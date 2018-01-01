Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Моана»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Подборки
Премьеры
Рейтинги
Трейлеры
Киноафиша
Премьеры
Архив
Архив 2018
Архив премьер 2018 года
Ближайшие премьеры
Мировые премьеры
Ожидаемые
Онлайн
Сериалы
Архив
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1904
1902
1 января 2018
Чудо-юдо
, Артем Лукичев, Россия
Рисунки дождем
, Константин Одегов, Россия
Новогодний папа
, Андрей Красавин, Россия
Праздничный переполох
, Оливье Накаш, Эрик Толедано, Франция
4 января 2018
Величайший шоумен
, Майкл Грэйси, США
Мульт в кино. Выпуск 66: Новогодние каникулы
, Россия
День мертвецов: Злая кровь
, Гектор Эрнандес, Тео Пирри, Болгария
Добро пожаловать на юг 2, или соседям вход воспрещен
, Лука Миньеро, Италия
7 января 2018
Тайная жизнь насекомых
, Арно Бурон, Антун Крингс, Франция / Люксембург
11 января 2018
Все только начинается
, Рон Шелтон, США
Большая игра
, Аарон Соркин, США
Сламбер: Лабиринты сна
, Джонатан Хопкинс, США / Великобритания
Последний портрет
, Стэнли Туччи, Великобритания
Кто наш папа, чувак?
, Лоуренс Шер, США
Бойся своих желаний
, Джон Р. Леонетти, США
Бахубали: Рождение легенды
, С.С. Раджамули, Индия
18 января 2018
Скиф
, Рустам Мосафир, Россия
Мешок без дна
, Рустам Хамдамов, Россия
Астрал 4: Последний ключ
, Адам Робител, США
Карп отмороженный
, Владимир Котт, Россия
Темные времена
, Джо Райт, Великобритания
Форма воды
, Гильермо дель Торо, США
20 января 2018
МУЛЬТ в кино. Выпуск №67. Зимний карнавал
, Александр Бубнов, Полина Грекова, Алексей Пичужин, Андрей Бахурин, Россия
Приключения Паддингтона 2
, Пол Кинг, Великобритания / Франция
25 января 2018
Тум-Паби-Дум
, Вячеслав Никифоров, Беларусь
Zомбоящик
, Константин Смирнов, Россия
Смерть Сталина
, Армандо Ианнуччи, Великобритания / Франция
Побег из Рио
, Патрик Милле, Франция
Девушка в тумане
, Донато Карризи, Франция / Германия / Италия
1 февраля 2018
Кое-что на день рождения
, Сьюзан Уолтер, США
Три билборда на границе Эббинга, Миссури
, Мартин МакДона, США / Великобритания
Короче
, Александр Пэйн, США
Эйфория
, Лиза Лангсет, Германия
Плюшевый монстр
, Рафаэль Рибас, Бразилия
Тоня против всех
, Крэйг Гиллеспи, США
3 февраля 2018
МУЛЬТ в кино. Выпуск № 68. Добро пожаловать!
, Анастасия Чернова, Александр Люткевич, Полина Грекова, Марина Мошкова, Россия
8 февраля 2018
Женщины против мужчин: Крымские каникулы
, Леонид Марголин, Россия
12 мелодий любви
, Клод Лелуш, Франция
Охота на воров
, Кристиан Гьюдгэст, США
Колесо чудес
, Вуди Аллен, США
Трон эльфов
, И Гэ, Сун Юэфэн, Китай / США
Место встречи
, Паоло Дженовезе, Италия
Хит
, Маргарита Михайлова, Россия
Пятьдесят оттенков свободы
, Джеймс Фоули, США
Уиджи: Проклятие Вероники
, Пако Пласа, Испания
9 февраля 2018
Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти
, Уэс Болл, США
Пэд Мен
, Р. Балки, Индия
14 февраля 2018
Лёд
, Олег Трофим, Россия
Сердцеед
, Лоран Тирар, Франция
15 февраля 2018
Недруги
, Скотт Купер, США
Обитатели
, Брайан О’Мэлли, Ирландия
Тигр жив
, Али Аббас Зафар, Индия
Махнем на луну
, Алекс Оррелле, Эдуардо Шульдт, Перу
Поезд на Париж
, Клинт Иствуд, США
Italian Best Shorts 2. Любовь в Вечном городе
, Даниеле Пини, Иления Политано, Франческо Бруни, Кристиано Анания, Моника Дуго, Италия
Муми-тролли. Зимняя сказка
, Ира Карпелан, Якуб Вронски, Финляндия / Польша
Призрачная нить
, Пол Томас Андерсон, США
Журналист
, Брайан ДеКьюбелис, США
16 февраля 2018
Мы — X Japan
, Стивен Киджак, Великобритания / Япония / США
SOS Матросу!
