Русское варенье, 2016

Живут на старой даче люди - настоящая интеллигентная семья. Ничего толком не делает, денег нет, квартиру московскую сдают, в доме ничего не работает, даже туалет. И только одна Наталья Ивановна работает - с утра до ночи что-то переводит, деньги зарабатывает. Эти люди кого-то смутно напоминают. Ну, конечно, героев Чехова! Они также рефлексируют, также смеются над собой, также озабочены вопросами морали и также чужды какой бы то ни было «деловитости». Но, увы, срубленный некогда вишнёвый сад, уже вырастает. И сколько бы герои не варили варенье, прибыли оно им не принесёт.