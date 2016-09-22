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Дизлайк Дизлайк
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Дизлайк, 2016

2016 / Россия
2.6 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 2
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Режиссёр Павел Руминов, снявший картину «Статус: Свободен» с Данилой Козловским, выпускает в свет фильм ужасов «Дизлайк». Он сам также является одним из сценаристов и продюсеров своей новой ленты. В фильме сыграли молодые актёры, для большинства из которых это первая роль в большом кино. Также в съёмках задействованы и настоящие блогеры, например, Мария Вэй. Среди прочих членов актёрского состава: известная модель Диана Мелисон («Маршрут построен»); Олег Гаас, до этого мелькавший лишь в сериалах; Александр Панин («Райские кущи»); Анастасия Акатова («Как поднять миллион. Исповедь [email protected]») и другие.

Действие фильма «Дизлайк» разворачивается в наши дни, когда мир стал одержим видеоблогами. Теперь чтобы быть знаменитым, достаточно лишь периодически выкладывать в сеть ролики, и не важно, о чём они будут рассказывать. Но появляется человек, которого не устраивает, что для юного поколения самым главным в жизни стало количество «лайков». Поэтому он решает отомстить. Нескольким ребятам приходит приглашение посетить загородный дом, где будет представлен новый энергетический продукт для последующей рекламы. Когда они приезжает, в игру вступает изощрённый маньяк, и они становятся его жертвами.

- Режиссёр фильма Павел Руминов сказал, что вдохновение пришло к нему из видеосалонов, которые он посещал в детстве. Отдельно он упомянул картину «Пятница 13-ое»

- Трейлер «Дизлайка» вышел в сеть 2 июня и за сутки набрал 125 тысяч просмотров

- Сосценаристом Руминова стал Евгений Колядинцев, который также принимал участие в написании сценариев к фильмам «Диггеры» и «Вурдалаки»

Они — кумиры миллионов, рок-звезды нового поколения! В свои 18-20 лет они зарабатывают за день, сколько их родители за несколько месяцев. Их видео собирают сотни тысяч «лайков», и не важно, разыгрывают ли они прохожих, рассказывают о кино и моде или снимают «вайны». Они — топовые видеоблогеры, за которыми охотятся рекламные агенты, мечтающие через новых звезд Интернета рассказать о своих товарах миру.

Восьмерых самых популярных видеоблогеров российского Интернета собрали в роскошном загородном коттедже, вдали от цивилизации и мобильных сетей на одну ночь, чтобы они продегустировали новый энергетический напиток. Но рекламная дегустация оказалась приманкой, а коттедж — ловушкой. Теперь они все — участники викторины, устроенной неизвестным маньяком, в которой звучит только один вопрос: «Кто заказал ваше убийство?». Каждый неправильный ответ будет стоить жизни одного из них.

Сможет ли кто-то спастись или всем придет дизлайк?

2.6 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 2
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 22 сентября 2016
Премьера в мире 22 сентября 2016
Возраст 16+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Павел Руминов
Павел Руминов
В ролях
Мария Вэй
Мария Вэй
Анастасия Акатова
Анастасия Акатова
Диана Мелисон
Диана Мелисон
Олег Гаас
Олег Гаас
Александр Панин
Александр Панин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Дизлайк 10 постеров
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Фильм выбивается из ряда уже снятых Павлом Руминовым картин, по которым его больше всего знают – «Статус: свободен» и «Я буду рядом» (хотя до этого были еще куда менее известные «Мертвые дочери»). Во-первых, «Дизлайк» не просто ужастик, а слэшер. И одновременно классный стеб над нашей культурой, зацикленной на наркоманском получении одобрения, и дань уважения всем странным хоррор-муви, и признание того, что хотеть эту дозу – совершенно…
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Никита Ещин 21 сентября 2016, 15:44
жду не даждусь этого фильма
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