, Дэнни Дрисдейл, Россия
17 февраля 2018
МУЛЬТ в кино. Выпуск 69: Всегда праздник!
, Россия
19 февраля 2018
Сияние обрушится вниз. Последний концерт Гражданской Обороны
, Наталья Чумакова, Россия
22 февраля 2018
Дикий
, Лин Одинг, США
Человек, который спас мир
, Питер Энтони, Дания
Ночные игры
, Джон Фрэнсис Дейли, Джонатан М. Голдштейн, США
Вся наша надежда
, Карен Геворкян, Россия
На пределе
, Фатих Акин, Германия / Франция
О чем говорят мужчины. Продолжение
, Флюза Фархшатова, Россия
Все деньги мира
, Ридли Скотт, США
Кикбоксер возвращается
, Димитри Логотетис, США
Рубеж
, Дмитрий Тюрин, Россия
Гномы в доме
, Питер Лепениотис, Канада
Кошка на раскалённой крыше
, Бенедикт Эндрюс, Великобритания
Секретное досье
, Стивен Спилберг, США
24 февраля 2018
Богема
, Франко Дзеффирелли, США
26 февраля 2018
Черная Пантера
, Райан Куглер, США
28 февраля 2018
Сезанн. Портреты жизни
, Фил Грабски, Великобритания
1 марта 2018
Мэри и ведьмин цветок
, Хиромаса Ёнэбаяси, Япония
За гранью реальности
, Александр Богуславский, Россия
Довлатов
, Алексей Герман-младший, Россия
Со дна вершины
, Яна Поляруш, Россия
Купи меня
, Вадим Перельман, Россия
Погружение
, Вим Вендерс, США
Поднять якоря!
, Симен Альсвик, Норвегия
Селфи из ада
, Эрдал Сейлан, Канада
3 марта 2018
МУЛЬТ в кино. Выпуск №70. Привет, весна!
, Россия
8 марта 2018
Я счастлив
, Евгений Дакот, Россия
Ну, здравствуй, Оксана Соколова!
, Кирилл Васильев, Россия
Между нами, девочками
, Кристина Коменчини, Италия
Ограбление в ураган
, Роб Коэн, США
Редкая бабочка
, Присцилла Кэмерон, Австралия
Проект «Флорида»
, Шон Бэйкер, США
Я худею
, Алексей Нужный, Россия
Ева
, Бенуа Жако, Франция
Пассажир
, Хауме Кольет-Серра, США
Подлинный Вермеер
, Рудольф ван ден Берг, Нидерланды / Бельгия / Люксембург
Кавалерия
, Николай Фьюлси, США
До свидания там, наверху
, Альбер Дюпонтель, Франция
Излом времени
, Ава ДюВерней, США
15 марта 2018
Tomb Raider: Лара Крофт
, Роар Утхауг, США
Отпетый мачо
, Саймон Уэст, Великобритания
Можно только представить
, Эндрю Эрвин, Джон Эрвин, США
Жили-были
, Эдуард Парри, Россия
Шерлок Гномс
, Джон Стивенсон, США / Великобритания
Страна призраков
, Паскаль Ложье, Франция / Канада
Леди Бёрд
, Грета Гервиг, США
17 марта 2018
МУЛЬТ в кино. Волшебная страна. Выпуск № 71
, Полина Грекова, Владимир Пономарев, Давид Петросян, Роман Трамвай, Россия
22 марта 2018
Незнакомцы: Жестокие игры
, Йоханнес Робертс, США
Кролик Питер
, Уилл Глак, США
Дикие предки
, Ник Парк, Великобритания / Франция
Голодные Z
, Робин Обер, Канада
Тихоокеанский рубеж 2
, Стивен С. ДеНайт, США
Гонка века
, Джеймс Марш, Великобритания
Земля: Один потрясающий день
, Ричард Дэйл, Фань Лисинь, Питер Веббер, Великобритания
Тебя никогда здесь не было
, Линн Рэмси, США / Франция
TheatreHD: Юлий Цезарь: Бен Уишоу
, Николас Хайтнер, Великобритания
Полночное солнце
, Скотт Спир, США
Третья волна зомби
, Дэвид Фрейн, Ирландия
29 марта 2018
Первому игроку приготовиться
, Стивен Спилберг, США
Твой выход, детка!
, Свен Унтервальдт мл., Германия
Две матери, две дочери
, Лаура Шредер, Люксембург / Бельгия / Франция
Каникулы президента
, Илья Шерстобитов, Россия
Дорогой диктатор
, Лиза Аддарио, Джо Сиракьюз, США
Я сражаюсь с великанами
, Андерс Вальтер Хансен, США
Не в себе
, Стивен Содерберг, США
31 марта 2018
МУЛЬТ в кино. Выпуск № 72. Приходите в гости!
