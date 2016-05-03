Человек-матрас, 2016

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о выходе в прокат О фильме Пол и Мик – создатели эксцентричного онлайн-персонажа, Матрасного Мика. Попытки заработать на жизнь в условиях стагнирующей ирландской экономики становятся также проверкой их дружбы. Развернуть 8.1 Оцените 14 голосов Рейтинг IMDb: 8.1 Продолжительность 1 час 21 минута Год выпуска 2016 Премьера в России 7 октября 2016 Премьера в мире 3 мая 2016 Возраст 16+ Режиссер Колм Куинн В ролях Колм Куинн Все актеры и съемочная группа 2 постера

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