Приходит дракон, 2016

Эта иранская лента была представлена на Берлинале в 2016 году и вызвала шквал восторженных аплодисментов. Режиссёром фильма выступил Мани Хагиги, у которого уже есть один «Золотой медведь», правда, за актёрские достижения. Это его пятая полнометражная лента, которая претендует на то, чтобы стать самой успешной. Главные роли исполнили начинающие актёры Амир Джадиди и Надер Фаллах.

Фильм якобы основан на реальных событиях и рассказывает историю киногруппы, имеющей доступ к правде о событиях, происходящих в Иране накануне убийства премьер-министра прямо перед зданием парламента. Трое друзей, правительственный агент, геолог и звукорежиссер, пытаются раскрыть тайну старинного кладбища, под которым якобы живет огромный дракон…