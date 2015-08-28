Лунный флаг, 2016

Испанский мультфильм о приключениях подростка Майка, его дедушки и друзей, которым предстоит отправиться на Луну, чтобы помешать коварному миллиардеру Ричарду Карсону уничтожить следы высадки “Аполлона-11” и объявить спутник Земли своей собственностью по праву первооткрывателя.

Создатель популярного у себя на родине персонажа Тэда Джонса испанец Энрике Гато выпускает очередной мультфильм, достигший мирового проката, в том числе и в России. Команда режиссёра практически наполовину состоит из мастеров, работавших вместе с ним над картиной «Тэд Джонс и затерянный город», которая является своеобразной данью уважения отважному искателю приключений Индиане Джонсу. В этот раз Гато избрал местом действия космическое пространство и потратил на производство анимационного творения большую сумму в 12,5 миллионов евро, что положительно отразилось на изображении и качестве графики.

В семье подростка Майка существует давний, серьёзный конфликт между её членами. Однако у мальчика появилась возможность его уладить и в дополнение к этому спасти мир. Вместе со своими верными друзьями и любимым дедушкой, который некогда работал космонавтом, он отправляется в космос. Ракета приземляется прямо на Луне, где героев ожидают умопомрачительные приключения и миллионы простирающихся вокруг звёзд. Именно эта миссия способна возродить тёплые семейные отношения и обрести нечто большее, чем просто друга.