Постер фильма История одной лошадки
Рейтинги
5.1 Рейтинг IMDb: 4.3
Киноафиша Фильмы История одной лошадки

История одной лошадки

A Horse Story 18+
О фильме

История о Монике, которая узнает, что найти свой жизненный путь может быть сложной дилеммой как для людей, так и для животных. Ее конь, Чемпион, открывает ей глаза на то, что животные тоже могут говорить…
История одной лошадки - трейлер
История одной лошадки  трейлер
Страна США
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 1 января 2015
Дата выхода
14 марта 2016 Россия UMS Film 6+
14 марта 2016 Казахстан
1 января 2015 США
14 марта 2016 Украина
Бюджет $3 100 000
Производство Cochise County Pictures, XVIII Entertainment
Другие названия
A Horse Story, Die Magie der Pferde, Paroles de Champion, Uma História de Amizade
Режиссер
Джон Роджерс
В ролях
Сара Ливинг
Джесси Белл
Джои Белл
Мигель Корона
Сара-Джейн Далби
Все актеры и съемочная группа
Сейчас фильм не показывают в кино

Трейлеры фильма
Все трейлеры
