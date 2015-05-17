Кэрол, 2015

Режиссёр картины «Бархатная золотая жила» и номинант на премию «Оскар» за лучший сценарий к фильму «В дали от рая» снимает очередную драму о запутанных взаимоотношениях. В копилке его нового творения «Кэрол» уже множество номинаций на самые престижные премии Голливуда, шесть из которых на «Оскар». В главных ролях снялась Кейт Бланшетт, звезда таких фильмов, как «Властелин колец», «Жасмин» и «Авиатор». А её напарницей стала Руни Мара, покорившая зрителей своим образом в американском ремейке экранизации романа «Девушка с татуировкой дракона».

Великолепие Нью-Йорка 1950-х с трудом поддаётся описанию, поэтому у вас появится очередная возможность взглянуть на него глазами автора Тодда Хейнса. В центре сюжета нелёгкая судьба женщины по имени Кэрол, пробивающаяся через трудности в личной жизни. Она знакомится с молодой девушкой Терез Беливет, которая никого прежде не любила. Между героинями загорается огонёк чувств, ведущий к неисправным последствиям. Со всех сторон на влюблённых оказывается давление, а муж Кэрол угрожает запретом на встречи с дочерью. Это история двух сильных женщин, которые не желают сдаваться под натиском суровой реальности и пытаются преодолеть как внешние сложности, так и самих себя. Перед вами чувственная мелодрама, в основу которой лег роман великой писательницы Патриции Хайсмит, подарившей миру «Талантливого мистера Рипли».