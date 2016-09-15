Сноуден, 2016

Перед вами долгожданная картина «Сноуден» от обладателя сразу трёх «Оскаров» Оливера Стоуна («Полуночный экспресс», «Взвод»). Главного героя сыграл известнейший актёр Джозеф Гордон-Левитт («Начало», «Прогулка»). Помимо него в ленте снялось колоссальное количество узнаваемых экранных звёзд, среди которых Шейлин Вудли («Дивергент», «Виноваты звёзды»), Скотт Иствуд («Гран Торино», «Дальняя дорога»), Николас Кейдж («Сокровище нации»), Закари Куинто («Звёздный путь»), Бен Шнетцер («Варкрафт»), Мелисса Лео («Боец») и Рис Эванс («Рок-волна»).

Фильм является биографией Эдварда Сноудена и расскажет его историю, которая началась в американской армии. Получив ранение, Сноуден отправляется работать в ЦРУ. Там до него доходят сведения о том, что Правительство хранит множество секретов, которые необходимо донести до жителей страны. Тогда он решается на отчаянный шаг – он крадёт секретные данные. Теперь под угрозой не только его жизнь, но и безопасность его близких.