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Взлом Взлом
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Home Invasion

Взлом, 2016

2016 / США
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13 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Трое опытных взломщиков вторгаются в изолированную на одиноком острове богатую усадьбу в целью поживится ее содержимым. Они тут же убивают ни в чем не повинную гостью, я хозяйка дома, Хлои, и ее пасынок Джейкоб становятся пленниками злоумышленников. Единственный шанс спастись – специалист по домашней безопасности, с которым тайно общается героиня. Однако сможет ли она наладить связь в условии все возрастающей агрессии взломщиков, и сможет ли Хлои доверить ему свою жизнь? 

  • Дэвид Теннант, известный как режиссер-визионер, контролировал производство фильма вплоть до мельчайших деталей, от кастинга актеров до выбора костюмов.
  • Хотя драматургия всего фильма строится на взаимодействии персонажей Наташи Хенстридж и Джейсона Патрика, они никогда не делят экранное время и вообще не встречаются по сюжету.
  • Из-за загруженных расписаний основные актеры фильма снимались в разное время. Пока Хенстридж была на съемочной площадке, Патрик находился в Канаде, поэтому человек, с которым она говорит по телефону, это не он, а некий актер озвучивания, нанятый создателями специально для этой цели.
  • Первоначально пасынок Хлои должен был быть ее биологическим сыном, но позже Теннант решил, что развитие отношений между неродными сыном и матерью, конфликтующими до начала фильма, послужит более сильной основной для фильма.

Ужас приходит к героям в месте, которое они считали самым безопасным. В своем загородном доме состоятельная дама со своим приемным сыном становятся жертвой нападения трех изощренных и беспощадных воров. Единственная их надежда на спасение — это оператор службы домашней сигнализации на другом конце телефона. Сможет ли он стать глазами пленников собственного дома и помочь им выбраться из кошмара наяву?

5.1 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 2 февраля 2016
Премьера онлайн 1 мая 2021
Премьера в мире 2 февраля 2016
Возраст 18+
Режиссер
Дэвид Теннант
Дэвид Теннант
В ролях
Джейсон Патрик
Джейсон Патрик
Скотт Эдкинс
Скотт Эдкинс
Наташа Хенстридж
Наташа Хенстридж
Лиам Дикинсон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Взлом 2 постера
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