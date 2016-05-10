Славные парни, 2016

На экранах фильм от режиссёра всех частей «Смертельного оружия» Шейна Блэка, снятый по всем правилам качественной криминальной комедии. В первую очередь картина завлекает потрясающим актёрским составом, включающим в себя как ветеранов кинематографа, так и молодое поколение, успевшее зарекомендовать себя. Главную роль исполнил Рассел Кроу («Игры разума», «Гладиатор»). Его напарником стал любимец дамской аудитории Райан Гослинг («Дневник памяти», «Охотники на ганстеров»). В фильме также снялись звезда с мировым именем Ким Бейсингер («Привычка жениться», «Бэтмен») и Мэтт Бомер, известный всем по сериалу «Белый воротничок».
Наёмник Джексон Хили пытается отыскать пропавшую девушку, но мужчина придерживается крайне радикальных методов, что не всегда играет ему на руку. Судьба сталкивает его с частным детективом Холландом Марчем, который тоже является специфическим типом. Вместе они берутся за дело, но на их головы постоянно сваливаются неожиданные происшествия, которые затрудняют поиски. К тому же мужчинам сложно наладить контакт, что приводит к постоянным конфликтам. Но тем не менее во всей этой серьёзности находится место и для юмора, который здесь не назовёшь иначе, как чёрным.
Первоначально проект задумывался как сериал, но был переделан в полнометражный фильм после того, как сюжет не удалось развить в должной степени.
Одна из отсылок к сериалу «Досье детектива Рокфорда» 1974 года — реклама детективного агентства “Славные парни” на желтых страницах — это практически точная копия рекламы Джима Рокфорда. Как и Джим Рокфорд, Марч хранит свой пистолет в банке из-под печенья.
Фильм открывается логотипом “Warner Brothers” образца середины 1970-х годов.
Как и в случае с рекламной кампанией фильма «Врожденный порок», студия “Warner Brothers” выпустила трейлер в стиле 70-х годов, с типичными для тех лет качеством изображения и звука и представляющий “впервые на экране” Ким Бейсингер.
Рассел Кроу прибавил в весе для роли Джексона Хили, чувствуя, что его персонаж должен быть «коренастым скандалистом».
Имя порнозвезды (Мисти Маунтинс) взято у одной из продюсерских компаний, принимавших участие в создании фильма «Славные парни».
Рассел Кроу признался, что это одна из двух ролей, к которым он бы согласился вернуться, поскольку ему нравится его персонаж. Другой фильм — «Секреты Лос-Анджелеса».
И Рассел Кроу, и Райан Гослинг бросили школу в старших классах ради мечты стать актерами.
Вывеска “ЧЕТНЫЕ” на заправке указывает на номерные знаки машин, которым в этот день разрешено заправляться. Такая система применялась в США в 1979 году, когда автомобили обслуживались в зависимости от числа месяца и последней цифры номера автомобиля. Например, нечетного 3-го числа можно было заправить только тот автомобиль, чей номер заканчивается на нечетную цифру.
Реплики диалога между барменом и детективами («Он перестанет это делать. — Что делать?») полностью аналогичны репликам из фильма «Железный человек 3», в эпизоде когда Роуди и Тони допрашивают Мандарина. Режиссером и соавтором сценария обоих фильмов является Шейн Блэк.
Сцена, когда Джексон Хили учит слово “невозмутимость”, повторяя его и подкармливая свою рыбу, полностью аналогична сцене из фильма «Завтра повезет больше», даже слово используется то же самое.
В сцене с лифтом на заднем фоне играет та же музыка, что и в сцене с лифтом в картине «Братья Блюз». Песня называется “The Girl From Ipanema”.
Сценарий частично основан на бульварном романе 1973 года «Голубое убийство» из серии книг о Майкле Шейне писателя Дэвиса Дрессера, который писал эти книги псевдоним Бретт Холлидей.
Что бывает, когда напарником брутального костолома становится субтильный лопух? Наемный охранник Джексон Хили и частный детектив Холланд Марч вынуждены работать в паре, чтобы распутать плевое дело о пропавшей девушке, которое оборачивается преступлением века.
Смогут ли парни разгадать сложный ребус, если у каждого из них — свои, весьма индивидуальные, методы…