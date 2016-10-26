Её любовь кипятит воду, 2016

После внезапного исчезновения мужа Футаба закрыла семейный бизнес — общественную баню «сэнто». Она живёт вдвоём с дочерью Адзуми, над которой издеваются в школе. Однажды Футаба узнаёт, что у неё последняя стадия рака. В тайне от дочери, Футаба даёт себе обещание завершить четыре важных дела до того, как она умрёт. Первое — вернуть мужа домой и заново открыть баню. Второе — сделать дочь более самостоятельной. Третье — познакомить Адзуми с кем-то важным. Чётвёртое — секрет, который Футаба хранила много лет.