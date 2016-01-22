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Постер фильма Мэпплторп: Только полюбуйтесь
7.5
Киноафиша Фильмы Мэпплторп: Только полюбуйтесь
7.5

Мэпплторп: Только полюбуйтесь

, 2016
Mapplethorpe: Look at the Pictures
США, Германия / документальный / 18+
Постер фильма Мэпплторп: Только полюбуйтесь
7.5

О фильме

О Мэпплторпе невозможно говорить, избегая скандала: многочисленные любовники, откровенные снимки, богемная жизнь со всеми ее блистательными и печальными стереотипами, начиная от буйной молодости с Патти Смит в отеле «Челси» и заканчивая смертью от СПИДа. Первый большой документальный фильм с момента его смерти в 89-м году рассказывает историю его жизни, не отворачиваясь ни от каких подробностей, будь то отношения с семьей или многолетние ночные вылазки в погоне за приключениями и новыми снимками. Пользуясь полным доступом к архивам и аудиозаписям редких интервью своего героя, режиссеры Фентон Бэйли и Рэнди Барбато, конечно, сняли кино не только о Мэпплторпе, но и о том, какой путь прошло за время его жизни искусство и общество. Путь, полный боли, печали, красоты и невероятных амбиций.

В ролях

Дебора Харри
Фран Лебовиц
Фран Лебовиц
Роберт Мэпплторп
Self
Пол Мартино
Брук Шилдс
Брук Шилдс
Nancy Rooney
Self
Harry Mapplethorpe
Self
George Stack
Self
Philip Gefter
Self
Fern Logan
Self
Michelle Brunnick
Self
Harry McCue
Self
Режиссер Фентон Бэйли, Рэнди Барбато
Композитор David Benjamin Steinberg
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Германия
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2016
Премьера онлайн 24 сентября 2016
Премьера в мире 22 января 2016
Дата выхода
28 мая 2016 Россия 16+
16 июня 2016 Дания
28 мая 2016 Казахстан
28 мая 2016 Украина
21 июня 2018 Южная Корея
Сборы в мире $62 587
Производство Film Manufacturers, HBO Documentary Films, World of Wonder Productions
Другие названия
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Рейтинг фильма

7.5
Оцените 11 голосов
7.5 IMDb

Отзывы о фильме

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