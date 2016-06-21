Отмель, 2016

- Режиссёр картины «Отмель» Хауме Кольет-Серра в 18 лет приехал в Голливуд с мечтой стать режиссёром. Сейчас ему 42, и он выпускает свой седьмой полнометражный фильм в большой прокат

- Во время съёмок стало известно, что актриса Блейк Лавли беременна во второй раз. Отцом является известный по роли Дэдпула Райан Рейнольдс

- На острове Лорд-Хау в Австралии, где проходили съёмки, в воде было установлено специальное ограждение, защищающее от акул. Сама же акула в фильме «Отмель» создавалась при помощи компьютерной графики

- Помимо главной героини акула также ранит чайку, которая остаётся с ней на рифе. Птица в кадре самая настоящая. Чтобы её снять, пришлось уже во время съёмок нанимать дрессировщиков.

- Блейк Лавли каждый день отвозили на риф и после уезжали обратно. Актриса ждала около 30 минут в полном одиночестве, пока прилетит снимавший её вертолёт, что помогло ей лучше вжиться в образ

- Практически все трюки в фильме «Отмель» Блейк Лавли исполнила самостоятельно. Правда, во время сцен сёрфинга вместо неё снималась дублёрша Изабелла Николс, одна из лучших серфингисток мира в своей возрастной категории