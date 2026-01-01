Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Подборки
Премьеры
Рейтинги
Трейлеры
Киноафиша
Премьеры
Архив
Архив 1959
Архив премьер 1959 года
Ближайшие премьеры
Мировые премьеры
Ожидаемые
Онлайн
Сериалы
Архив
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1904
1902
1 января 1959
Похитители красок
, Лев Атаманов, СССР
Как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем
, Владимир Карасев, СССР
Белые ночи
, Иван Пырьев, СССР
Али-баба и сорок разбойников
, Григорий Ломидзе, СССР
Три дровосека
, Леонид Амальрик, СССР
5 января 1959
На дорогах войны
, Леон Сааков, СССР
2 февраля 1959
Шинель
, Алексей Баталов, СССР
5 февраля 1959
Новогоднее путешествие
, Петр Носов, СССР
21 февраля 1959
Солдатское сердце
, Сергей Колосов, СССР
8 марта 1959
Евгений Онегин
, Роман Тихомиров, СССР
11 марта 1959
Кузены
, Клод Шаброль, Франция
14 марта 1959
День рождения
, Зинаида Брумберг, Валентина Брумберг, СССР
16 марта 1959
Ветер
, Александр Алов, Владимир Наумов, СССР
23 марта 1959
Скоро будет дождь
, Владимир Полковников, СССР
8 апреля 1959
Смена начинается в шесть
, Всеволод Воронин, СССР
15 апреля 1959
Пора таёжного подснежника
, Ярополк Лапшин, СССР
9 мая 1959
Сегодня увольнения не будет
, Андрей Тарковский, СССР
16 мая 1959
Сверстницы
, Василий Ордынский, СССР
6 июня 1959
Сомбреро
, Тамара Лисициан, СССР
Марья-искусница
, Александр Роу, СССР
Повесть о молодоженах
, СССР
Поднятая целина
, Александр Иванов, СССР
20 июня 1959
Неподдающиеся
, Юрий Чулюкин, СССР
21 июня 1959
Катя-Катюша
, Григорий Липшиц, СССР
1 июля 1959
Млечный путь
, Исаак Шмарук, СССР
5 июля 1959
Не имей 100 рублей...
, Геннадий Казанский, СССР
25 июля 1959
Первый парень
, Сергей Параджанов, СССР
1 августа 1959
Аннушка
, Борис Барнет, СССР
27 августа 1959
Необыкновенное путешествие Мишки Стрекачева
, Эдуард Бочаров, Илья Фрэз, СССР
12 сентября 1959
Небо зовет
, Александр Козырь, Михаил Карюков, СССР
19 октября 1959
Солнце светит всем
, Константин Воинов, СССР
10 ноября 1959
Василий Суриков
, Анатолий Рыбаков, СССР
14 ноября 1959
Фома Гордеев
, Марк Донской, СССР
1 декабря 1959
Баллада о солдате
, Григорий Чухрай, СССР
16 декабря 1959
Ссора в Лукашах
, Максим Руф, СССР
31 декабря 1959
Приключения Буратино
, Иван Иванов-Вано, Дмитрий Бабиченко, СССР
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1904
1902
В прокате
Премьеры
Онлайн
Одиссея
Отзывы
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Смешарики сквозь вселенные
Отзывы
2026, Россия, фантастика, приключения
История игрушек 5
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Миньоны и Монстры
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, боевик
Крушение рейса
Отзывы
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Во власти страха
Написать отзыв
2026, США / Испания, боевик, триллер
Последний рубеж
Отзывы
2026, США, боевик, драма, военный
Демонолог
Отзывы
2026, Япония, криминал, фэнтези, ужасы
На деревню дедушке 2
Отзывы
2026, Россия, комедия, семейный
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
В августе скупаю губки в Fix Price пачками, но посуду ими не мою: нашла 7 применений для дома и дачи
Хозяйки помешались на «умных» корейских тряпках из Fix Price — 7 мест, где они работают в разы лучше обычных
Робот-пылесос, моющий пылесос или паровая швабра: эксперт объяснила, что в 2026 году стоит купить для дома
Эти 5 фэнтези-сериалов стали бы великими, как «Игра престолов», но их закрыли на полуслове: продолжения нет, а посмотреть все равно стоит
НТВ раскрыл карты на новый сезон: «Трудно быть богом», «Невский» и возвращение старых хитов — что ждёт зрителей в 2026–2027 годах
Смерть генерала МВД помогла «Месту встречи» выйти на экраны СССР — Говорухин не скрывал: «Все свалили на покойного»
10 лучших фильмов 2026 года с высокими оценками — от 7,1 до 8,5 баллов на IMDb: обязательны к просмотру, если любите кино
Не Фродо и не Арагорн: кого Толкин на самом деле называл главным героем «Властелина колец» — в фильмах все исказили
Сразу после «Человека-паука» побегу в кино на эту новинку — «самый приятный сюрприз этого лета»: рейтинг со старта 7+
«В бой идут одни старики», а в тест – фанаты фильма: на 5 вопросов о нем ответят только знатоки
Этому детективу СССР уже 40+ лет, а он смотрится на одном дыхании: «включаешь на 5 минут – и уже не хочется уходить»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить