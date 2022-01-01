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Киноафиша Премьеры Архив Архив 1984

Архив премьер 1984 года

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1 января 1984
Медведь – липовая нога, Галина Баринова, СССР Синеглазка, Иван Аксенчук, СССР Балаган, Идея Гаранина, СССР Инопланетянка, Яков Сегель Бойся, враг, девятого сына, Виктор Чугунов, Виктор Пусурманов, СССР Волк и теленок, Михаил Каменецкий, СССР Тяп-ляп, маляры, Гарри Бардин, СССР Макар-следопыт Формула любви, Марк Захаров, СССР
3 января 1984
Далекие шатры, Питер Даффелл, Великобритания / США
5 января 1984
А что ты умеешь?, Владимир Арбеков, СССР
7 января 1984
Любовь и голуби, Владимир Меньшов, СССР
8 января 1984
Возлюбленные Марии, Андрей Кончаловский, США Мэри Поппинс, до свидания!, Леонид Квинихидзе, СССР
12 января 1984
Человек-невидимка, Александр Захаров, СССР
20 января 1984
Скандальный, Роб Коэн, Великобритания / США
27 января 1984
Бродвей Дэнни Роуз, Вуди Аллен, США
2 февраля 1984
Дом для Кузьки, Аида Зябликова, СССР
6 февраля 1984
Здесь твой фронт, Эдуард Гаврилов, СССР
7 февраля 1984
Ваня и крокодил, Наталья Дабижа, СССР
16 февраля 1984
Найда, Олег Чуркин, СССР
17 февраля 1984
Взломщики, Луи Маль, США Во всем виноват Рио, Стэнли Донен, США
27 февраля 1984
Легенда о княгине Ольге, Юрий Ильенко, СССР
28 февраля 1984
Потоки любви, Джон Кассаветис, США
2 марта 1984
Это - Spinal Tap!, Роб Райнер, США Гарри и сын, Пол Ньюман, США
9 марта 1984
Дети кукурузы, Фриц Кирш, США Всплеск, Рон Ховард, США
23 марта 1984
Наперегонки с луной, Ричард Бенджамин, США Полицейская академия, Хью Уилсон, США
1 апреля 1984
Комета, Ричард Викторов, СССР
6 апреля 1984
Бесконечная история, Вольфганг Петерсен, ФРГ / США
8 апреля 1984
Продлись, продлись, очарованье..., Ярополк Лапшин, СССР
13 апреля 1984
Пересменка, Джонатан Демме, США
23 апреля 1984
Кубик и Тобик, Владимир Арбеков, СССР Картинки с выставки, Инесса Ковалевская, СССР
24 апреля 1984
Разрешите погулять с вашей собакой, Мария Рудаченко, СССР
1 мая 1984
Благие намерения, Андрей Бенкендорф, СССР
2 мая 1984
Кровь чужих, Клод Шаброль, Канада / Франция / США
4 мая 1984
Баунти, Роджер Дональдсон, США / Великобритания Шестнадцать свечей, Джон Хьюз, США
8 мая 1984
Индиана Джонс и Храм судьбы, Стивен Спилберг, США Гремлины, Джо Данте, США
11 мая 1984
Нормальный, Барри Левинсон, США Воспламеняющая взглядом, Марк Л. Лестер, США
16 мая 1984
Более странно, чем в раю, Джим Джармуш, США / ГДР
18 мая 1984
Чур, мое!, Ричард Лестер, США
20 мая 1984
Однажды в Америке, Серджио Леоне, США / Италия
4 июня 1984
Среди тысячи дорог, Вадим Зобин, СССР
6 июня 1984
Зима в Простоквашино, Владимир Попов, СССР Без права на провал, Евгения Жигуленко, СССР Жестокий романс, Эльдар Рязанов, СССР Успех, Константин Худяков, СССР Пеппи Длинныйчулок, Маргарита Микаэлян, СССР Аплодисменты, аплодисменты..., Виктор Бутурлин, СССР Груз без маркировки, Владимир Попков, СССР Очень важная персона, Евгений Герасимов, СССР Один и без оружия, Павел Фаттахутдинов, Владимир Хотиненко, СССР
