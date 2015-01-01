Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сказка о царе Салтане»
1
5.1
Рейтинг IMDb: 4.3
История одной лошадки
История одной лошадки
A Horse Story
18+
семейный
О фильме
История о Монике, которая узнает, что найти свой жизненный путь может быть сложной дилеммой как для людей, так и для животных. Ее конь, Чемпион, открывает ей глаза на то, что животные тоже могут говорить…
История одной лошадки
трейлер
трейлер
Страна
США
Продолжительность
1 час 40 минут
Год выпуска
2015
Премьера в мире
1 января 2015
Дата выхода
14 марта 2016
Россия
UMS Film
6+
14 марта 2016
Казахстан
1 января 2015
США
14 марта 2016
Украина
Бюджет
$3 100 000
Производство
Cochise County Pictures, XVIII Entertainment
Другие названия
A Horse Story, Die Magie der Pferde, Paroles de Champion, Uma História de Amizade
Режиссер
Джон Роджерс
В ролях
Сара Ливинг
Джесси Белл
Джои Белл
Мигель Корона
Сара-Джейн Далби
Фильмы похожие на История одной лошадки
6.1
Флика
(2006)
5.4
Рождественское обещание
(2015)
5.9
Флика 2
(2010)
5.1
14
голосов
4.3
IMDb
Трейлеры фильма
История одной лошадки
Трейлер
0
0
Кадры из фильма
