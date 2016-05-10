Славные парни, 2016

Первоначально проект задумывался как сериал, но был переделан в полнометражный фильм после того, как сюжет не удалось развить в должной степени.

Одна из отсылок к сериалу «Досье детектива Рокфорда» 1974 года — реклама детективного агентства “Славные парни” на желтых страницах — это практически точная копия рекламы Джима Рокфорда. Как и Джим Рокфорд, Марч хранит свой пистолет в банке из-под печенья.

Фильм открывается логотипом “Warner Brothers” образца середины 1970-х годов.

Как и в случае с рекламной кампанией фильма «Врожденный порок», студия “Warner Brothers” выпустила трейлер в стиле 70-х годов, с типичными для тех лет качеством изображения и звука и представляющий “впервые на экране” Ким Бейсингер.

Рассел Кроу прибавил в весе для роли Джексона Хили, чувствуя, что его персонаж должен быть «коренастым скандалистом».

Имя порнозвезды (Мисти Маунтинс) взято у одной из продюсерских компаний, принимавших участие в создании фильма «Славные парни».

Рассел Кроу признался, что это одна из двух ролей, к которым он бы согласился вернуться, поскольку ему нравится его персонаж. Другой фильм — «Секреты Лос-Анджелеса».

И Рассел Кроу, и Райан Гослинг бросили школу в старших классах ради мечты стать актерами.

Вывеска “ЧЕТНЫЕ” на заправке указывает на номерные знаки машин, которым в этот день разрешено заправляться. Такая система применялась в США в 1979 году, когда автомобили обслуживались в зависимости от числа месяца и последней цифры номера автомобиля. Например, нечетного 3-го числа можно было заправить только тот автомобиль, чей номер заканчивается на нечетную цифру.

Реплики диалога между барменом и детективами («Он перестанет это делать. — Что делать?») полностью аналогичны репликам из фильма «Железный человек 3», в эпизоде когда Роуди и Тони допрашивают Мандарина. Режиссером и соавтором сценария обоих фильмов является Шейн Блэк.

Сцена, когда Джексон Хили учит слово “невозмутимость”, повторяя его и подкармливая свою рыбу, полностью аналогична сцене из фильма «Завтра повезет больше», даже слово используется то же самое.

В сцене с лифтом на заднем фоне играет та же музыка, что и в сцене с лифтом в картине «Братья Блюз». Песня называется “The Girl From Ipanema”.

Сценарий частично основан на бульварном романе 1973 года «Голубое убийство» из серии книг о Майкле Шейне писателя Дэвиса Дрессера, который писал эти книги псевдоним Бретт Холлидей.