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Risk

Риск, 2016

2016 / Германия / США
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О фильме

Пять лет Джулиан Ассанж находится взаперти на осадном положении, но эти пять лет не сломили его волю: он по-прежнему руководит проектом Wikileaks, и, невзирая на все сложности, он и его товарищи продолжают вести активную деятельность, добывая и делая достоянием общественности секретные документы. Находясь рядом со своим героем, Пойтрас оказывается свидетельницей того, как устроен внутренний мир Ассанжа и какие скрытые мотивы руководят им и его ближайшим окружением. «Риск» — это картина о власти, предательстве, поиске правды и цене, которую приходится за нее заплатить.

6.3 Оцените
11 голосов
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в России 19 мая 2016
Премьера онлайн 12 мая 2017
Премьера в мире 19 мая 2016
Возраст 18+
Режиссер
Лора Пойтрас
В ролях
Джулиан Ассанж
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Риск 2 постера
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