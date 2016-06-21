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Отмель Отмель
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The Shallows

Отмель, 2016

2016 / США
7.7 Оцените
30 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Режиссёр фильмов ужасов «Дом восковых фигур» и «Дитя тьмы», снявший также за последние пару лет боевики с Лиамом Нисоном «Ночной беглец» и «Воздушный маршал», решил попробовать себя в остросюжетном триллере о выживании. Испанец Хауме Кольет-Серра также назначен главой многострадального проекта «Акира», дата выхода которого до сих пор не известна. Главную роль в его ленте «Отмель» исполнила Блейк Лавли, ставшая звездой сериала «Сплетница», и известная по фильмам «Джинсы-талисман» и «Век Адалин». И, конечно же, вы знаете её в качестве супруги Райана Рейнольдса.

Сюжет будет разворачиваться в одном месте. Подобно герою Джеймса Франко в фильме «127 часов», девушка угодила в безвыходную ситуацию, подстроенную беспощадной природой. Течение занесло её на риф, а до берега придётся добираться вплавь. У героини ранена нога, и попросту нет сил, чтобы действовать. Ситуация не совсем плачевная, но неожиданно надежды на спасение рушатся, когда девушка замечает огромную акулу, кружащую у рифа. Положение безвыходное, но Нэнси отчаянно хочет выжить, поэтому принимает вызов.

- Режиссёр картины «Отмель» Хауме Кольет-Серра в 18 лет приехал в Голливуд с мечтой стать режиссёром. Сейчас ему 42, и он выпускает свой седьмой полнометражный фильм в большой прокат

- Во время съёмок стало известно, что актриса Блейк Лавли беременна во второй раз. Отцом является известный по роли Дэдпула Райан Рейнольдс

- На острове Лорд-Хау в Австралии, где проходили съёмки, в воде было установлено специальное ограждение, защищающее от акул. Сама же акула в фильме «Отмель» создавалась при помощи компьютерной графики

- Помимо главной героини акула также ранит чайку, которая остаётся с ней на рифе. Птица в кадре самая настоящая. Чтобы её снять, пришлось уже во время съёмок нанимать дрессировщиков.

- Блейк Лавли каждый день отвозили на риф и после уезжали обратно. Актриса ждала около 30 минут в полном одиночестве, пока прилетит снимавший её вертолёт, что помогло ей лучше вжиться в образ

- Практически все трюки в фильме «Отмель» Блейк Лавли исполнила самостоятельно. Правда, во время сцен сёрфинга вместо неё снималась дублёрша Изабелла Николс, одна из лучших серфингисток мира в своей возрастной категории

Бескрайний океан, безлюдный пляж и идеальная погода для серфингистов в поисках хорошей волны. Казалось бы, ничто не предвещает беды для очаровательной любительницы серфинга в одиночку... Разве что свидание тет-а-тет с гигантской акулой, которая загонит спортсменку на отмель и не отступит до тех пор, пока не получит свое.

7.7 Оцените
30 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 7 июля 2016
Премьера онлайн 22 августа 2019
Премьера в мире 21 июня 2016
Возраст 16+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Хауме Кольет-Серра
Хауме Кольет-Серра
В ролях
Блейк Лайвли
Блейк Лайвли
Оскар Хаэнада
Оскар Хаэнада
Седона Ледже
Седона Ледже
Все актеры и съемочная группа
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Отмель
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«Для техасской малышки здешняя вода жестковата, - смеялись парни, ловившие волну недалеко от нее. – Эй, аккуратнее там!». Правда, они быстро поняли, что Нэнси на их советы плевать – в советах она не нуждалась. Впрочем, она ни в чем не нуждалась: она выбрала дикий пляж на берегу океана, чтоб никого не видеть: удрать из колледжа и не возвращаться туда. И все, что ей нужно – это большая волна. До неба. Но волны подобного калибра здесь водились в избытке. А…
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PolegeshkoES 14 июля 2016, 15:12
Первые минут 20-30 фильма скучно. В общем, фильм интересный, но мало событий, мало сюжета. Фильм на один раз.
raisagavrilenko 9 июля 2016, 19:45
посмотреть нужно ,очень красиво и очень страшно
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