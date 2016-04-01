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Однажды в Альпах
Киноафиша Фильмы Однажды в Альпах
Alptraum: the Last Great Adventure

Однажды в Альпах, 2016

2016 / Швейцария
7.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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О фильме

Друзья детства Ману и Робин отправляются в захватывающее путешествие в Альпы.

7.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 2 апреля 2016
Премьера в мире 1 апреля 2016
Возраст 18+
Режиссер
Мануэль Лобмайер
В ролях
Мануэль Лобмайер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Однажды в Альпах 1 постер
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