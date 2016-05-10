Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Славные парни Славные парни
Киноафиша Фильмы Славные парни
Nice guys

Славные парни, 2016

2016 / США
7.3 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Написать отзыв
Билеты от 450 ₽
Билеты от 450 ₽
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Узнайте о выходе саундтрека
Причины посмотреть Факты О фильме

На экранах фильм от режиссёра всех частей «Смертельного оружия» Шейна Блэка, снятый по всем правилам качественной криминальной комедии. В первую очередь картина завлекает потрясающим актёрским составом, включающим в себя как ветеранов кинематографа, так и молодое поколение, успевшее зарекомендовать себя. Главную роль исполнил Рассел Кроу («Игры разума», «Гладиатор»). Его напарником стал любимец дамской аудитории Райан Гослинг («Дневник памяти», «Охотники на ганстеров»). В фильме также снялись звезда с мировым именем Ким Бейсингер («Привычка жениться», «Бэтмен») и Мэтт Бомер, известный всем по сериалу «Белый воротничок».

Наёмник Джексон Хили пытается отыскать пропавшую девушку, но мужчина придерживается крайне радикальных методов, что не всегда играет ему на руку. Судьба сталкивает его с частным детективом Холландом Марчем, который тоже является специфическим типом. Вместе они берутся за дело, но на их головы постоянно сваливаются неожиданные происшествия, которые затрудняют поиски. К тому же мужчинам сложно наладить контакт, что приводит к постоянным конфликтам. Но тем не менее во всей этой серьёзности находится место и для юмора, который здесь не назовёшь иначе, как чёрным.

Первоначально проект задумывался как сериал, но был переделан в полнометражный фильм после того, как сюжет не удалось развить в должной степени.

Одна из отсылок к сериалу «Досье детектива Рокфорда» 1974 года — реклама детективного агентства “Славные парни” на желтых страницах — это практически точная копия рекламы Джима Рокфорда. Как и Джим Рокфорд, Марч хранит свой пистолет в банке из-под печенья.

Фильм открывается логотипом “Warner Brothers” образца середины 1970-х годов.

Как и в случае с рекламной кампанией фильма «Врожденный порок», студия “Warner Brothers” выпустила трейлер в стиле 70-х годов, с типичными для тех лет качеством изображения и звука и представляющий “впервые на экране” Ким Бейсингер.

Рассел Кроу прибавил в весе для роли Джексона Хили, чувствуя, что его персонаж должен быть «коренастым скандалистом».

Имя порнозвезды (Мисти Маунтинс) взято у одной из продюсерских компаний, принимавших участие в создании фильма «Славные парни».

Рассел Кроу признался, что это одна из двух ролей, к которым он бы согласился вернуться, поскольку ему нравится его персонаж. Другой фильм — «Секреты Лос-Анджелеса».

И Рассел Кроу, и Райан Гослинг бросили школу в старших классах ради мечты стать актерами.

Вывеска “ЧЕТНЫЕ” на заправке указывает на номерные знаки машин, которым в этот день разрешено заправляться. Такая система применялась в США в 1979 году, когда автомобили обслуживались в зависимости от числа месяца и последней цифры номера автомобиля. Например, нечетного 3-го числа можно было заправить только тот автомобиль, чей номер заканчивается на нечетную цифру.

Реплики диалога между барменом и детективами («Он перестанет это делать. — Что делать?») полностью аналогичны репликам из фильма «Железный человек 3», в эпизоде когда Роуди и Тони допрашивают Мандарина. Режиссером и соавтором сценария обоих фильмов является Шейн Блэк.

Сцена, когда Джексон Хили учит слово “невозмутимость”, повторяя его и подкармливая свою рыбу, полностью аналогична сцене из фильма «Завтра повезет больше», даже слово используется то же самое.

В сцене с лифтом на заднем фоне играет та же музыка, что и в сцене с лифтом в картине «Братья Блюз». Песня называется “The Girl From Ipanema”.

Сценарий частично основан на бульварном романе 1973 года «Голубое убийство» из серии книг о Майкле Шейне писателя Дэвиса Дрессера, который писал эти книги псевдоним Бретт Холлидей.

Что бывает, когда напарником брутального костолома становится субтильный лопух? Наемный охранник Джексон Хили и частный детектив Холланд Марч вынуждены работать в паре, чтобы распутать плевое дело о пропавшей девушке, которое оборачивается преступлением века.

