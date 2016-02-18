Вирус, 2016

Постановщики фильмов "Нерв" и двух частей "Паранормального явления" представляют свой новый проект под названием "Вирус". В главных ролях снялись по большей части молодые актёры, среди которых София Блэк-Д'Элиа ("Сплетница", "Континуум"), Анали Типтон ("Тепло наших тел", "Люси"), Трэвис Тоуп ("День независимости: Возрождение"), Машин Ган Келли ("Нерв") и другие.

Фильм "Вирус" поведает очередную историю о массовом заражении, превращающем людей в кровожадных зомби. В этот раз действие развернётся в небольшом городке, в котором постепенно начал распространяться ужасный вирус. Несмотря на появление первых признаков заразы, главная героиня Эмма вместе с сестрой отправляется на вечеринку. Однако зло проникает и туда, превратив веселье в борьбу за выживание.