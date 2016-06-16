Человек из будущего, 2016

Молодый актёр и сценарист Роман Артемьев дебютирует в качестве режиссёра на большом экране. До этого он снял две короткометражки: «Тася» и «Спаситель». Именно вторая легла в основу полнометражного фильма. Главную роль в картине исполнил Александр Числов, которого вы могли видеть в «Легенде №17» и ленте «Облако-рай». Также в съёмках принимали участие Мария Скорницкая из сериала «Реальные пацаны» и драмы «Левиафан», Александр Баширов из «Мастера и Маргариты» и Иван Добронравов («Возвращение», «Тайга»).В

недалёком будущем должен случиться конец света, и только один человек способен его предотвратить. Он совершил скачок во времени и отправился к нам в настоящее, где по его расчетам живёт некая Гуля, которая должна стать матерью спасителя человечества. Этакий «Терминатор», действие которого развернётся в Ташкенте. Однако по ошибке учёный приземляется в другом городе, где успевает совершить непорочное зачатие с Гулей, но не стой, которая ему нужна. С этого момента начинаются его невероятные приключения, о которых в скором времени узнаёт общественность. Теперь, когда мужчина оказался в центре всеобщего внимания, люди начинают подозревать, что он не тот, за кого себя выдаёт.