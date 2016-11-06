Огни большой деревни, 2016

Фильм «Огни большой деревни» снял дебютант Илья Учитель. Несмотря на это, в его картине снялись далеко не последние актёры: Дмитрий Дюжев («Бригада», «Беременный»), Максим Емельянов («Кука»), режиссёр Юрий Быков («Дурак», «Майор»), а также начинающие звёзды Кирилл Фролов («Синдром Петрушки») и Анастасия Мытражик («Молодая гвардия»).

Картина «Огни большой деревни» расскажет о простом сельском парне по имени Федя. Он работает в кинотеатре, и всё вроде бы идёт своим чередом. Но однажды он узнаёт, что его любимое место в городе собираются превратить в магазин. И тогда наступает время безумств и перемен! Федя решает снять блокбастер, чтобы кинотеатр окупился. Правда, проблема в том, что практически никто из его съёмочной команды, включая его самого, совершенно не знает, как снять хорошее кино. Также ситуацию усложняет тот факт, что Федя похитил известного актёра, что не может не остаться незамеченным...