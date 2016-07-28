Очень плохие мамочки, 2016

Режиссёры Джон Лукас и Скотт Мур, снявшие молодёжную комедию «21 и больше», а также написавшие сценарии ко всем частям «Мальчишника в Вегасе», представляют вашему вниманию свою новую картину «Очень плохие мамочки». Одним из продюсеров картины стал Билл Блок, подаривший зрителям «Район №9» и «Ванильное небо». Главную роль в ленте сыграла известная актриса Мила Кунис, которую вы знаете по фильмам «Третий лишний», «Чёрный лебедь» и «Секс по дружбе». Также там снялись Кристен Белл, более всего известная по сериалу «Вероника Марс», Кристина Эпплгейт («Женаты и с детьми»), Джада Пинкетт Смит (сериал «Готэм») и Кэтрин Хан («Мисс Переполох», «Невероятная жизнь Уолтера Митти»).
Главная героиня фильма «Очень плохие мамочки» Эми Митчелл является самой примерной женой и матерью на свете. Семья для неё в любой ситуации стоит на первом месте, а также на втором, третьем и четвёртом. Однако не всегда окружающие, в особенности близкие люди, замечают её самоотверженность. Порой просто хочется отдохнуть от всего и выйти из образа прилежной мамочки. И когда героиня срывается, подруги помогают ей совладать с ситуацией и извлечь из неё максимальную выгоду. Теперь Эми – самая настоящая бунтарка. И кто знает, может, это даже поможет ей стать ещё круче?
- В фильме одну из ролей второго плана сыграла известная поп-певица Кеша, однако все сцены с ней были вырезаны
- Мила Кунис после съёмок призналась, что в будущем планирует ещё раз забеременеть. Сейчас актриса состоит в браке с Эштоном Кутчером, и у пары недавно родился первый ребёнок
- Актрисы, играющие главные роли в фильме, в жизни все являются мамами
- В фильме снялся Дж.Дж. Уотт, национальная звезда футбола. Супруг Милы Кунис Эштон Кутчер специально посетил площадку, чтобы познакомиться со своим кумиром
- После стрельбы в Орландо, в результате которой пострадало более 100 представителей ЛГБТ-сообщества, трейлер фильма «Очень плохие мамочки» подвергся критике со стороны общественности за наличие в нём шутки по поводу сексуальных меньшинств
- Мила Кунис и Кристен Белл играли вместе в фильме «В пролёте»
- В США фильм «Очень плохие мамочки» собрал более $113 млн и стал одной из самых кассовых независимых комедий 2016 года
Идеальная мать, прекрасная жена, хорошая домохозяйка с успешной карьерой… Но стоит немного расслабиться, как тебе сразу напоминают о твоих обязанностях. Почему только мужчины имеют право развлекаться? Сколько же можно это терпеть?! Пора команде отчаянных мамочек пустится во все тяжкие.
Да ещё с какой комедии: американской и от… Читать дальше…
Если хочется отключить голову и не думать ни о чем- фильм то, что… Читать дальше…