Братья из Гримсби, 2016

Шпионская тематика в последнее время обрастает всё большим количеством различных трактовок и интерпретаций. Особую нишу занял пародийно-комедийный жанр, который покорил зрителей ещё со времён «Остина Пауэрса». Режиссёром «Братьев из Гримсби» стал потрясающий Луи Летерье, картины которого кардинально не похожи одна на другую. А вы знали, что «Перевозчик» приходится братом ленте «Дэнни Цепной пёс», а «Иллюзия обмана» с «Невероятным Халком», состоят в кровном родстве? Актёрский состав в картине впечатляет своими масштабами. Тут снялись супруги Саша Барон Коэн и Айла Фишер, а также Пенелопа Крус, Ребел Уилсон и Марк Стронг. А также сам Коэн принимал участие в работе над сценарием.

Иногда семейные узы могут не только оказаться поддержкой, но также стать тяжким обременением, избавиться от которого просто невозможно. Когда у родителей рождается двое мальчиков, это часто ведёт к соперничеству. Главные герои этого фильма приходятся друг другу родными братьями, но успеха сумел достичь лишь один. Теперь он работает секретным агентом и выполняет опасные операции. А вот его родственнику повезло меньше. Он любит бездельничать, смотреть футбол и выпивать. После долгой разлуки судьба сводит их вместе, но эта встреча ведёт к катастрофическому провалу важной миссии, и теперь братьям приходится работать вместе, чтобы наказать злодеев.