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Архив премьер 1962 года

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1 января 1962
Дикая собака Динго, Юлий Карасик, СССР Две сказки, Леонид Амальрик, СССР История одного преступления, Федор Хитрук, СССР Яблоко раздора, Валентин Плучек, СССР
3 января 1962
Человек-амфибия, Геннадий Казанский, Владимир Чеботарев, СССР
16 февраля 1962
Взлетная полоса, Крис Маркер, Франция
5 марта 1962
Девять дней одного года, Михаил Ромм, СССР
7 марта 1962
Девчата, Юрий Чулюкин, СССР
22 марта 1962
Аленка, Борис Барнет, СССР
25 марта 1962
Когда деревья были большими, Лев Кулиджанов, СССР
13 апреля 1962
Планета бурь, Павел Клушанцев, СССР
14 апреля 1962
Приключения Кроша, Генрих Оганисян, СССР
22 мая 1962
Веселые истории, Вениамин Дорман, СССР
27 мая 1962
Здравствуйте, дети!, Марк Донской, СССР
1 июня 1962
На семи ветрах, Станислав Ростоцкий, СССР
4 июня 1962
Командировка, Юрий Егоров, СССР
1 июля 1962
Западня, Хироси Тэсигахара, Япония
4 августа 1962
Семь нянек, Ролан Быков, СССР
8 августа 1962
У Крутого яра, Кира Муратова, Александр Муратов (II), СССР
15 августа 1962
Мишка, Серега и я, Юрий Победоносцев, СССР
7 сентября 1962
Гусарская баллада, Эльдар Рязанов, СССР
10 сентября 1962
Путь к причалу, Георгий Данелия, СССР
21 сентября 1962
Одиночество бегуна на длинную дистанцию, Тони Ричардсон, Великобритания
30 ноября 1962
Никогда, Владимир Дьяченко, Пётр Тодоровский, СССР
18 декабря 1962
Коллеги, Алексей Сахаров, СССР
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Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
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2026, США, биография, драма, музыка, исторический
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2026, Россия, фантастика, приключения
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2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
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