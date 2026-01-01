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1 января 1984
Медведь – липовая нога
, Галина Баринова, СССР
Синеглазка
, Иван Аксенчук, СССР
Тяп-ляп, маляры
, Гарри Бардин, СССР
Балаган
, Идея Гаранина, СССР
Формула любви
, Марк Захаров, СССР
Волк и теленок
, Михаил Каменецкий, СССР
Макар-следопыт
, Николай Ковальский, СССР
Бойся, враг, девятого сына
, Виктор Чугунов, Виктор Пусурманов, СССР
Инопланетянка
, Яков Сегель, СССР
3 января 1984
Далекие шатры
, Питер Даффелл, Великобритания / США
5 января 1984
А что ты умеешь?
, Владимир Арбеков, СССР
7 января 1984
Любовь и голуби
, Владимир Меньшов, СССР
8 января 1984
Мэри Поппинс, до свидания!
, Леонид Квинихидзе, СССР
Возлюбленные Марии
, Андрей Кончаловский, США
12 января 1984
Человек-невидимка
, Александр Захаров, СССР
20 января 1984
Скандальный
, Роб Коэн, Великобритания / США
27 января 1984
Бродвей Дэнни Роуз
, Вуди Аллен, США
2 февраля 1984
Дом для Кузьки
, Аида Зябликова, СССР
В лесах под Ковелем
, СССР
6 февраля 1984
Здесь твой фронт
, Эдуард Гаврилов, СССР
7 февраля 1984
Ваня и крокодил
, Наталья Дабижа, СССР
16 февраля 1984
Найда
, Олег Чуркин, СССР
17 февраля 1984
Во всем виноват Рио
, Стэнли Донен, США
Взломщики
, Луи Маль, США
27 февраля 1984
Легенда о княгине Ольге
, Юрий Ильенко, СССР
28 февраля 1984
Потоки любви
, Джон Кассаветис, США
2 марта 1984
Это - Spinal Tap!
, Роб Райнер, США
Гарри и сын
, Пол Ньюман, США
9 марта 1984
Дети кукурузы
, Фриц Кирш, США
Всплеск
, Рон Ховард, США
11 марта 1984
Три медведя
, Аида Зябликова, СССР
23 марта 1984
Наперегонки с луной
, Ричард Бенджамин, США
Полицейская академия
, Хью Уилсон, США
1 апреля 1984
Комета
, Ричард Викторов, СССР
2 апреля 1984
Признать виновным
, Игорь Вознесенский, СССР
6 апреля 1984
Бесконечная история
, Вольфганг Петерсен, ФРГ / США
8 апреля 1984
Продлись, продлись, очарованье...
, Ярополк Лапшин, СССР
13 апреля 1984
Пересменка
, Джонатан Демме, США
23 апреля 1984
Кубик и Тобик
, Владимир Арбеков, СССР
Как щенок учился плавать
, Владимир Данилевич, СССР
Картинки с выставки
, Инесса Ковалевская, СССР
24 апреля 1984
Разрешите погулять с вашей собакой
, Мария Рудаченко, СССР
1 мая 1984
Благие намерения
, Андрей Бенкендорф, СССР
2 мая 1984
Кровь чужих
, Клод Шаброль, Канада / Франция / США
4 мая 1984
Баунти
, Роджер Дональдсон, США / Великобритания
Шестнадцать свечей
, Джон Хьюз, США
8 мая 1984
Гремлины
, Джо Данте, США
Индиана Джонс и Храм судьбы
, Стивен Спилберг, США
11 мая 1984
Воспламеняющая взглядом
, Марк Л. Лестер, США
Нормальный
, Барри Левинсон, США
16 мая 1984
Более странно, чем в раю
, Джим Джармуш, США / ГДР
18 мая 1984
Чур, мое!
, Ричард Лестер, США
20 мая 1984
Однажды в Америке
, Серджио Леоне, США / Италия
4 июня 1984
Среди тысячи дорог
, Вадим Зобин, СССР
6 июня 1984
Груз без маркировки
, Владимир Попков, СССР
Жестокий романс
, Эльдар Рязанов, СССР
Пеппи Длинныйчулок
, Маргарита Микаэлян, СССР
Аплодисменты, аплодисменты...
, Виктор Бутурлин, СССР
Зима в Простоквашино
, Владимир Попов, СССР
Успех
, Константин Худяков, СССР
Без семьи
, Владимир Бортко, СССР
Без права на провал
, Евгения Жигуленко, СССР
Очень важная персона
, Евгений Герасимов, СССР
Один и без оружия
, Павел Фаттахутдинов, Владимир Хотиненко, СССР
8 июня 1984
Совершенно секретно!
