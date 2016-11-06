Огни большой деревни, 2016

Фильм «Огни большой деревни» снял дебютант Илья Учитель. Несмотря на это, в его картине снялись далеко не последние актёры: Дмитрий Дюжев («Бригада», «Беременный»), Максим Емельянов («Кука»), режиссёр Юрий Быков («Дурак», «Майор»), а также начинающие звёзды Кирилл Фролов («Синдром Петрушки») и Анастасия Мытражик («Молодая гвардия»).
Картина «Огни большой деревни» расскажет о простом сельском парне по имени Федя. Он работает в кинотеатре, и всё вроде бы идёт своим чередом. Но однажды он узнаёт, что его любимое место в городе собираются превратить в магазин. И тогда наступает время безумств и перемен! Федя решает снять блокбастер, чтобы кинотеатр окупился. Правда, проблема в том, что практически никто из его съёмочной команды, включая его самого, совершенно не знает, как снять хорошее кино. Также ситуацию усложняет тот факт, что Федя похитил известного актёра, что не может не остаться незамеченным...
- Изначально сценарий к фильму должен был написать Жора Крыжовников
- Илья Учитель является сыном известного российского режиссёра Алексея Учителя
- В фильме «Огни большой деревни» Дмитрий Дюжев предстанет в крайне необычном для себя образе
Феде 20 лет. Он любит фильмы, Женю и «Родину» — маленький провинциальный кинотеатр, который Федя своими силами восстановил. Когда местные власти решают превратить «Родину» в магазин, выход остается только один — снять успешный фильм с актером первой величины и откупиться. И не беда, что нет денег на звездный гонорар — зато есть веревка и снотворное! Еще есть отчаянный продюсер-дембель, свадебный оператор-философ и актриса- каратистка. К счастью, набранные среди жителей городка актеры открывают в себе талант и не уступают по игре более именитым мастерам экрана. Особенно выделяется красавица Женя, но дальше предложения ей главной роли Федя зайти все никак не решается. Пусть сценарий не дописан, коррумпированный мэр угрожает расправой, а срок за похищение человека все более реален. Да и опыта съемки фильмов нет у всей съемочной группы, включая Федю. Такие мелочи не остановят юного режиссера, когда на кону не только дело, но и любовь всей его жизни. Итак, массовка готова, оператор трезв, а актер уже на площадке и талантливо выкрикивает заглушаемые кляпом реплики. Камера! Мотор! Начали…
даже жанр не могу определить!
снимайте, пожалуйста, что получается - драмы\мелодрамы и про бандитов!
ну или надежда на выпускников КВНа