, Александр Люткевич, Владимир Пономарев, Ася Стрельбицкая, Андрей Бахурин, Россия
5 апреля 2018
Невероятная история о гигантской груше
, Юрген Лердам, Филип Эйнштейн Липски, Дания
Девушки и танки
, Цутому Мидзусима, Япония
Жажда смерти
, Элай Рот, США
Гоголь. Вий
, Егор Баранов, Россия
Операция «Шаровая молния»
, Жозе Падилья, Великобритания
Голодные сердца
, Саверио Костанзо, Италия
Мария Магдалина
, Гарт Дэвис, Великобритания
Винчестер. Дом, который построили призраки
, Питер Спириг, Майкл Спириг, США
Взрослые игры
, Макс Уинклер, США
Осторожно: Грамп!
, Андрес Кутерье, Тодд Резник, Великобритания / Мексика
11 апреля 2018
Байгал
, Ильдар Ягафаров, Россия
12 апреля 2018
Круги дьявола
, Кевин Гротерт, США
Турецкое седло
, Юсуп Разыков, Россия
Зачетный препод 3
, Бора Дагтекин, Германия
Большой злой Лис и другие сказки
, Бенжамин Реннер, Франция
Республика Z
, Степан Бурнашев, Россия
Славные пташки
, Аудни Аусгейрссон, Бельгия / Исландия
Рэмпейдж
, Брэд Пейтон, США
Тихое место
, Джон Красински, США
14 апреля 2018
МУЛЬТ в кино. Выпуск №73. Просто космос
, Анастасия Чернова, Ася Стрельбицкая, Роман Трамвай, Россия
19 апреля 2018
Опасный бизнес
, Нэш Эдгертон, США
Тренер
, Данила Козловский, Россия
Свинья
, Мани Хагиги, Иран
Титан
, Леннарт Рафф, США / Великобритания / Испания
Точка невозврата
, Брэд Андерсон, США
Укрась прощальное утро цветами обещания
, Мари Окада, Тосия Синохара, Япония
Вествуд: панк, икона, активист
, Лорна Такер, Великобритания
Логово Монстра
, Дин Девлин, США
Леонардо миссия: Мона Лиза
, Серджо Манфио, Италия
26 апреля 2018
Миссис Хайд
, Серж Бозон, Франция
Великолепная
, Мишель Ларок, Бельгия / Франция
Знаешь, мама, где я был?
, Лео Габриадзе, Россия
Привидение
, Майкл Сакси, США
Лицо
, Малгожата Шумовска, Польша
Дыши во мгле
, Дэниэл Роби, Франция
Смешарики. Дежавю
, Денис Чернов, Россия
Правда или действие
, Джефф Уодлоу, США
Танки
, Ким Дружинин, Россия
Я заберу твои деньги
, Лаки МакКи, США
Такси 5
, Франк Гастамбид, Франция
28 апреля 2018
МУЛЬТ в кино. Выпуск №74. Планета Май!
, Николай Козлов, Андрей Бахурин, Ася Стрельбицкая, Россия
1 мая 2018
Папа-мама Гусь
, Крис Дженкинс, США / Китай
3 мая 2018
Старое ружье
, Робер Энрико, Франция / Германия
Собибор
, Константин Хабенский, Россия
Остров собак
, Уэс Андерсон, США
Тело
, Норберт Кайль, Германия / Канада
Мстители: Война бесконечности
, Энтони Руссо, Джо Руссо, США
10 мая 2018
Анон
, Эндрю Никкол, Германия
Истерия
, Дэннис Илиадис, США
Статус: Обновлен
, Скотт Спир, США / Канада
Красавица для чудовища
, Хайфа Аль-Мансор, США
Муза смерти
, Жауме Балагуэро, Испания
12 мая 2018
МУЛЬТ в кино. Выпуск №75. Волшебные истории
, Анастасия Чернова, Полина Грекова, Ася Стрельбицкая, Россия
17 мая 2018
Конченая
, Вон Стайн, США / Великобритания
Пчелка Майя и Кубок меда
, Алекс Стадерманн, Ноэль Клири, Серджо Делфино, Австралия / Германия
Моя бывшая подружка
, Виктор Сейнт Макари, Франция
За бортом
, Боб Фишер, Роб Гринберг, США
Музыкальная карта Америки
, Грег МакГилливрей, США
Третье убийство
, Хирокадзу Корээда, Япония
Дэдпул 2
, Дэвид Литч, США
Караваджо: Душа и кровь
, Хесус Гарсес Ламберт, Италия
18 мая 2018
Роналду против Месси
, Тара Пирниа, Великобритания
Как долго продлится наша любовь?
