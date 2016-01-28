Любовь к планете, 2016

C «Любовью к планете» мы отправимся в кругосветное путешествие и погрузимся в мир создателей лучших фильмов о дикой природе. Почувствовав боль от разрушения природы человеком, они задаются вопросом: «Могут ли они спасти то, что любят?». «Любовь к планете» - это аллегория о взрослении людей как общества и как человечества в целом: призыв повзрослеть, высказанный главными героями. От невинной «детской» беззаботности мы дорастаем до понимания нашей зависимости друг от друга и от природы. И таким образом мы преодолеваем наш эгоизм и посвящаем себя работе на благо целого мира...