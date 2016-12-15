Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Врач Врач
Киноафиша Фильмы Врач

Врач, 2016

2016 / Россия
6.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Перед вами вторая режиссёрская работа Гоши Куценко после короткометражного фильма "Если любишь...". Кроме того, известный российский актёр также выступил в качестве сценариста и исполнителя главной роли в своей картине "Врач". Также в ленте сыграли: Мария Порошина ("Участок", "Анна Герман"), Александр Яцко ("Страна глухих", "Молодой Волкодав"), Юрий Кузнецов ("Остров", "Псы"), Анна Михалкова ("Кококо", "Небесный суд") и другие.

Фильм "Врач" расскажет историю опытного нейрохирурга Юрия Михайловича, ежедневно ухаживающего за пациентами, у которых практически не осталось надежды. Он отлично выполняет свою работу и является прекрасным наставником для интернов и ординаторов. Однако мало кто знает, какой груз он носит в себе каждый день. И вот однажды в клинику приходит его первая любовь вместе с мужем, который сообщает, что у женщины опухоль, но она отказывается пойти на операцию.

- Фильм "Врач" вошёл в программу "Кинотавра" в 2016 году

- В фильме не только сыграла бывшая жена Куценко Мария Порошина, но также в эпизоде появляется его нынешняя супруга Ирина Скриниченко

- "Врач" - это полнометражный дебют Гоши Куценко в качестве режиссёра

- Фильм "Если любишь..." положил начало для будущей полнометражной картины "Врач"

- В титрах написано, что режиссёром является Юрий Куценко. Юрий - это настоящее имя актёра, которое он использует как постановщик

Юрий Михайлович работает нейрохирургом в городской больнице. Его день состоит из операций, осмотров больных, попыток выбить квоты на размещение пациентов. Каждый день он оглашает людям страшные диагнозы и, словно мольбы о помиловании, выслушивает вопросы о том, есть ли хоть какая-нибудь надежда.

Его преследует один страшный образ — человека, обреченного на неподвижную и бессмысленную жизнь в состоянии «овоща». Этих несчастных людей он тоже вынужден наблюдать едва ли не каждый день. Выглядит так, будто он спасает им жизнь, но он понимает, что лишь растягивает во времени их умирание. Ему невыносимо думать, что такое может случиться и с ним самим. И он говорит своей подруге: «Если со мной что-то случится, убей меня! Просто введи по вене инсулин 400 единиц и все! Если любишь — убей!»

6.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 15 декабря 2016
Премьера в мире 15 декабря 2016
Возраст 16+
Прокатчик AKM
Режиссер
Гоша Куценко
Гоша Куценко
В ролях
Гоша Куценко
Гоша Куценко
Александр Яцко
Александр Яцко
Анна Михалкова
Анна Михалкова
Мария Порошина
Мария Порошина
Олеся Железняк
Олеся Железняк
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Врач 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
ЮМ – это инициалы и прозвище главного героя, талантливого врача-нейрохирурга, заведующего отделением в городской больнице. Ежедневно Юм проводит сложнейшие операции и принимает людей с тяжелыми диагнозами. Порой спасти пациента невозможно, и все, что он может сделать – на некоторое время продлить ему жизнь. Человек при этом может лишиться возможности ходить и говорить – эта хорошо знакомая доктору реальность угнетает его. История Юма – режиссерский дебют Гоши Куценко,…
Читать
Пока нет отзывов Написать
13 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
В Челябинске пройдет Всероссийский фестиваль авторского кино «Полный артхаус» 17 февраля в Челябинске стартует «Полный артхаус» – 5-ый Всероссийский фестиваль авторского кино, который продлится до 24 февраля. Всего за восемь фестивальных дней пройдет 40
Написать
7 февраля 2017 16:31
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Related video
Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты
Бузова 2.0: блеснувшую формами Долину подняли на смех
В сети отыскали гороскоп 1979 года: это самое честное описание знаков Зодиака
«Хватается за соломинку»: теряющая вес Высоцкая огорошила признанием
Меньше часа по цене квартиры в Москве: баснословные гонорары Аллегровой вызвали оторопь
Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар
«Довел до слез»: молодая жена Прилучного выступила с громким заявлением
«По стопам Волочковой»: 38-летний Шаляпин показал себя во всей красе
Безруков молчать не стал: Иду Галич подловили на нелепой ошибке
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10
«У меня достижения!»: Загитова не стала молчать об «отчислении» из ВУЗа
От них такого не ждали: странному поведению Бузовой и Билана нашлось объяснение
Приложение киноафиши