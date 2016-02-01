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Приходит дракон, 2016

2016 / Иран
6.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Эта иранская лента была представлена на Берлинале в 2016 году и вызвала шквал восторженных аплодисментов. Режиссёром фильма выступил Мани Хагиги, у которого уже есть один «Золотой медведь», правда, за актёрские достижения. Это его пятая полнометражная лента, которая претендует на то, чтобы стать самой успешной. Главные роли исполнили начинающие актёры Амир Джадиди и Надер Фаллах.

Фильм якобы основан на реальных событиях и рассказывает историю киногруппы, имеющей доступ к правде о событиях, происходящих в Иране накануне убийства премьер-министра прямо перед зданием парламента. Трое друзей, правительственный агент, геолог и звукорежиссер, пытаются раскрыть тайну старинного кладбища, под которым якобы живет огромный дракон… 

  • В фильме используется сюрреалистический и символический подход к повествованию. Главные герои, геологом и звукорежиссером, символизируют собой науку и искусство соответственно. Губернатор также является символом следующего поколения, а дракон в фильме сравнивается с самим Ираном; верблюд также считается в персидской мифологии символом сокровищ.
  • Фильм был номинирован на премию «Золотой медведь» в основном конкурсе Берлинского кинофестиваля, а также на премию за лучший авангардный фильм на Международном независимом кинофестивале в Буэнос-Айресе.
  • Многие СМИ критиковали фильм и его создателей за сходство центральных с текущими социально-политическими течениями в Иране и использования фигур реформистов, таких как Саид Хачарян и Садег Зибакалам.
  • Название фильма в точности повторяет персидское наименование картины Брюса Ли «Выход дракона», что породило между создателями фильма множество дискуссий, но, в конце концов, по настоянию режиссера оно все же было принято.

1965 год, иранский остров Кешм. Оранжевый Шевроле Импала останавливается у старого кладбища посреди пустыни  —  там на днях, внутри заброшенного корабля,  покончил с собой политзаключенный. Местные поговаривают о подземном драконе:  земля на кладбище содрогается, чтобы принять тело. Одетые с иголочки детектив, звукорежиссер и геолог приезжают на место необъяснимых событий, чтобы изучить природные аномалии и разобраться в преступлении. Троица не без увлечения следует абсурдным законам острова. Полвека спустя в архивах найдут записи этого путешествия, а вместе с ними —  и показания детективов на допросе. Выходит, все трое были арестованы, а материалы засекречены, но почему? Дела минувших дней станут поводом для нового расследования, где найдется место и роковой женщине со шпионским прошлым, и мистификаторам, и гипнотической по красоте электронной музыке.

6.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 2 июня 2016
Премьера онлайн 7 января 2022
Премьера в мире 1 февраля 2016
Возраст 16+
Прокатчик A-One Films
Режиссер
Мани Хагиги
Мани Хагиги
В ролях
Амир Джадиди
Амир Джадиди
Надер Фаллах
Надер Фаллах
Гомаюн Жанизадех
Эхсан Гударзи
Али Багери
Все актеры и съемочная группа
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7.3369565
Постер фильма Приходит дракон 3 постера
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Настоящий иранский детектив Для тех, кто устал от массового кино и громких блокбастеров, на этой неделе в прокате припасено нечто диковинное и редкое. Лента «Приходит дракон» от режиссёра Мани Хагиги представляет собой огнедышащую смесь из мокьюментари и приключенческого детектива, которая подрывает реальность, смешивая её с мифологией. И даже если вы не знакомы с иранскими преданиями, легендами и поверьями, то не бойтесь подойти к «Дракону». Он точно не укусит и не…
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Олег 8 июня 2016, 02:16
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Iren Kori 12 июня 2016, 01:48
Фильм настолько впечатлил…что после его просмотра ты выходишь словно опьяненный…Сюжетная линия, реалистичность, игра актеров…все идеально. Тот самый… Читать дальше…
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1 июня 2016 14:02
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