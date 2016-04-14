Фильм «Книга любви» является полнометражным дебютом постановищика Уильяма Перпла, известного по большей части работой на телевидении. Главную роль в картине сыграла звезда «Игры престолов» Мэйси Уильямс. Также в ленте приняли участие Джейсон Судейкис («Мы - Миллеры», «Несносные боссы»), Джессика Бил («Иллюзионист», «Лёгкое поведение») и другие.

Картина «Книга любви» расскажет историю одного архитектора. Не так давно он потерял жену и не может найти себе места от горя. Однако неожиданно он встречает девочку, которая хоть и достаёт его своим поведением, но находит отклик в его душе. И тогда он решает помочь ей построить настоящий плот, на котором она собирается пересечь Атлантику.