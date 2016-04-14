Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Книга любви
6.0 Рейтинг IMDb: 6
Книга любви

Книга любви

The Book of Love 18+
О фильме

Фильм «Книга любви» является полнометражным дебютом постановищика Уильяма Перпла, известного по большей части работой на телевидении. Главную роль в картине сыграла звезда «Игры престолов» Мэйси Уильямс. Также в ленте приняли участие Джейсон Судейкис («Мы - Миллеры», «Несносные боссы»), Джессика Бил («Иллюзионист», «Лёгкое поведение») и другие.

Картина «Книга любви» расскажет историю одного архитектора. Не так давно он потерял жену и не может найти себе места от горя. Однако неожиданно он встречает девочку, которая хоть и достаёт его своим поведением, но находит отклик в его душе. И тогда он решает помочь ей построить настоящий плот, на котором она собирается пересечь Атлантику.

- Фильм «Книга любви» также называется «Дьявол и глубокое синее море»

- Композитором фильма стал Джастин Тимберлейк

- На главную роль также рассматривался Зак Брафф

- Изначально роль девочки должна была сыграть Хлоя Грейс Морец

Замкнутый в себе архитектор, неспособный унять боль из-за недавней потери жены, заводит дружбу с маленькой, но весьма острой на язык девочкой и соглашается помочь ей построить плот, чтобы пересечь Атлантику.

Книга любви - трейлер
Книга любви  трейлер
Страна США
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2016
Премьера онлайн 2 сентября 2017
Премьера в мире 14 апреля 2016
Дата выхода
14 апреля 2016 Россия 16+
20 октября 2017 Вьетнам
14 апреля 2016 Казахстан
13 января 2017 США
14 апреля 2016 Украина
MPAA PG-13
Сборы в мире $48 822
Производство The Darwin Collective, Iron Ocean Films, Nine Nights
Другие названия
The Devil and the Deep Blue Sea, The Book of Love, Book of Love, O Livro do Amor, A szeretet könyve, Cartea iubirii, Định Nghĩa Tình Yêu, El libro del amor, El libro del amor (The Book of Love), Il diario dell'amore, Księga miłości, Rendezvous mit dem Leben - The Book of Love, The Devil & the Deep Blue Sea, Το βιβλίο τής αγάπης, Книга любви
Режиссер
Уильям Перпл
В ролях
Мэйси Уильямс
Мэйси Уильямс
Джейсон Судейкис
Джейсон Судейкис
Джессика Бил
Джессика Бил
Мэри Стинберген
Мэри Стинберген
Орландо Джонс
Орландо Джонс
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.0
11 голосов
6 IMDb
Отзывы о фильме

Цитаты
Девушка [рассказ за кадром] Некоторые пытаются сохранить воспоминания. Другие стараются забыть. Ничего не помогает. И со временем ты понимаешь, что уже не тот, кем был раньше.