8 июня 1984
Совершенно секретно!, Джим Абрахамс, Дэвид Цукер, Джерри Цукер, США / Великобритания Небывальщина, Сергей Овчаров, СССР
10 июня 1984
Задний двор, Росс Макэлви, США
12 июня 1984
У подножия вулкана, Джон Хьюстон, США / Мексика
19 июня 1984
Прощай, ковчег, Сюдзи Тэраяма, Япония
20 июня 1984
Сахаров, Джек Голд, США / Великобритания
29 июня 1984
Мальчишник, Нил Израэл, США Конан-разрушитель, Ричард Флайшер, США Гонки "Пушечное ядро" 2, Хэл Нидэм, США / Гонконг
12 июля 1984
Осенний подарок фей, Владимир Бычков, СССР
16 июля 1984
Медный ангел, Вениамин Дорман, СССР
20 июля 1984
Лучшая защита, Уиллард Хайк, США
27 июля 1984
Дюна, Дэвид Линч, США Пурпурный дождь, Альберт Магноли, США
3 августа 1984
Грэндвью, США, Рэндал Клайзер, США Филадельфийский эксперимент, Стюарт Рэффил, США
6 августа 1984
Завещание профессора Доуэля, Леонид Менакер, СССР
10 августа 1984
Красный рассвет, Джон Милиус, США
17 августа 1984
Видение, Джозеф Рубин, США
24 августа 1984
Дневник террориста, Пэт О’Коннор, Великобритания
1 сентября 1984
Соучастники, Инна Туманян, СССР
6 сентября 1984
Амадей, Милош Форман, США
7 сентября 1984
Просто кровь, Джоэл Коэн, Итан Коэн, США Слонёнок пошел учиться, Иван Уфимцев, СССР
10 сентября 1984
Место в сердце, Роберт Бентон, США
13 сентября 1984
Армейская история, Норман Джуисон, США
14 сентября 1984
Чучело, Ролан Быков, СССР
23 сентября 1984
Гигант, Михаэль Клир, ФРГ
24 сентября 1984
Преферанс по пятницам, СССР
28 сентября 1984
Непримиримые противоречия, Чарльз Шайер, США
10 октября 1984
1984, Майкл Рэдфорд, Великобритания
12 октября 1984
Гарбо рассказывает, Сидни Люмет, США
15 октября 1984
Подставное тело, Брайан Де Пальма, США
26 октября 1984
Перворожденный, Майкл Аптед, США Терминатор, Джеймс Кэмерон, Великобритания / США Лев Толстой, Сергей Герасимов, СССР
9 ноября 1984
Только большое чувство, Джерри Шатцберг, США Кошмар на улице Вязов, Уэс Крэйвен, США
21 ноября 1984
Парень встречает девушку, Леос Каракс, Франция
23 ноября 1984
Парад планет, Вадим Абдрашитов, СССР
26 ноября 1984
Время отдыха с субботы до понедельника, Игорь Таланкин, СССР
29 ноября 1984
Если можешь, прости, Александр Итыгилов, СССР
1 декабря 1984
Полицейский из Беверли-Хиллз, Мартин Брест, США
3 декабря 1984
Еще люблю, еще надеюсь..., Николай Лырчиков, СССР
5 декабря 1984
Заваруха в городе, Ричард Бенджамин, США
10 декабря 1984
Клуб Коттон, Фрэнсис Форд Коппола, США
13 декабря 1984
Невероятное пари, или Истинное происшествие, благополучно завершившееся сто лет назад, Владимир Мотыль, СССР
17 декабря 1984
По дороге с облаками, Юрий Бутырин, СССР
21 декабря 1984
Птаха, Алан Паркер, США Время желаний, Юлий Райзман, СССР Парень из «Фламинго», Гэрри Маршалл, США Опасный Джонни, Эми Хекерлинг, США Протокол, Херберт Росс, США
23 декабря 1984
Егорка, Александр Яновский, СССР
27 декабря 1984
Время и семья Конвей, Владимир Басов, СССР
1902 1904 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
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