Отмель, 2016

Режиссёр фильмов ужасов «Дом восковых фигур» и «Дитя тьмы», снявший также за последние пару лет боевики с Лиамом Нисоном «Ночной беглец» и «Воздушный маршал», решил попробовать себя в остросюжетном триллере о выживании. Испанец Хауме Кольет-Серра также назначен главой многострадального проекта «Акира», дата выхода которого до сих пор не известна. Главную роль в его ленте «Отмель» исполнила Блейк Лавли, ставшая звездой сериала «Сплетница», и известная по фильмам «Джинсы-талисман» и «Век Адалин». И, конечно же, вы знаете её в качестве супруги Райана Рейнольдса.
Сюжет будет разворачиваться в одном месте. Подобно герою Джеймса Франко в фильме «127 часов», девушка угодила в безвыходную ситуацию, подстроенную беспощадной природой. Течение занесло её на риф, а до берега придётся добираться вплавь. У героини ранена нога, и попросту нет сил, чтобы действовать. Ситуация не совсем плачевная, но неожиданно надежды на спасение рушатся, когда девушка замечает огромную акулу, кружащую у рифа. Положение безвыходное, но Нэнси отчаянно хочет выжить, поэтому принимает вызов.
- Режиссёр картины «Отмель» Хауме Кольет-Серра в 18 лет приехал в Голливуд с мечтой стать режиссёром. Сейчас ему 42, и он выпускает свой седьмой полнометражный фильм в большой прокат
- Во время съёмок стало известно, что актриса Блейк Лавли беременна во второй раз. Отцом является известный по роли Дэдпула Райан Рейнольдс
- На острове Лорд-Хау в Австралии, где проходили съёмки, в воде было установлено специальное ограждение, защищающее от акул. Сама же акула в фильме «Отмель» создавалась при помощи компьютерной графики
- Помимо главной героини акула также ранит чайку, которая остаётся с ней на рифе. Птица в кадре самая настоящая. Чтобы её снять, пришлось уже во время съёмок нанимать дрессировщиков.
- Блейк Лавли каждый день отвозили на риф и после уезжали обратно. Актриса ждала около 30 минут в полном одиночестве, пока прилетит снимавший её вертолёт, что помогло ей лучше вжиться в образ
- Практически все трюки в фильме «Отмель» Блейк Лавли исполнила самостоятельно. Правда, во время сцен сёрфинга вместо неё снималась дублёрша Изабелла Николс, одна из лучших серфингисток мира в своей возрастной категории
Бескрайний океан, безлюдный пляж и идеальная погода для серфингистов в поисках хорошей волны. Казалось бы, ничто не предвещает беды для очаровательной любительницы серфинга в одиночку... Разве что свидание тет-а-тет с гигантской акулой, которая загонит спортсменку на отмель и не отступит до тех пор, пока не получит свое.