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Вирус, 2016

2016 / США
6.1 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Постановщики фильмов "Нерв" и двух частей "Паранормального явления" представляют свой новый проект под названием "Вирус". В главных ролях снялись по большей части молодые актёры, среди которых София Блэк-Д'Элиа ("Сплетница", "Континуум"), Анали Типтон ("Тепло наших тел", "Люси"), Трэвис Тоуп ("День независимости: Возрождение"), Машин Ган Келли ("Нерв") и другие.

Фильм "Вирус" поведает очередную историю о массовом заражении, превращающем людей в кровожадных зомби. В этот раз действие развернётся в небольшом городке, в котором постепенно начал распространяться ужасный вирус. Несмотря на появление первых признаков заразы, главная героиня Эмма вместе с сестрой отправляется на вечеринку. Однако зло проникает и туда, превратив веселье в борьбу за выживание.

- Генри Джуст и Эриель Шульман уже в девятый раз сотрудничают вместе

- "Вирус" - это второй совместный проект Джуста и Шульмана в 2016 году после "Нерва", который вышел в прокат всего лишь тремя месяцами ранее

- Актёр Машин Ган Келли получил серьёзные травмы 1 апреля 2014 года, а через месяц были объявлены результаты кастинга в фильм "Вирус"

Зло подкрадывается к городу, где вместе с родителями и сестрой живёт молодая девушка Эмма. Уже появились первые признаки эпидемии, однако сестры, несмотря на строгий запрет, решают оторваться на студенческой вечеринке. Но страшный вирус проберётся и в этот эпицентр веселья. Вирус атакует и превращает людей в озлобленных монстров. Героиня фильма пытается выжить и спасти своих близких.

6.1 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 17 ноября 2016
Премьера онлайн 29 июля 2016
Премьера в мире 18 февраля 2016
Возраст 18+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Генри Джуст
Генри Джуст
В ролях
Анали Типтон
Анали Типтон
Майкл Келли
Майкл Келли
София Блэк-Д’Элиа
София Блэк-Д’Элиа
Брианна Хоуи
Брианна Хоуи
Трэвис Тоуп
Трэвис Тоуп
Все актеры и съемочная группа
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Тихий пригород, усредненный колледж, где твой отец преподает биологию, а старшая сестра демонстративно целует забитого с ног до головы парня-оторву, семья на грани распада, а ты с отвращением пытаешься препарировать лягушку – стандартная бытовая картина для среднестатистического  юного американца. Но тараканов в подростковой голове выселяют черви-паразиты: на экраны выходит картина «Вирус» небезызвестного продюсерского пера Джейсона Блума. Кадр из фильма…
Читать
Леха 29 ноября 2016, 08:09
Украден весь дизайн и идея паразитов из книги и сериала по ней Штамм. Смотрите лучше его.
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