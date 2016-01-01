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Русское варенье
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Русское варенье, 2016

2016 / Россия
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О фильме

Живут на старой даче люди - настоящая интеллигентная семья. Ничего толком не делает, денег нет, квартиру московскую сдают, в доме ничего не работает, даже туалет. И только одна Наталья Ивановна работает - с утра до ночи что-то переводит, деньги зарабатывает. Эти люди кого-то смутно напоминают. Ну, конечно, героев Чехова! Они также рефлексируют, также смеются над собой, также озабочены вопросами морали и также чужды какой бы то ни было «деловитости». Но, увы, срубленный некогда вишнёвый сад, уже вырастает. И сколько бы герои не варили варенье, прибыли оно им не принесёт.

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Продолжительность 2 часа 30 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 1 января 2016
Премьера в мире 1 января 2016
Возраст 18+
Режиссер
Людмила Улицкая
В ролях
Иван Мамонов
Владимир Шульга
Анжелика Волчкова
Татьяна Васильева
Татьяна Васильева
Елена Санаева
Елена Санаева
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Русское варенье 1 постер
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