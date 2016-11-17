Режиссёр картин "Глубоководный горизонт" и "Уцелевший" Питер Берг выпускает свою новую ленту "День патриота". Главную роль в фильме исполнил Марк Уолберг ("Третий лишний", "Отступники"). Также в картине снялось множество других известных актёров, среди которых Джон Гудман ("Кловерфилд, 10", "Большой Лебовски"), Мишель Монаган ("Настоящий детектив", "Пиксели"), Дж.К. Симмонс ("Одержимость", "Человек-паук"), Кевин Бейкон ("Свободные") и Мелисса Бенойст ("Лузеры").
Фильм "День патриота" основан на реальных событиях и расскажет о том дне, когда во время Бостонского марафона в 2013 году прогремели взрывы. История будет рассказана от лица комиссара Эда Дэвиса, который занялся проведением расследования и поиском террористов.
- "День патриота" - это второй фильм Питера Берга, выпускаемый в 2016 году
- Мелисса Бенойст и Дж.К. Симмонс играли вместе в картине "Одержимость"
- Марк Уолберг в третий раз снимается у Питера Берга, до этого он играл в его лентах "Уцелевший" и "Глубоководный горизонт"
- Фильм "День патриота" снимался одновременной с лентой "Сильнее", которая также расскажет о Бостонском марафоне
- Кевин Бейкон во второй раз играет реально существовавшего главу ФБР в Бостоне. До этого он снимался в этой роли в фильме "Чёрная месса", также основанном на реальных событиях
- Изначально Марк Уолберг отказался от предложения сыграть в фильме, однако изменил своё решение после прочтения сценария
- Джон Гудман и Марк Уолберг до "Дня патриота" дважды играли в одном фильме: "Трансформеры: Эпоха истребления" и "Игрок"
Взгляд на бостонскую трагедию 2013 года глазами комиссара полиции Эда Дэвиса. Два взрыва на марафонском забеге оглушили мировую общественность, но не Эда и его коллег, которые разворачивают розыск террористов по горячим следам.
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