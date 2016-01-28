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Любовь к планете
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Passion for Planet

Любовь к планете, 2016

2016 / Германия
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13 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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О фильме

C «Любовью к планете» мы отправимся в кругосветное путешествие и погрузимся в мир создателей лучших фильмов о дикой природе. Почувствовав боль от разрушения природы человеком, они задаются вопросом: «Могут ли они спасти то, что любят?». «Любовь к планете» - это аллегория о взрослении людей как общества и как человечества в целом: призыв повзрослеть, высказанный главными героями. От невинной «детской» беззаботности мы дорастаем до понимания нашей зависимости друг от друга и от природы. И таким образом мы преодолеваем наш эгоизм и посвящаем себя работе на благо целого мира...

7.1 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в России 28 января 2016
Премьера в мире 28 января 2016
Возраст 6+
Режиссер
Вернер Шусслер
В ролях
Вернер Шусслер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Любовь к планете 1 постер
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