Дизлайк, 2016

Режиссёр Павел Руминов, снявший картину «Статус: Свободен» с Данилой Козловским, выпускает в свет фильм ужасов «Дизлайк». Он сам также является одним из сценаристов и продюсеров своей новой ленты. В фильме сыграли молодые актёры, для большинства из которых это первая роль в большом кино. Также в съёмках задействованы и настоящие блогеры, например, Мария Вэй. Среди прочих членов актёрского состава: известная модель Диана Мелисон («Маршрут построен»); Олег Гаас, до этого мелькавший лишь в сериалах; Александр Панин («Райские кущи»); Анастасия Акатова («Как поднять миллион. Исповедь [email protected]») и другие.
Действие фильма «Дизлайк» разворачивается в наши дни, когда мир стал одержим видеоблогами. Теперь чтобы быть знаменитым, достаточно лишь периодически выкладывать в сеть ролики, и не важно, о чём они будут рассказывать. Но появляется человек, которого не устраивает, что для юного поколения самым главным в жизни стало количество «лайков». Поэтому он решает отомстить. Нескольким ребятам приходит приглашение посетить загородный дом, где будет представлен новый энергетический продукт для последующей рекламы. Когда они приезжает, в игру вступает изощрённый маньяк, и они становятся его жертвами.
- Режиссёр фильма Павел Руминов сказал, что вдохновение пришло к нему из видеосалонов, которые он посещал в детстве. Отдельно он упомянул картину «Пятница 13-ое»
- Трейлер «Дизлайка» вышел в сеть 2 июня и за сутки набрал 125 тысяч просмотров
- Сосценаристом Руминова стал Евгений Колядинцев, который также принимал участие в написании сценариев к фильмам «Диггеры» и «Вурдалаки»
Они — кумиры миллионов, рок-звезды нового поколения! В свои 18-20 лет они зарабатывают за день, сколько их родители за несколько месяцев. Их видео собирают сотни тысяч «лайков», и не важно, разыгрывают ли они прохожих, рассказывают о кино и моде или снимают «вайны». Они — топовые видеоблогеры, за которыми охотятся рекламные агенты, мечтающие через новых звезд Интернета рассказать о своих товарах миру.
Восьмерых самых популярных видеоблогеров российского Интернета собрали в роскошном загородном коттедже, вдали от цивилизации и мобильных сетей на одну ночь, чтобы они продегустировали новый энергетический напиток. Но рекламная дегустация оказалась приманкой, а коттедж — ловушкой. Теперь они все — участники викторины, устроенной неизвестным маньяком, в которой звучит только один вопрос: «Кто заказал ваше убийство?». Каждый неправильный ответ будет стоить жизни одного из них.
Сможет ли кто-то спастись или всем придет дизлайк?