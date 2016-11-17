- "День патриота" - это второй фильм Питера Берга, выпускаемый в 2016 году

- Мелисса Бенойст и Дж.К. Симмонс играли вместе в картине "Одержимость"

- Марк Уолберг в третий раз снимается у Питера Берга, до этого он играл в его лентах "Уцелевший" и "Глубоководный горизонт"

- Фильм "День патриота" снимался одновременной с лентой "Сильнее", которая также расскажет о Бостонском марафоне

- Кевин Бейкон во второй раз играет реально существовавшего главу ФБР в Бостоне. До этого он снимался в этой роли в фильме "Чёрная месса", также основанном на реальных событиях

- Изначально Марк Уолберг отказался от предложения сыграть в фильме, однако изменил своё решение после прочтения сценария

- Джон Гудман и Марк Уолберг до "Дня патриота" дважды играли в одном фильме: "Трансформеры: Эпоха истребления" и "Игрок"