, Джим Абрахамс, Дэвид Цукер, Джерри Цукер, США / Великобритания
Небывальщина
, Сергей Овчаров, СССР
10 июня 1984
Задний двор
, Росс Макэлви, США
12 июня 1984
У подножия вулкана
, Джон Хьюстон, США / Мексика
19 июня 1984
Прощай, ковчег
, Сюдзи Тэраяма, Япония
20 июня 1984
Сахаров
, Джек Голд, США / Великобритания
26 июня 1984
Шанс
, Александр Майоров, СССР
29 июня 1984
Мальчишник
, Нил Израэл, США
Конан-разрушитель
, Ричард Флайшер, США
Гонки "Пушечное ядро" 2
, Хэл Нидэм, США / Гонконг
12 июля 1984
Осенний подарок фей
, Владимир Бычков, СССР
16 июля 1984
Медный ангел
, Вениамин Дорман, СССР
20 июля 1984
Лучшая защита
, Уиллард Хайк, США
27 июля 1984
Пурпурный дождь
, Альберт Магноли, США
Дюна
, Дэвид Линч, США
3 августа 1984
Грэндвью, США
, Рэндал Клайзер, США
Филадельфийский эксперимент
, Стюарт Рэффил, США
6 августа 1984
Завещание профессора Доуэля
, Леонид Менакер, СССР
10 августа 1984
Красный рассвет
, Джон Милиус, США
17 августа 1984
Видение
, Джозеф Рубин, США
24 августа 1984
Дневник террориста
, Пэт О’Коннор, Великобритания
1 сентября 1984
Соучастники
, Инна Туманян, СССР
6 сентября 1984
Амадей
, Милош Форман, США
7 сентября 1984
Просто кровь
, Джоэл Коэн, Итан Коэн, США
Слонёнок пошел учиться
, Иван Уфимцев, СССР
10 сентября 1984
Место в сердце
, Роберт Бентон, США
13 сентября 1984
Армейская история
, Норман Джуисон, США
14 сентября 1984
Чучело
, Ролан Быков, СССР
23 сентября 1984
Гигант
, Михаэль Клир, ФРГ
24 сентября 1984
Преферанс по пятницам
, СССР
28 сентября 1984
Непримиримые противоречия
, Чарльз Шайер, США
10 октября 1984
1984
, Майкл Рэдфорд, Великобритания
12 октября 1984
Гарбо рассказывает
, Сидни Люмет, США
15 октября 1984
Подставное тело
, Брайан Де Пальма, США
26 октября 1984
Лев Толстой
, Сергей Герасимов, СССР
Терминатор
, Джеймс Кэмерон, Великобритания / США
Перворожденный
, Майкл Аптед, США
1 ноября 1984
Деревья на асфальте
, Владимир Колос, СССР
9 ноября 1984
Кошмар на улице Вязов
, Уэс Крэйвен, США
Только большое чувство
, Джерри Шатцберг, США
21 ноября 1984
Парень встречает девушку
, Леос Каракс, Франция
23 ноября 1984
Парад планет
, Вадим Абдрашитов, СССР
26 ноября 1984
Время отдыха с субботы до понедельника
, Игорь Таланкин, СССР
29 ноября 1984
Если можешь, прости
, Александр Итыгилов, СССР
1 декабря 1984
Полицейский из Беверли-Хиллз
, Мартин Брест, США
3 декабря 1984
Еще люблю, еще надеюсь...
, Николай Лырчиков, СССР
5 декабря 1984
Заваруха в городе
, Ричард Бенджамин, США
10 декабря 1984
Клуб Коттон
, Фрэнсис Форд Коппола, США
13 декабря 1984
Невероятное пари, или Истинное происшествие, благополучно завершившееся сто лет назад
, Владимир Мотыль, СССР
17 декабря 1984
По дороге с облаками
, Юрий Бутырин, СССР
21 декабря 1984
Опасный Джонни
, Эми Хекерлинг, США
Протокол
, Херберт Росс, США
Птаха
, Алан Паркер, США
Время желаний
, Юлий Райзман, СССР
Парень из «Фламинго»
, Гэрри Маршалл, США
23 декабря 1984
Егорка
, Александр Яновский, СССР
27 декабря 1984
Время и семья Конвей
, Владимир Басов, СССР
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