Вирус, 2016

Постановщики фильмов "Нерв" и двух частей "Паранормального явления" представляют свой новый проект под названием "Вирус". В главных ролях снялись по большей части молодые актёры, среди которых София Блэк-Д'Элиа ("Сплетница", "Континуум"), Анали Типтон ("Тепло наших тел", "Люси"), Трэвис Тоуп ("День независимости: Возрождение"), Машин Ган Келли ("Нерв") и другие.
Фильм "Вирус" поведает очередную историю о массовом заражении, превращающем людей в кровожадных зомби. В этот раз действие развернётся в небольшом городке, в котором постепенно начал распространяться ужасный вирус. Несмотря на появление первых признаков заразы, главная героиня Эмма вместе с сестрой отправляется на вечеринку. Однако зло проникает и туда, превратив веселье в борьбу за выживание.
- Генри Джуст и Эриель Шульман уже в девятый раз сотрудничают вместе
- "Вирус" - это второй совместный проект Джуста и Шульмана в 2016 году после "Нерва", который вышел в прокат всего лишь тремя месяцами ранее
- Актёр Машин Ган Келли получил серьёзные травмы 1 апреля 2014 года, а через месяц были объявлены результаты кастинга в фильм "Вирус"
Зло подкрадывается к городу, где вместе с родителями и сестрой живёт молодая девушка Эмма. Уже появились первые признаки эпидемии, однако сестры, несмотря на строгий запрет, решают оторваться на студенческой вечеринке. Но страшный вирус проберётся и в этот эпицентр веселья. Вирус атакует и превращает людей в озлобленных монстров. Героиня фильма пытается выжить и спасти своих близких.