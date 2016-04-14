Фильм «Книга любви» является полнометражным дебютом постановищика Уильяма Перпла, известного по большей части работой на телевидении. Главную роль в картине сыграла звезда «Игры престолов» Мэйси Уильямс. Также в ленте приняли участие Джейсон Судейкис («Мы - Миллеры», «Несносные боссы»), Джессика Бил («Иллюзионист», «Лёгкое поведение») и другие.
Картина «Книга любви» расскажет историю одного архитектора. Не так давно он потерял жену и не может найти себе места от горя. Однако неожиданно он встречает девочку, которая хоть и достаёт его своим поведением, но находит отклик в его душе. И тогда он решает помочь ей построить настоящий плот, на котором она собирается пересечь Атлантику.
- Фильм «Книга любви» также называется «Дьявол и глубокое синее море»
- Композитором фильма стал Джастин Тимберлейк
- На главную роль также рассматривался Зак Брафф
- Изначально роль девочки должна была сыграть Хлоя Грейс Морец
Замкнутый в себе архитектор, неспособный унять боль из-за недавней потери жены, заводит дружбу с маленькой, но весьма острой на язык девочкой и соглашается помочь ей построить плот, чтобы пересечь Атлантику.
|14 апреля 2016
|Россия
|16+
|20 октября 2017
|Вьетнам
|14 апреля 2016
|Казахстан
|13 января 2017
|США
|14 апреля 2016
|Украина