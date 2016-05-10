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Вишневый сад
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Вишневый сад, 1976

1976 / СССР
8.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7
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О фильме

По одноименной пьесе А. П. Чехова.

8.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 2 часа 47 минут
Год выпуска 1976
Премьера в России 10 мая 2016
Премьера в мире 10 мая 2016
Возраст 12+
Режиссер
Леонид Хейфец
В ролях
Руфина Нифонтова
Елена Коренева
Елена Коренева
Тамара Торчинская
Иннокентий Смоктуновский
Иннокентий Смоктуновский
Юрий Каюров
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Вишневый сад 1 постер
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