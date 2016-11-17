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Постер фильма День патриота
7.4
День патриота - Трейлер 2
Киноафиша Фильмы День патриота
7.4

День патриота

, 2016
Patriots Day
США / триллер, драма, исторический / 18+
Трейлеры
Постер фильма День патриота
7.4
День патриота - Трейлер 2
День патриота  Трейлер 2

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Режиссёр картин "Глубоководный горизонт" и "Уцелевший" Питер Берг выпускает свою новую ленту "День патриота". Главную роль в фильме исполнил Марк Уолберг ("Третий лишний", "Отступники"). Также в картине снялось множество других известных актёров, среди которых Джон Гудман ("Кловерфилд, 10", "Большой Лебовски"), Мишель Монаган ("Настоящий детектив", "Пиксели"), Дж.К. Симмонс ("Одержимость", "Человек-паук"), Кевин Бейкон ("Свободные") и Мелисса Бенойст ("Лузеры"). 

Фильм "День патриота" основан на реальных событиях и расскажет о том дне, когда во время Бостонского марафона в 2013 году прогремели взрывы. История будет рассказана от лица комиссара Эда Дэвиса, который занялся проведением расследования и поиском террористов.

- "День патриота" - это второй фильм Питера Берга, выпускаемый в 2016 году

- Мелисса Бенойст и Дж.К. Симмонс играли вместе в картине "Одержимость"

- Марк Уолберг в третий раз снимается у Питера Берга, до этого он играл в его лентах "Уцелевший" и "Глубоководный горизонт"

- Фильм "День патриота" снимался одновременной с лентой "Сильнее", которая также расскажет о Бостонском марафоне

- Кевин Бейкон во второй раз играет реально существовавшего главу ФБР в Бостоне. До этого он снимался в этой роли в фильме "Чёрная месса", также основанном на реальных событиях

- Изначально Марк Уолберг отказался от предложения сыграть в фильме, однако изменил своё решение после прочтения сценария

- Джон Гудман и Марк Уолберг до "Дня патриота" дважды играли в одном фильме: "Трансформеры: Эпоха истребления" и "Игрок"

Взгляд на бостонскую трагедию 2013 года глазами комиссара полиции Эда Дэвиса. Два взрыва на марафонском забеге оглушили мировую общественность, но не Эда и его коллег, которые разворачивают розыск террористов по горячим следам.

В ролях

Марк Уолберг
Марк Уолберг
Tommy Saunders
Мишель Монахан
Мишель Монахан
Carol Saunders
Кевин Бейкон
Кевин Бейкон
Джон Гудман
Джон Гудман
Commissioner Ed Davis
Алекс Вулф
Алекс Вулф
Дж.К. Симмонс
Дж.К. Симмонс
Сержант Джеффри Пулизи
Dicky Eklund Jr.
Young Police Officer
Michael Marchand
Young Police Officer
Rhet Kidd
Harrold
Frank Czarnowski
Officer Outside Harrolds Apartment
Кристофер О’Ши
Патрик Даунс
Рэйчел Броснахэн
Рэйчел Броснахэн
Джессика Кенски
Режиссер Питер Берг
Сценарист Питер Берг, Мэтт Кук, Джошуа Зитумер, Paul Tamasy
Композитор Трент Резнор, Аттикус Росс
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 2016
Премьера онлайн 9 июня 2017
Премьера в мире 17 ноября 2016
Дата выхода
17 ноября 2016 Россия 18+
12 декабря 2016 Австралия
11 мая 2017 Бразилия
23 февраля 2017 Великобритания
6 января 2017 Вьетнам
23 февраля 2017 Германия
23 февраля 2017 Гонконг
27 апреля 2017 Греция
16 марта 2017 Дания
23 февраля 2017 Ирландия
7 июля 2017 Испания
20 апреля 2017 Италия
17 ноября 2016 Казахстан
13 января 2017 Канада
17 ноября 2017 Китай
6 января 2017 Литва
12 января 2017 Нидерланды
12 января 2017 Португалия
13 января 2017 США
23 июня 2017 Турция
17 ноября 2016 Украина
24 февраля 2017 Финляндия K-16
8 марта 2017 Франция
12 января 2017 Чили
6 января 2017 Эстония
6 апреля 2017 Южная Корея
MPAA R
Бюджет $45 000 000
Сборы в мире $52 185 751
Производство CBS Films, Lionsgate, TIK Films
Другие названия
Patriots Day, Día del atentado, Boston, Bostonski heroji, Patriotu diena, A hazafiak napja, Ajojahti, Boston - Caccia all'uomo, Den patriotů, Día de patriotas, Dia de patriotes, Dzień patriotów, El día del atentado, Ha'giborim shel Boston, Kara Gün, Le jour des patriotes, Ngày Định Mệnh, O Dia do Atentado, Patriootide päev, Patriots Day - Jakten på maratonbomberne, Patriots Day - Unidos Por Boston, Traque à Boston, Útok na maratón: Teror v Bostone, Vatanparvarlar kuni, Ziua Patriotilor, Η μέρα των ηρώων, Η μέρα των πατριωτών, День патриота, День патріота, Денят на патриота, パトリオット・デイ, 愛國者行動, Boston - Patriots Day, 爱国者之日, パトリオット・デイ：2016, 恐袭波士顿, 爱国者行动

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 12 голосов
7.3 IMDb
Обновлено 26 февраля 2026

Трейлеры фильма

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День патриота - Трейлер 2
День патриота Трейлер 2
День патриота - Трейлер
День патриота Трейлер
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саундтрек фильма День патриота

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