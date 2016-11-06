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Огни большой деревни Огни большой деревни
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Огни большой деревни, 2016

2016 / Россия
4.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм «Огни большой деревни» снял дебютант Илья Учитель. Несмотря на это, в его картине снялись далеко не последние актёры: Дмитрий Дюжев («Бригада», «Беременный»), Максим Емельянов («Кука»), режиссёр Юрий Быков («Дурак», «Майор»), а также начинающие звёзды Кирилл Фролов («Синдром Петрушки») и Анастасия Мытражик («Молодая гвардия»).

Картина «Огни большой деревни» расскажет о простом сельском парне по имени Федя. Он работает в кинотеатре, и всё вроде бы идёт своим чередом. Но однажды он узнаёт, что его любимое место в городе собираются превратить в магазин. И тогда наступает время безумств и перемен! Федя решает снять блокбастер, чтобы кинотеатр окупился. Правда, проблема в том, что практически никто из его съёмочной команды, включая его самого, совершенно не знает, как снять хорошее кино. Также ситуацию усложняет тот факт, что Федя похитил известного актёра, что не может не остаться незамеченным...

- Изначально сценарий к фильму должен был написать Жора Крыжовников

- Илья Учитель является сыном известного российского режиссёра Алексея Учителя

- В фильме «Огни большой деревни» Дмитрий Дюжев предстанет в крайне необычном для себя образе

Феде 20 лет. Он любит фильмы, Женю и «Родину» — маленький провинциальный кинотеатр, который Федя своими силами восстановил. Когда местные власти решают превратить «Родину» в магазин, выход остается только один — снять успешный фильм с актером первой величины и откупиться. И не беда, что нет денег на звездный гонорар — зато есть веревка и снотворное! Еще есть отчаянный продюсер-дембель, свадебный оператор-философ и актриса- каратистка. К счастью, набранные среди жителей городка актеры открывают в себе талант и не уступают по игре более именитым мастерам экрана. Особенно выделяется красавица Женя, но дальше предложения ей главной роли Федя зайти все никак не решается. Пусть сценарий не дописан, коррумпированный мэр угрожает расправой, а срок за похищение человека все более реален. Да и опыта съемки фильмов нет у всей съемочной группы, включая Федю. Такие мелочи не остановят юного режиссера, когда на кону не только дело, но и любовь всей его жизни. Итак, массовка готова, оператор трезв, а актер уже на площадке и талантливо выкрикивает заглушаемые кляпом реплики. Камера! Мотор! Начали…

4.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 2016
Премьера в России 6 ноября 2016
Премьера в мире 6 ноября 2016
Возраст 12+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Илья Учитель
Илья Учитель
В ролях
Дмитрий Дюжев
Дмитрий Дюжев
Анастасия Мытражик
Анастасия Мытражик
Юрий Быков
Юрий Быков
Кирилл Фролов
Кирилл Фролов
Максим Емельянов
Максим Емельянов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Огни большой деревни 4 постера
Кинофестиваль Кинотавр Приз им. Г. Горина «За лучший сценарий»
Кинофестиваль Кинотавр Специальный диплом жюри
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Вот и подошёл к логическому завершению год Российского кино, который за редким исключением не принёс ничего, кроме разочарования: равно как для критиков, так и для зрителей. Поправлять ситуацию «Огни большой деревни» — дебютная полнометражная картина молодого и амбициозного режиссёра Ильи Учителя, сумевшая завоевать доверие прокатчиков и получила право побороться за первенство на больших экранах страны с мастодонтами киноиндустрии. Несмотря на то, что Илья — никто…
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Андрей 23 июля 2017, 12:27
после таких фильмов вообще российское смотреть не хочется!
даже жанр не могу определить!
снимайте, пожалуйста, что получается - драмы\мелодрамы и про бандитов!
ну или надежда на выпускников КВНа
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