Взлом, 2016

Трое опытных взломщиков вторгаются в изолированную на одиноком острове богатую усадьбу в целью поживится ее содержимым. Они тут же убивают ни в чем не повинную гостью, я хозяйка дома, Хлои, и ее пасынок Джейкоб становятся пленниками злоумышленников. Единственный шанс спастись – специалист по домашней безопасности, с которым тайно общается героиня. Однако сможет ли она наладить связь в условии все возрастающей агрессии взломщиков, и сможет ли Хлои доверить ему свою жизнь?