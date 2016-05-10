Вишневый сад, 1976

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о выходе в прокат О фильме По одноименной пьесе А. П. Чехова. Развернуть 8.3 Оцените 14 голосов Рейтинг IMDb: 7 Продолжительность 2 часа 47 минут Год выпуска 1976 Премьера в России 10 мая 2016 Премьера в мире 10 мая 2016 Возраст 12+ Режиссер Леонид Хейфец В ролях Руфина Нифонтова Елена Коренева Тамара Торчинская Иннокентий Смоктуновский Юрий Каюров Все актеры и съемочная группа 1 постер

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