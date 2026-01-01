Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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1 января 1962
Дикая собака Динго
, Юлий Карасик, СССР
Две сказки
, Леонид Амальрик, СССР
История одного преступления
, Федор Хитрук, СССР
Яблоко раздора
, Валентин Плучек, СССР
3 января 1962
Человек-амфибия
, Геннадий Казанский, Владимир Чеботарев, СССР
16 февраля 1962
Взлетная полоса
, Крис Маркер, Франция
5 марта 1962
Девять дней одного года
, Михаил Ромм, СССР
7 марта 1962
Девчата
, Юрий Чулюкин, СССР
22 марта 1962
Аленка
, Борис Барнет, СССР
25 марта 1962
Когда деревья были большими
, Лев Кулиджанов, СССР
13 апреля 1962
Планета бурь
, Павел Клушанцев, СССР
14 апреля 1962
Приключения Кроша
, Генрих Оганисян, СССР
22 мая 1962
Веселые истории
, Вениамин Дорман, СССР
27 мая 1962
Здравствуйте, дети!
, Марк Донской, СССР
1 июня 1962
На семи ветрах
, Станислав Ростоцкий, СССР
4 июня 1962
Командировка
, Юрий Егоров, СССР
1 июля 1962
Западня
, Хироси Тэсигахара, Япония
4 августа 1962
Семь нянек
, Ролан Быков, СССР
8 августа 1962
У Крутого яра
, Кира Муратова, Александр Муратов (II), СССР
15 августа 1962
Мишка, Серега и я
, Юрий Победоносцев, СССР
7 сентября 1962
Гусарская баллада
, Эльдар Рязанов, СССР
10 сентября 1962
Путь к причалу
, Георгий Данелия, СССР
21 сентября 1962
Одиночество бегуна на длинную дистанцию
, Тони Ричардсон, Великобритания
30 ноября 1962
Никогда
, Владимир Дьяченко, Пётр Тодоровский, СССР
18 декабря 1962
Коллеги
, Алексей Сахаров, СССР
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