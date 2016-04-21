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Программа короткометражек FESTIVAL SHORTS, 2016

2016 / Италия / США / Великобритания / Нидерланды
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О фильме

Rate me // Оцени меня

Режиссер Физаль Булифа, Великобритания, 2015, 17’58 минут

Коко – девушка по вызову; «возможно, не 18 лет, как указывалось, но чистый британский акцент, на проститутку из Восточной Европы не похожа, незабываемые зеленые глаза и милые маленькие титьки, 7 или 8 из 10». Это – цитата из первого отзыва клиента Коко, всего же в короткий и динамичный фильм уместилось 12 отзывов пользователей – разного пола и возраста, от клиентов до одноклассников, соседей и родителей героини. Но реальна ли она? Может, девушки-то и не было, и всё это – лишь буйные виртуальные выдумки, флейм, троллинг и флуд?

«Оцени меня» – кино новейшего времени, фиксирующее неуправляемую и многоцветную онлайн-реальность, то наступившее будущее, о котором фантасты ХХ века боялись помыслить. В главной роли – виртуозная дебютантка Зера Зорба, преображающаяся до неузнаваемости в каждой инкарнаций своей ускользающей Коко.

 

Munya in me // Мунья во мне

 

Режиссер Маша Хальберштад, Нидерланды, 2013, 21’17 минут

Маленькая Мунья была бы рада вовсе не покидать свою комнатку, обклееную постерами с рэпершей Ниной, но капризная мама требует свежих фиников из турецкого минимаркета. И Мунье приходится идти – навстречу тройке местых задир и хулиганов, выбравших толстую девочку объектом насмешек и издевательств. Сможет ли Мунья побороть страх и справиться с обидчиками?

Поучительный мультфильм пульсирует ритмами современного европейского города, полного мигрантов со всех уголков Земли, и убедительно говорит о возможности мирного сосуществования самых разных индивидуумов. По сути, это маленький ответ большой диснеевской утопии «Зверополис» – только без обиняков, не про зверей, а про живых, узнаваемых людей.

 

Pink Grapefruit // Розовый грейпфрут

Режиссер Майкл Моэн, США, 2015, 10'45 минут

Райский уик-энд в Палм-Спрингс раскованная пара молодоженов собирается провести с друзьями. Это больше, чем просто вечеринка, это – свидание вслепую, устроенное хозяевами своим одиноким товарищам. Кто знает, как сложатся в итоге грани этого четырехугольника...

Лаконичный шедевр Майкла Моэна рассказывают камерную историю про секс и отношения средствами эпического кино: широкий формат, масштабные панорамы, декорациями для чувственной комедии служат потрясающие калифорнийские пейзажи. Но, главное, конечно же, не антураж, а герои, тщательно продуманные нюансы их поведения, взгляды, жесты и улыбки. Штучное кино, ручной работы.

 

Lievito Madre // Закваска

Режиссер Фульвио Ризуело, Италия, 2014, 16'53 минут

Всё началось, когда настройщик Дино нашел внутри старого молчащего пианино нечто тягучее, мягкое и липкое. Подруга Анна не поленилась заглянуть в словарь и нашла точное определение этой субстанции: закваска. Создание из муки, воды и меда, в подходящих условиях растет и развивается, как живой организм, набирается сил и оказывает непредсказуемое воздействие на человека. И вот уже идеальные любовные отношения Дино и Анны оказываются под угрозой...

Роскошная сюрреалистическая комедия – по-итальянски страстная и солнечная, напоминает и о нашем национальном герое из воды и муки Колобке, и о колоритных итальянских фьябах, не чуравшихся сочной эротики. Это сказка, в которой бурлит настоящая, полнокровная жизнь.

 

Miss Zahra // Мисс Зара

 

Режиссер Маркус Лехмусруусу, Финляндия, 2015, 27'50 минут

 

«Горячему финскому парню» Сеппо 41 год, он одинок, работает на лесозаготовках и не помышляет о приключениях – даже на то, чтобы записать видеообращение для сайта знакомств, не хватает решимости. Однажды Сеппо получает e-mail из-за границы – некая мисс Зара из Ирака просит о помощи, само собой, финансовой. Друг пытается вразумить: ты что, это же типичная разводка, поверишь, ответишь и лишишься тысячи, а то и больше евро. Но Сеппо первый раз в жизни рискует и действует вопреки...

«Мисс Зара» с первых же кадров обольщает национальным колоритом, но настоящие драматические искры высекаются, когда живописная природа и фирменная нордическая невозмутимость сталкиваются с другим, большим и бурным миром, далеким от идиллических картинок. Прекрасным эпиграфом к фильму могла бы стать песня из другой необычной романтической комедии, «Вокзала для двоих» Эльдара Рязанова: «Живем мы что-то без азарта, однообразно, как в раю, Не бойтесь бросить всё на карту и жизнь переломить свою».

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Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 21 апреля 2016
Премьера в мире 21 апреля 2016
Возраст 18+
Прокатчик Utopia Pictures
Постер фильма Программа короткометражек FESTIVAL SHORTS 1 постер
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Новая программа «FESTIVAL SHORTS» в кино с 21 апреля Кинофестивали любят классное кино. С фантазией и свежим взглядом, бойкостью и бодростью, – не важно, что без крупных звезд: обаяние молодости компенсирует все, а мастерство новые герои
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18 апреля 2016 16:04
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