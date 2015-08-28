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Capture the Flag

Лунный флаг, 2016

2016 / Испания
6.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Испанский мультфильм о приключениях подростка Майка, его дедушки и друзей, которым предстоит отправиться на Луну, чтобы помешать коварному миллиардеру Ричарду Карсону уничтожить следы высадки “Аполлона-11” и объявить спутник Земли своей собственностью по праву первооткрывателя.

Создатель популярного у себя на родине персонажа Тэда Джонса испанец Энрике Гато выпускает очередной мультфильм, достигший мирового проката, в том числе и в России. Команда режиссёра практически наполовину состоит из мастеров, работавших вместе с ним над картиной «Тэд Джонс и затерянный город», которая является своеобразной данью уважения отважному искателю приключений Индиане Джонсу. В этот раз Гато избрал местом действия космическое пространство и потратил на производство анимационного творения большую сумму в 12,5 миллионов евро, что положительно отразилось на изображении и качестве графики.

В семье подростка Майка существует давний, серьёзный конфликт между её членами. Однако у мальчика появилась возможность его уладить и в дополнение к этому спасти мир. Вместе со своими верными друзьями и любимым дедушкой, который некогда работал космонавтом, он отправляется в космос. Ракета приземляется прямо на Луне, где героев ожидают умопомрачительные приключения и миллионы простирающихся вокруг звёзд. Именно эта миссия способна возродить тёплые семейные отношения и обрести нечто большее, чем просто друга.

  • Мультфильм – лауреат национальной испанской кинопремии “Гойя” и премии “Гауди” в номинации “Лучший мультипликационный фильм”. Лента также победила в номинации “Ценности образования” на Премии Хосе Мария Форке.
  • В качестве технических консультантов создатели привлекли астронавтов NASA – Майкла Эладио Лопес-Алегриа, первого испанца, полетевшего в космос, а также Алана Бина, четвертого человека, ступившего на поверхность Луны.
  • Герои мультфильма Билл Гэгз и Стив Гигс созданы в качестве пародии на Билла Гейтса и Стива Джобса.
  • Мультфильм вышел сразу на трех языках: сначала его озвучили на английском, а уже при окончательном монтаже – на каталанском и кастильском диалектах.
  • На фальшивых кадрах первой высадки на Луну можно заметить, что режиссер похож на Стэнли Кубрика. Идея о том, что Кубрик на самом деле руководил высадкой в ​​1969 году, впервые была озвучена в псевдодокументальном фильме “Les mercredis de l'histoire: Темная сторона Луны” (2002).

12-летний Майк вместе со своими друзьями пытается спасти Луну от захвата злобным миллиардером Карсоном. Но для этого надо всего лишь… полететь в космос. Удастся ли обыкновенным подросткам пробраться на космическую базу, прилуниться и победить коварного злодея? Для этого понадобится помощь друзей, верной домашней ящерицы и родного деда. Большое космическое приключение, объединившее всю семью, начинается!

6.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 24 марта 2016
Премьера онлайн 10 мая 2016
Премьера в мире 28 августа 2015
Возраст 6+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Энрике Гато
Энрике Гато
В ролях
Мишель Хеннер
Мишель Хеннер
Дэни Ровира
Карме Калвелл
Хавьер Балас
Камилло Гарсия
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Лунный флаг 2 постера
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Лунный флаг
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Путешествие к центру Луны Не так давно уже можно было увидеть своеобразную вариацию на тему лунного заговора, от которой за версту пахло марихуаной, кровью и сарказмом («Лунная афера»). По непонятным причинам данная тема привлекла также и испанских мультипликаторов, осветивших её в картине «Лунный флаг». В центре сюжета будут обычные подростки и дедушка, которые случайно отправляются в космос, чтобы разрушить коварные планы антагониста Карсона. Он заявил на всю страну о…
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