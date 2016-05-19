Риск, 2016

Пять лет Джулиан Ассанж находится взаперти на осадном положении, но эти пять лет не сломили его волю: он по-прежнему руководит проектом Wikileaks, и, невзирая на все сложности, он и его товарищи продолжают вести активную деятельность, добывая и делая достоянием общественности секретные документы. Находясь рядом со своим героем, Пойтрас оказывается свидетельницей того, как устроен внутренний мир Ассанжа и какие скрытые мотивы руководят им и его ближайшим окружением. «Риск» — это картина о власти, предательстве, поиске правды и цене, которую приходится за нее заплатить.