Врач, 2016

Перед вами вторая режиссёрская работа Гоши Куценко после короткометражного фильма "Если любишь...". Кроме того, известный российский актёр также выступил в качестве сценариста и исполнителя главной роли в своей картине "Врач". Также в ленте сыграли: Мария Порошина ("Участок", "Анна Герман"), Александр Яцко ("Страна глухих", "Молодой Волкодав"), Юрий Кузнецов ("Остров", "Псы"), Анна Михалкова ("Кококо", "Небесный суд") и другие.

Фильм "Врач" расскажет историю опытного нейрохирурга Юрия Михайловича, ежедневно ухаживающего за пациентами, у которых практически не осталось надежды. Он отлично выполняет свою работу и является прекрасным наставником для интернов и ординаторов. Однако мало кто знает, какой груз он носит в себе каждый день. И вот однажды в клинику приходит его первая любовь вместе с мужем, который сообщает, что у женщины опухоль, но она отказывается пойти на операцию.