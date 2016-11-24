Рождественский ужин, 2016

Действие происходит в канун Рождества в заснеженном и спокойном городе Полиньяно-а-Маре. Однако его жители взволнованы сильнее, чем когда-либо. И больше всех Матильде, получившая кольцо с изумрудом от своего мужа Дона Мими, который в последнее время не уделял ей никакого внимания. Матильде так сильно воодушевляется подарком, что внезапно решает собрать гостей на ужин в огромном зале, скромно прозванном Петруцелли (имя крупнейшего театра в городе Бари). В зале передвигаются на лифте, а в центре возвышается четырехметровая рождественская елка. Цель Матильде ясна – на глазах у всех бросить вызов Нинелле, большой любви из молодости её мужа. Но Нинелла уверенна в себе, несмотря на то, что ошиблась краской для волос и раздражена присутствием тёти Пины. В этот вечер за праздничным столом соберутся также: Кьяра на 8 месяце беременности и её муж Дамиано (который, вероятно, ждёт детей сразу от двух женщин), семнадцатилетняя Нэнси, одержимая идеей девственности, гей-адвокат Орландо, который хочет ребенка от подруги-лесбиянки Даниелы, и Марио, который за ним ухаживает…