскою неделю” — семь ежедневных кошмарных испытаний. 

  • Фильм основан на реальной истории и мемуарах Брэда Лэнда о переводе в университет Клемсона в штате Южная Каролина, и попытке вступить там в студенческое общество.
  • На следующий день после нападения, в спальне Брэда можно заметить семейные фотографии, одна из которых является настоящей фотографией актера Ника Джонаса и его младшего брата Фрэнки.
  • Фильм снимался в основном в университете Ксавьера и университете Цинциннати, в городах Ньютаун, Северный Эйвондейл и Клифтон.
  • Одна сцена снята в Финнейтауне, пригороде Цинциннати. Финнейтаун — единственная средняя школа в Соединенных Штатах, сразу двое выпускников которой являются руководителями компаний из списка “Fortune 500”.
  • Фильм участвовал в кредитной программе управления губернатора штата Нью-Йорк по развитию кино и телевидения.

Правдивая история о жестоких и унизительных актах дедовщины в университетском братстве. Первокурсник Брэд, переживший травму после жестокого избиения, становится «отдушиной» для агрессивных и извращенных позывов, которые витают в студенческом сообществе.

В ролях

Джеймс Франко
Джеймс Франко
Бен Шнетцер
Бен Шнетцер
Brad
Ник Джонас
Ник Джонас
Brett
Дэн Флаэрти
Дэн Флаэрти
Will
Вирджиния Гарднер
Вирджиния Гарднер
Leah
Чейс Кроуфорд
Чейс Кроуфорд
Гас Халпер
Chance
Джейк Пикинг
Джейк Пикинг
Dixon
Брок Юрич
Wes
Уилл Пуллен
The Smile
Остин Лион
Dave
Eric Staves
Baity
Режиссер Эндрю Нил
Сценарист Дэвид Гордон Грин, Brad Land, Эндрю Нил, Майк Робертс
Композитор Arjan Miranda
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2016
Премьера онлайн 23 сентября 2016
Премьера в мире 22 января 2016
Дата выхода
22 января 2016 Россия 18+
23 сентября 2016 Великобритания
22 января 2016 Казахстан
23 сентября 2016 США
22 января 2016 Украина
23 сентября 2016 Швеция 15
MPAA R
Сборы в мире $23 020
Производство Killer Films, Fresh Jade, Rabbit Bandini Productions
Другие названия
Goat, Beavatás, Cabra, Goat - Das Aufnahmeritual, Kurban, O Trote, Ofiara, Žrtva, Братството, Козёл, ゴート, 羊男鬥獸場, La cabra

Рейтинг фильма

5.7
Оцените 13 голосов
5.7 IMDb
Обновлено 18 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Козел - Трейлер
Козел Трейлер
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