Смогут ли парни разгадать сложный ребус, если у каждого из них — свои, весьма индивидуальные, методы…

7.3 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 26 мая 2016
Премьера онлайн 30 июля 2016
Премьера в мире 10 мая 2016
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Шейн Блэк
Шейн Блэк
В ролях
Райан Гослинг
Райан Гослинг
Мэтт Бомер
Мэтт Бомер
Рассел Кроу
Рассел Кроу
Ким Бейсингер
Ким Бейсингер
Рэйчел Брук Смит
Рэйчел Брук Смит
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Шутки в сторону 2: Миссия в Майами
Шутки в сторону 2: Миссия в Майами (2018)
4.3636365
Война против всех
Война против всех (2016)
6.8333335
Фильм находится в подборках
Самые смешные комедии Самые смешные комедии
Фильмы про мафию и гангстеров Фильмы про мафию и гангстеров
Фильмы на основе реальных событий Фильмы на основе реальных событий
Лучшие зарубежные фильмы онлайн Лучшие зарубежные фильмы онлайн
Постер фильма Славные парни 13 постеров
Как купить билет Как оплатить билет банковской картой Как пройти на сеанс по электронному билету Что делать если... Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Смотреть в кино Расписание и билеты
Москино Сокольники
22:45 от 450 ₽
Полное расписание и билеты
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
История эта, как оно частенько бывает, началась из-за девушки. Один из героев расследует её исчезновение, а второго она наняла, чтобы навалять первому. Так и встретились Джексон Хили (Рассел Кроу) и Холланд Марч (Райан Гослинг). Их знакомству сопутствовали сломанная рука и взаимная неприязнь, но злая судьба в итоге заставила героев объединить усилия ради того, чтобы отыскать пустившуюся в бега Эмилию. С каждой минутой дело приобретает всё более неожиданные повороты, а пока вокруг свистят…
Читать
Анна Ткачёва 18 июня 2016, 15:13
Фильм местами странноватый, конечно. Тут и тебе и тренд Голливуда на тему убойных вечеринок 70-х, и двое развеселых партнеров по бизнесу, и… Читать дальше…
Сергей Садовников 17 июня 2016, 10:52
Скучища и хрень. Не спасает даже перевод Гоблина!
Отзывы Написать
27 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Славные парни
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Кинокритики назвали лучшие фильмы Райана Гослинга в честь премьеры «Человека на Луне» На прошлой неделе в прокате стартовала новая картина с Райаном Гослингом – «Человек на Луне», по этому случаю британское издание The Guardian составило рейтинг лучших фильмов
Написать
16 октября 2018 12:41
«Славные парни» получат «женский» ремейк Женские ремейки популярных фильмов набирают все большие обороты в Голливуде. Свой сериал с женским актерским составом получит новое переосмысление фильма «Славные парни» 2016 года с
Написать
29 сентября 2017 15:22
Мэтт Бомер, Райан Гослинг, Ким Бейсингер на премьере «Славных парней» в Лос-Анджелесе За несколько дней до старта проката комедии «Славные парни» звездный каст фильма собрался на красной дорожке премьеры в Лос-Анджелесе. Вечером в минувший вторник, 10 мая, «Славных
Написать
12 мая 2016 13:13
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер 2
Дублированный трейлер 2
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры

«Славные парни» в кинотеатрах

пт 29 пн 1
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Славные парни»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Москино Сокольники г. Москва, парк «Сокольники», Митьковский пр., 10
2D
22:45 от 450 ₽
Полное расписание и билеты
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Related video
Меньше часа по цене квартиры в Москве: баснословные гонорары Аллегровой вызвали оторопь
«Довел до слез»: молодая жена Прилучного выступила с громким заявлением
Без фильтров и макияжа: Долина засветила процесс омоложения
От них такого не ждали: странному поведению Бузовой и Билана нашлось объяснение
В сети отыскали гороскоп 1979 года: это самое честное описание знаков Зодиака
Безруков молчать не стал: Иду Галич подловили на нелепой ошибке
«По стопам Волочковой»: 38-летний Шаляпин показал себя во всей красе
«У меня достижения!»: Загитова не стала молчать об «отчислении» из ВУЗа
«Хватается за соломинку»: теряющая вес Высоцкая огорошила признанием
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10
Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты
Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар
Приложение киноафиши