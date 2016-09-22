Дизлайк, 2016

Режиссёр Павел Руминов, снявший картину «Статус: Свободен» с Данилой Козловским, выпускает в свет фильм ужасов «Дизлайк». Он сам также является одним из сценаристов и продюсеров своей новой ленты. В фильме сыграли молодые актёры, для большинства из которых это первая роль в большом кино. Также в съёмках задействованы и настоящие блогеры, например, Мария Вэй. Среди прочих членов актёрского состава: известная модель Диана Мелисон («Маршрут построен»); Олег Гаас, до этого мелькавший лишь в сериалах; Александр Панин («Райские кущи»); Анастасия Акатова («Как поднять миллион. Исповедь [email protected]») и другие.

Действие фильма «Дизлайк» разворачивается в наши дни, когда мир стал одержим видеоблогами. Теперь чтобы быть знаменитым, достаточно лишь периодически выкладывать в сеть ролики, и не важно, о чём они будут рассказывать. Но появляется человек, которого не устраивает, что для юного поколения самым главным в жизни стало количество «лайков». Поэтому он решает отомстить. Нескольким ребятам приходит приглашение посетить загородный дом, где будет представлен новый энергетический продукт для последующей рекламы. Когда они приезжает, в игру вступает изощрённый маньяк, и они становятся его жертвами.