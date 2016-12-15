Врач, 2016

Перед вами вторая режиссёрская работа Гоши Куценко после короткометражного фильма "Если любишь...". Кроме того, известный российский актёр также выступил в качестве сценариста и исполнителя главной роли в своей картине "Врач". Также в ленте сыграли: Мария Порошина ("Участок", "Анна Герман"), Александр Яцко ("Страна глухих", "Молодой Волкодав"), Юрий Кузнецов ("Остров", "Псы"), Анна Михалкова ("Кококо", "Небесный суд") и другие.
Фильм "Врач" расскажет историю опытного нейрохирурга Юрия Михайловича, ежедневно ухаживающего за пациентами, у которых практически не осталось надежды. Он отлично выполняет свою работу и является прекрасным наставником для интернов и ординаторов. Однако мало кто знает, какой груз он носит в себе каждый день. И вот однажды в клинику приходит его первая любовь вместе с мужем, который сообщает, что у женщины опухоль, но она отказывается пойти на операцию.
- Фильм "Врач" вошёл в программу "Кинотавра" в 2016 году
- В фильме не только сыграла бывшая жена Куценко Мария Порошина, но также в эпизоде появляется его нынешняя супруга Ирина Скриниченко
- "Врач" - это полнометражный дебют Гоши Куценко в качестве режиссёра
- Фильм "Если любишь..." положил начало для будущей полнометражной картины "Врач"
- В титрах написано, что режиссёром является Юрий Куценко. Юрий - это настоящее имя актёра, которое он использует как постановщик
Юрий Михайлович работает нейрохирургом в городской больнице. Его день состоит из операций, осмотров больных, попыток выбить квоты на размещение пациентов. Каждый день он оглашает людям страшные диагнозы и, словно мольбы о помиловании, выслушивает вопросы о том, есть ли хоть какая-нибудь надежда.
Его преследует один страшный образ — человека, обреченного на неподвижную и бессмысленную жизнь в состоянии «овоща». Этих несчастных людей он тоже вынужден наблюдать едва ли не каждый день. Выглядит так, будто он спасает им жизнь, но он понимает, что лишь растягивает во времени их умирание. Ему невыносимо думать, что такое может случиться и с ним самим. И он говорит своей подруге: «Если со мной что-то случится, убей меня! Просто введи по вене инсулин 400 единиц и все! Если любишь — убей!»