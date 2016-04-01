Однажды в Альпах, 2016

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о выходе в прокат О фильме Друзья детства Ману и Робин отправляются в захватывающее путешествие в Альпы. Развернуть 7.3 Оцените 14 голосов Рейтинг IMDb: 7.6 Продолжительность 1 час 28 минут Год выпуска 2016 Премьера в России 2 апреля 2016 Премьера в мире 1 апреля 2016 Возраст 18+ Режиссер Мануэль Лобмайер В ролях Мануэль Лобмайер Все актеры и съемочная группа 1 постер

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