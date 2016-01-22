О Мэпплторпе невозможно говорить, избегая скандала: многочисленные любовники, откровенные снимки, богемная жизнь со всеми ее блистательными и печальными стереотипами, начиная от буйной молодости с Патти Смит в отеле «Челси» и заканчивая смертью от СПИДа. Первый большой документальный фильм с момента его смерти в 89-м году рассказывает историю его жизни, не отворачиваясь ни от каких подробностей, будь то отношения с семьей или многолетние ночные вылазки в погоне за приключениями и новыми снимками. Пользуясь полным доступом к архивам и аудиозаписям редких интервью своего героя, режиссеры Фентон Бэйли и Рэнди Барбато, конечно, сняли кино не только о Мэпплторпе, но и о том, какой путь прошло за время его жизни искусство и общество. Путь, полный боли, печали, красоты и невероятных амбиций.