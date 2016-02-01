Приходит дракон, 2016

Эта иранская лента была представлена на Берлинале в 2016 году и вызвала шквал восторженных аплодисментов. Режиссёром фильма выступил Мани Хагиги, у которого уже есть один «Золотой медведь», правда, за актёрские достижения. Это его пятая полнометражная лента, которая претендует на то, чтобы стать самой успешной. Главные роли исполнили начинающие актёры Амир Джадиди и Надер Фаллах.
Фильм якобы основан на реальных событиях и рассказывает историю киногруппы, имеющей доступ к правде о событиях, происходящих в Иране накануне убийства премьер-министра прямо перед зданием парламента. Трое друзей, правительственный агент, геолог и звукорежиссер, пытаются раскрыть тайну старинного кладбища, под которым якобы живет огромный дракон…
1965 год, иранский остров Кешм. Оранжевый Шевроле Импала останавливается у старого кладбища посреди пустыни — там на днях, внутри заброшенного корабля, покончил с собой политзаключенный. Местные поговаривают о подземном драконе: земля на кладбище содрогается, чтобы принять тело. Одетые с иголочки детектив, звукорежиссер и геолог приезжают на место необъяснимых событий, чтобы изучить природные аномалии и разобраться в преступлении. Троица не без увлечения следует абсурдным законам острова. Полвека спустя в архивах найдут записи этого путешествия, а вместе с ними — и показания детективов на допросе. Выходит, все трое были арестованы, а материалы засекречены, но почему? Дела минувших дней станут поводом для нового расследования, где найдется место и роковой женщине со шпионским прошлым, и мистификаторам, и гипнотической по красоте электронной музыке.