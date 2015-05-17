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Кэрол Кэрол
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Carol

Кэрол, 2015

2015 / Великобритания / США
7.2 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссёр картины «Бархатная золотая жила» и номинант на премию «Оскар» за лучший сценарий к фильму «В дали от рая» снимает очередную драму о запутанных взаимоотношениях. В копилке его нового творения «Кэрол» уже множество номинаций на самые престижные премии Голливуда, шесть из которых на «Оскар». В главных ролях снялась Кейт Бланшетт, звезда таких фильмов, как «Властелин колец», «Жасмин» и «Авиатор». А её напарницей стала Руни Мара, покорившая зрителей своим образом в американском ремейке экранизации романа «Девушка с татуировкой дракона».

 

Великолепие Нью-Йорка 1950-х с трудом поддаётся описанию, поэтому у вас появится очередная возможность взглянуть на него глазами автора Тодда Хейнса. В центре сюжета нелёгкая судьба женщины по имени Кэрол, пробивающаяся через трудности в личной жизни. Она знакомится с молодой девушкой Терез Беливет, которая никого прежде не любила. Между героинями загорается огонёк чувств, ведущий к неисправным последствиям. Со всех сторон на влюблённых оказывается давление, а муж Кэрол угрожает запретом на встречи с дочерью. Это история двух сильных женщин, которые не желают сдаваться под натиском суровой реальности и пытаются преодолеть как внешние сложности, так и самих себя. Перед вами чувственная мелодрама, в основу которой лег роман великой писательницы Патриции Хайсмит, подарившей миру «Талантливого мистера Рипли».

- Экранизация романа Патриции Хайсмит «Цена соли / The Price of Salt»;

- Роль Терезы могла исполнить Миа Васиковска;

- Вторая экранизация романа Патриции Хайсмит, в которой сыграла Кейт Бланшетт. Первая - «Талантливый мистер Рипли» (1999);

- Фильм получил больше всего номинаций на премию «Золотой глобус» в 2015 году - 5. Но, к сожалению, лента не удостоилась ни одной награды;

- Кэрол (Кейт Бланшетт) курит в 9 эпизодах фильма, что по хронометражу составило 6 минут и 23 секунды;

Фильм расскажет о сложных взаимоотношениях двух женщин, живущих в Нью-Йорке 50-х годов. Одна из них — совсем молоденькая продавщица, мечтающая о большем, а другая — замужняя дама, страдающая от отсутствия любви.

7.2 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 10 марта 2016
Премьера онлайн 27 февраля 2022
Премьера в мире 17 мая 2015
Возраст 18+
Прокатчик Arthouse
Режиссер
Тодд Хейнс
Тодд Хейнс
В ролях
Руни Мара
Руни Мара
Кейт Бланшетт
Кейт Бланшетт
Кайл Чандлер
Кайл Чандлер
Сара Полсон
Сара Полсон
Кори Майкл Смит
Кори Майкл Смит
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Кэрол 7 постеров
Каннский кинофестиваль Лучшая актриса
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За закрытой дверью Кадр из фильма «Кэрол» (Кейт Бланшетт и Руни Мара) С лёгкой подачи Тодда Хейнса, автора картин «Бархатная золотая жила» и «Вдали от рая», поклонникам творчества писательницы Патриции Хайсмит («Талантливый мистер Рипли») посчастливилось увидеть героинь романа «Цена соли» на большом экране. От оригинального названия решили отказаться в пользу простого «Кэрол», для чего найдётся вполне логичное объяснение.…
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