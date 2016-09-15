Сноуден, 2016

Перед вами долгожданная картина «Сноуден» от обладателя сразу трёх «Оскаров» Оливера Стоуна («Полуночный экспресс», «Взвод»). Главного героя сыграл известнейший актёр Джозеф Гордон-Левитт («Начало», «Прогулка»). Помимо него в ленте снялось колоссальное количество узнаваемых экранных звёзд, среди которых Шейлин Вудли («Дивергент», «Виноваты звёзды»), Скотт Иствуд («Гран Торино», «Дальняя дорога»), Николас Кейдж («Сокровище нации»), Закари Куинто («Звёздный путь»), Бен Шнетцер («Варкрафт»), Мелисса Лео («Боец») и Рис Эванс («Рок-волна»).
Фильм является биографией Эдварда Сноудена и расскажет его историю, которая началась в американской армии. Получив ранение, Сноуден отправляется работать в ЦРУ. Там до него доходят сведения о том, что Правительство хранит множество секретов, которые необходимо донести до жителей страны. Тогда он решается на отчаянный шаг – он крадёт секретные данные. Теперь под угрозой не только его жизнь, но и безопасность его близких.
- Фильм снят по мотивам книг о Сноудене Люка Хардинга и Анаталоия Кучерены
- В 2014 году также вышел документальный фильм об Эдварде Сноудене - «Citizenfour: Правда Сноудена»
- Когда Оливеру Стоуну в первый раз предложили снять фильм «Сноуден», он ответил отказом
- Перед тем, как приступить к съёмкам фильма, Оливер Стоун и Джозеф Гордон-Левитт лично встретились с Эдвардом в Москве. Их знакомство произошло в 2015 году
- Весь свой гонорар от фильма Гордон-Левитт пообещал отдать на помощь в продвижении взаимодействия между демократией и технологиями
Картина рассказывает о бывшем агенте ЦРУ Эдварде Сноудене, который передал прессе множество секретных документов, после чего вынужден был бежать из США и после нескольких переездов провел три недели в московском аэропорту.