В фильмографию режиссёра Эндрю Нила по большей части входят документальные картины. «Козёл» является одним из немногих его игровых проектов. Примечательна картина своим актёрским составом. В ней снялись Ник Джонас («Королевы крика», «Рок в летнем лагере»), Джеймс Франко, без которого не обходится практически ни один фильм, а также Бен Шнетцер из «Воровки книг» и «Варкрафта». Картина «Козёл» уже была представлена на Берлинском кинофестивале, а также на «Сандэнс».

Поступая в университет, первокурсник Брэд даже не подозревал, что в учебном заведении царит жесточайшая дедовщина. Старшекурсники, считающие себя хозяевами жизни, подвергают новичков всяческим унижениям. Чтобы стать своим, Брэд вынужден вступить в университетское братство, где ему предстоит выдержать “адскою неделю” — семь ежедневных кошмарных испытаний.