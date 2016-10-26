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Её любовь кипятит воду
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Yu wo wakasuhodo no atsui ai

Её любовь кипятит воду, 2016

2016 / Япония
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О фильме

После внезапного исчезновения мужа Футаба закрыла семейный бизнес — общественную баню «сэнто». Она живёт вдвоём с дочерью Адзуми, над которой издеваются в школе. Однажды Футаба узнаёт, что у неё последняя стадия рака. В тайне от дочери, Футаба даёт себе обещание завершить четыре важных дела до того, как она умрёт. Первое — вернуть мужа домой и заново открыть баню. Второе — сделать дочь более самостоятельной. Третье — познакомить Адзуми с кем-то важным. Чётвёртое — секрет, который Футаба хранила много лет.

7.5 Оцените
10 голосов
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 26 октября 2016
Премьера в мире 26 октября 2016
Возраст 16+
Режиссер
Рёта Накано
В ролях
Аои Ито
Дзе Одагири
Риэ Миядзава
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Её любовь кипятит воду 2 постера
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