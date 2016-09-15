Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Сноуден Сноуден
Киноафиша Фильмы Сноуден
Snowden

Сноуден, 2016

2016 / Германия / США
6.4 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Перед вами долгожданная картина «Сноуден» от обладателя сразу трёх «Оскаров» Оливера Стоуна («Полуночный экспресс», «Взвод»). Главного героя сыграл известнейший актёр Джозеф Гордон-Левитт («Начало», «Прогулка»). Помимо него в ленте снялось колоссальное количество узнаваемых экранных звёзд, среди которых Шейлин Вудли («Дивергент», «Виноваты звёзды»), Скотт Иствуд («Гран Торино», «Дальняя дорога»), Николас Кейдж («Сокровище нации»), Закари Куинто («Звёздный путь»), Бен Шнетцер («Варкрафт»), Мелисса Лео («Боец») и Рис Эванс («Рок-волна»).

Фильм является биографией Эдварда Сноудена и расскажет его историю, которая началась в американской армии. Получив ранение, Сноуден отправляется работать в ЦРУ. Там до него доходят сведения о том, что Правительство хранит множество секретов, которые необходимо донести до жителей страны. Тогда он решается на отчаянный шаг – он крадёт секретные данные. Теперь под угрозой не только его жизнь, но и безопасность его близких.

- Фильм снят по мотивам книг о Сноудене Люка Хардинга и Анаталоия Кучерены

- В 2014 году также вышел документальный фильм об Эдварде Сноудене - «Citizenfour: Правда Сноудена»

- Когда Оливеру Стоуну в первый раз предложили снять фильм «Сноуден», он ответил отказом

- Перед тем, как приступить к съёмкам фильма, Оливер Стоун и Джозеф Гордон-Левитт лично встретились с Эдвардом в Москве. Их знакомство произошло в 2015 году

- Весь свой гонорар от фильма Гордон-Левитт пообещал отдать на помощь в продвижении взаимодействия между демократией и технологиями

Картина рассказывает о бывшем агенте ЦРУ Эдварде Сноудене, который передал прессе множество секретных документов, после чего вынужден был бежать из США и после нескольких переездов провел три недели в московском аэропорту.

6.4 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 2 часа 14 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 15 сентября 2016
Премьера в мире 15 сентября 2016
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Оливер Стоун
Оливер Стоун
В ролях
Джозеф Гордон-Левитт
Джозеф Гордон-Левитт
Шейлин Вудли
Шейлин Вудли
Николас Кейдж
Николас Кейдж
Скотт Иствуд
Скотт Иствуд
Тимоти Олифант
Тимоти Олифант
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Биографические триллеры Биографические триллеры
Французские биографические фильмы Французские биографические фильмы
Постер фильма Сноуден 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Сноуден смотреть онлайн

Сноуден
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
На экраны выходит биографическая лента «Сноуден» от обладателя сразу трёх главных золотых статуэток Голливуда Оливера Стоуна. Достаточно одного беглого взгляда на фильмографию режиссёра, чтобы понять, какой теме посвящено всё его творчество. Постановщика более всего волнует политическая сторона жизни его родной Америки, о которой он говорит не только сквозь призму каких-то событий или явлений, но также освещая жизни важнейших деятелей страны. Его кинематографическому скальпелю…
Читать
Пока нет отзывов Написать
18 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Сноуден
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Оливер Стоун уличил современный Голливуд в «излишней чувствительности» Режиссер сравнил положение дел в киноиндустрии с чаепитием из «Алисы в стране чудес».
Написать
15 июля 2020 16:33
Стали известны победители Фестиваля военного кино имени Ю.Н. Озерова 22 сентября завершился 15-ый Международный фестиваль военного кино имени Ю.Н. Озерова, посвященный 75-летию Сталинградской битвы. Церемония закрытия прошла в Тульском академическом театре драмы, где
Написать
2 октября 2017 13:23
«Макс Стил» возглавил список провальных фильмов 2016 года Научно-фантастический боевик «Макс Стил», снятый по игрушечной серии Mattel Max Steel, возглавил рейтинг самых провальных фильмов 2016 года, составленный экспертами издания Forbes. В
Написать
23 ноября 2016 13:43
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
трейлер
Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
«Вспомнила молодость»: оскандалившаяся Ивлеева пошла вразнос
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
Нинидзе решилась на откровения о личной жизни: хватило нескольких слов
«Ни стыда ни совести»: завравшуюся Дану Борисову вывели на чистую воду
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
Близкие не стали молчать: правда о здоровье Вайкуле вышла наружу
«С каждым годом похож все больше»: народ ахнул при виде сына Фриске
В спорах о сыне Плющенко поставили точку: Мишин все объяснил
В «Ленкоме» раскрыли доходы вдовы Караченцова: обычным пенсионерам не снилось
Пугачевой ничего не принадлежит: назван истинный владелец замка в Грязи
Приложение киноафиши