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Архив премьер 1959 года

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1 января 1959
Похитители красок, Лев Атаманов, СССР Как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем, Владимир Карасев, СССР Белые ночи, Иван Пырьев, СССР Али-баба и сорок разбойников, Григорий Ломидзе, СССР Три дровосека, Леонид Амальрик, СССР
5 января 1959
На дорогах войны, Леон Сааков, СССР
2 февраля 1959
Шинель, Алексей Баталов, СССР
5 февраля 1959
Новогоднее путешествие, Петр Носов, СССР
21 февраля 1959
Солдатское сердце, Сергей Колосов, СССР
8 марта 1959
Евгений Онегин, Роман Тихомиров, СССР
11 марта 1959
Кузены, Клод Шаброль, Франция
14 марта 1959
День рождения, Зинаида Брумберг, Валентина Брумберг, СССР
16 марта 1959
Ветер, Александр Алов, Владимир Наумов, СССР
23 марта 1959
Скоро будет дождь, Владимир Полковников, СССР
8 апреля 1959
Смена начинается в шесть, Всеволод Воронин, СССР
15 апреля 1959
Пора таёжного подснежника, Ярополк Лапшин, СССР
9 мая 1959
Сегодня увольнения не будет, Андрей Тарковский, СССР
16 мая 1959
Сверстницы, Василий Ордынский, СССР
6 июня 1959
Сомбреро, Тамара Лисициан, СССР Марья-искусница, Александр Роу, СССР Повесть о молодоженах, СССР Поднятая целина, Александр Иванов, СССР
20 июня 1959
Неподдающиеся, Юрий Чулюкин, СССР
21 июня 1959
Катя-Катюша, Григорий Липшиц, СССР
1 июля 1959
Млечный путь, Исаак Шмарук, СССР
5 июля 1959
Не имей 100 рублей..., Геннадий Казанский, СССР
25 июля 1959
Первый парень, Сергей Параджанов, СССР
1 августа 1959
Аннушка, Борис Барнет, СССР
27 августа 1959
Необыкновенное путешествие Мишки Стрекачева, Эдуард Бочаров, Илья Фрэз, СССР
12 сентября 1959
Небо зовет, Александр Козырь, Михаил Карюков, СССР
19 октября 1959
Солнце светит всем, Константин Воинов, СССР
10 ноября 1959
Василий Суриков, Анатолий Рыбаков, СССР
14 ноября 1959
Фома Гордеев, Марк Донской, СССР
1 декабря 1959
Баллада о солдате, Григорий Чухрай, СССР
16 декабря 1959
Ссора в Лукашах, Максим Руф, СССР
31 декабря 1959
Приключения Буратино, Иван Иванов-Вано, Дмитрий Бабиченко, СССР
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