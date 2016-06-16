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Человек из будущего Человек из будущего
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Человек из будущего, 2016

2016 / Россия
3.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Молодый актёр и сценарист Роман Артемьев дебютирует в качестве режиссёра на большом экране. До этого он снял две короткометражки: «Тася» и «Спаситель». Именно вторая легла в основу полнометражного фильма. Главную роль в картине исполнил Александр Числов, которого вы могли видеть в «Легенде №17» и ленте «Облако-рай». Также в съёмках принимали участие Мария Скорницкая из сериала «Реальные пацаны» и драмы «Левиафан», Александр Баширов из «Мастера и Маргариты» и Иван Добронравов («Возвращение», «Тайга»).В

 

недалёком будущем должен случиться конец света, и только один человек способен его предотвратить. Он совершил скачок во времени и отправился к нам в настоящее, где по его расчетам живёт некая Гуля, которая должна стать матерью спасителя человечества. Этакий «Терминатор», действие которого развернётся в Ташкенте. Однако по ошибке учёный приземляется в другом городе, где успевает совершить непорочное зачатие с Гулей, но не стой, которая ему нужна. С этого момента начинаются его невероятные приключения, о которых в скором времени узнаёт общественность. Теперь, когда мужчина оказался в центре всеобщего внимания, люди начинают подозревать, что он не тот, за кого себя выдаёт.

В основе фильма — короткометражный фильм «Спаситель» Романа Артемьева, получивший главный приз на фестивале «Короче»

Накануне конца света “учёный” Меркурьев сообщает кассирше, о том, что она должна стать матерью спасителя человечества, и когда в это поверила не только она, но и весь мир, незадачливый герой обнаруживает ошибку в расчётах.

3.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 16 июня 2016
Премьера в мире 16 июня 2016
Возраст 16+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Роман Артемьев
Роман Артемьев
В ролях
Александр Числов
Александр Числов
Сэсэг Хапсасова
Сэсэг Хапсасова
Мария Скорницкая
Мария Скорницкая
Александр Баширов
Александр Баширов
Татьяна Орлова
Татьяна Орлова
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Человек из будущего смотреть онлайн

Человек из будущего
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за 1 рубль
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Готовьте содержимое вашей черепной коробки к мощному удару плетью абсурда. В весьма скромный прокат выходит лента «Человек из будущего» Романа Артемьева, представленная на «Кинотавре» в 2016 году. В её основу легла короткометражка всё того же Артемьева под названием «Спаситель», которая получила «Гран-При» международного кинофестиваля «Короче» в 2013-ом. Кадр из фильма «Человек из будущего»  Сюжет на первый…
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