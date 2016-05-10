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Вишневый сад
Вишневый сад, 1976
1976 / СССР
8.3
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14
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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Жанр:
драма
комедия
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О фильме
По одноименной пьесе А. П. Чехова.
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8.3
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность
2 часа 47 минут
Год выпуска
1976
Премьера в России
10 мая 2016
Премьера в мире
10 мая 2016
Возраст
12+
Режиссер
Леонид Хейфец
В ролях
Руфина Нифонтова
Елена Коренева
Тамара Торчинская
Иннокентий Смоктуновский
Юрий Каюров
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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