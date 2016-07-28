Очень плохие мамочки, 2016

- В фильме одну из ролей второго плана сыграла известная поп-певица Кеша, однако все сцены с ней были вырезаны

- Мила Кунис после съёмок призналась, что в будущем планирует ещё раз забеременеть. Сейчас актриса состоит в браке с Эштоном Кутчером, и у пары недавно родился первый ребёнок

- Актрисы, играющие главные роли в фильме, в жизни все являются мамами

- В фильме снялся Дж.Дж. Уотт, национальная звезда футбола. Супруг Милы Кунис Эштон Кутчер специально посетил площадку, чтобы познакомиться со своим кумиром

- После стрельбы в Орландо, в результате которой пострадало более 100 представителей ЛГБТ-сообщества, трейлер фильма «Очень плохие мамочки» подвергся критике со стороны общественности за наличие в нём шутки по поводу сексуальных меньшинств

- Мила Кунис и Кристен Белл играли вместе в фильме «В пролёте»

- В США фильм «Очень плохие мамочки» собрал более $113 млн и стал одной из самых кассовых независимых комедий 2016 года