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Братья из Гримсби Братья из Гримсби
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The Brothers Grimsby

Братья из Гримсби, 2016

2016 / США
7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Шпионская тематика в последнее время обрастает всё большим количеством различных трактовок и интерпретаций. Особую нишу занял пародийно-комедийный жанр, который покорил зрителей ещё со времён «Остина Пауэрса». Режиссёром «Братьев из Гримсби» стал потрясающий Луи Летерье, картины которого кардинально не похожи одна на другую. А вы знали, что «Перевозчик» приходится братом ленте «Дэнни Цепной пёс», а «Иллюзия обмана» с «Невероятным Халком», состоят в кровном родстве? Актёрский состав в картине впечатляет своими масштабами. Тут снялись супруги Саша Барон Коэн и Айла Фишер, а также Пенелопа Крус, Ребел Уилсон и Марк Стронг. А также сам Коэн принимал участие в работе над сценарием.

 

Иногда семейные узы могут не только оказаться поддержкой, но также стать тяжким обременением, избавиться от которого просто невозможно. Когда у родителей рождается двое мальчиков, это часто ведёт к соперничеству. Главные герои этого фильма приходятся друг другу родными братьями, но успеха сумел достичь лишь один. Теперь он работает секретным агентом и выполняет опасные операции. А вот его родственнику повезло меньше. Он любит бездельничать, смотреть футбол и выпивать. После долгой разлуки судьба сводит их вместе, но эта встреча ведёт к катастрофическому провалу важной миссии, и теперь братьям приходится работать вместе, чтобы наказать злодеев.

- Актриса Айла Фишер уже снималась у режиссера Луи Летерье в фильме «Иллюзия обмана»;

- Одним из сценаристов фильма стал сам Саша Барон Коэн;

- Партнеры по фильму Саша Барон Коэн и Айла Фишер женаты в реальной жизни;

- Саша Барон Коэн играет старшего брата героя Марка Стронга, но на самом деле младше его на 8 лет;

- Герой Саши Барона Коэна очень напоминает Лиама Галлахера, фронтмена знаменитой группы Oasis;

Сверхсекретная операция, которую выполняет образцовый спецагент, с треском провалена из-за некстати свалившегося на его голову неадекватного брата — оголтелого футбольного фаната и полного беспредельщика. Теперь герою предстоит спасти свою жизнь и вдобавок планету от нависшей над ней угрозы — практически невыполнимая задача в тандеме с вновь приобретенным родственником.

7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в России 10 марта 2016
Премьера онлайн 28 июня 2016
Премьера в мире 24 февраля 2016
Возраст 18+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Луи Летерье
Луи Летерье
В ролях
Саша Барон Коэн
Саша Барон Коэн
Марк Стронг
Марк Стронг
Айла Фишер
Айла Фишер
Пенелопа Крус
Пенелопа Крус
Аннабелль Уоллис
Аннабелль Уоллис
Все актеры и съемочная группа
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Братья из Гримсби смотреть онлайн

Братья из Гримсби
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Быдло спешит на помощь Саша Барон Коэн (Нобби). Кадр из фильма «Братья из Гримсби» Знаете ли вы, что матка слонихи способна вместить в себя человека? Не знаете? – Запишите! Если вдруг придется уходить от погони, будете знать, куда прятаться. А так как в слониху при необходимости можно залезть и вдвоем, то спасете жизнь не только свою, но и товарища. Не верите? Некто Нобби Бутчер (Саша Барон Коэн) проверял этот действенный метод на себе. Когда его брат Себастьян (Марк Стронг),…
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