, Су Лунь, Китай
24 мая 2018
Садко
, Виталий Мухаметзянов, Максим Волков, Россия
Гупёшка
, Влад Фурман, Россия
Секса не будет!!!
, Кэй Кэннон, США
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
, Рон Ховард, США
25 мая 2018
Черновик
, Сергей Мокрицкий, Россия
26 мая 2018
МУЛЬТ в кино. Выпуск 76. Лето, привет!
, Алексей Замыслов, Александр Люткевич, Марина Мошкова, Ася Стрельбицкая, Россия
31 мая 2018
Истории призраков
, Джереми Дайсон, Энди Найман, США
От семьи не убежишь
, Дэни Бун, Франция
Два хвоста
, Наталья Нилова, Виктор Азеев, Россия
Псы под прикрытием
, Раджа Госнелл, США / Великобритания
Моя жизнь
, Алексей Луканев, Россия
Невидимый гость
, Ориол Паоло, Испания
Красный воробей
, Френсис Лоуренс, США
Как разговаривать с девушками на вечеринках
, Джон Кэмерон Митчелл, США
7 июня 2018
Лето
, Кирилл Серебренников, Россия
Красотка на всю голову
, Эбби Кон, Марк Силверштейн, США
Первые
, Дмитрий Суворов, Россия
Решение о ликвидации
, Александр Аравин, Россия
Реинкарнация
, Ари Астер, США
Мир Юрского периода 2
, Хуан Антонио Байона, США
Фокстрот
, Самуэль Маоз, Израиль / Франция / Швейцария
12 июня 2018
Дело Собчака
, Вера Кричевская, Россия
14 июня 2018
Аферисты поневоле
, Джеймс Окли, США / Великобритания
Невероятные приключения Факира
, Кен Скотт, Франция
Суперсемейка 2
, Брэд Берд, США
Захочу и соскочу: Мастер-класс
, Сидни Сибилья, Италия
Мир будущего
, Джеймс Франко, Брюс Тьерри Чунг, США
Фото на память
, Антон Зенкович, Россия
Эскобар
, Фернандо Леон Де Араноа, Испания / Болгария
21 июня 2018
Сага о чудовище. Сумерки
, Фридрих Боэм, США
Прощаться не будем
, Павел Дроздов, Россия
8 подруг Оушена
, Гэри Росс, США
Хот-дог
, Торстен Кюнстлер, Германия
Убежище дьявола
, Гильермо Амоедо, Мексика / Чили
Ночная смена
, Марюс Вайсберг, Россия
Фобия
, Карл Крисчен Раабе, Норвегия
Горы
, Дженнифер Пидом, Австралия
23 июня 2018
МУЛЬТ в кино. Выпуск №77. Команда мечты!
, Антон Верещагин, Ася Стрельбицкая, Вера Мякишева, Россия
28 июня 2018
Инсомния
, Густаво Эрнандес, Аргентина / Испания / Уругвай
Во власти стихии
, Бальтасар Кормакур, США
Книжный клуб
, Билл Холдермэн, США
Ты водишь!
, Джефф Томсич, США
Убийца 2. Против всех
, Стефано Соллима, США / Италия
Париж. Город Zомби
, Доминик Роше, Франция
Распрекрасный принц
, Росс Венокур, Канада
План побега 2
, Стивен С. Миллер, США / Китай
50 весенних дней
, Бландин Ленуар, Франция
Джим Пуговка и машинист Лукас
, Деннис Ганзель, Германия
5 июля 2018
Доминика
, Олег Агейчев, Россия
Попробуй подкати
, Франк Дюбоск, Франция
Человек-муравей и Оса
, Пейтон Рид, США
Невидимка
, Энтони Бирн, США
Зверь
, Майкл Пирс, Великобритания
Пылающий
, Ли Чхан-дон, Южная Корея
12 июля 2018
Бергман
, Яне Магнуссон, Швеция
Монстры на каникулах 3: Море зовет
, Генндий Тартаковский, США
Небоскреб
, Роусон Маршалл Тербер, США
Muse: Drones World Tour
, Том Кёрк, Джэн Виллем Шрам, Великобритания
Генезис 2.0
, Кристиан Фрай, Максим Арбугаев, Китай / Россия / США / Швейцария / Южная Корея
Русалка. Озеро мертвых
, Святослав Подгаевский, Россия
Талли
, Джейсон Райтман, США
19 июля 2018
Офисный беспредел
, Лин Одинг, США
Килиманджара
, Екатерина Телегина, Россия
Зои
, Дрейк Доримус, США
Клуб миллиардеров
, Джеймс Кокс, США
Паранормальное
, Джастин Бенсон, Аарон Мурхед, США
Это чертово сердце
, Марк Ротемунд, Германия
21 июля 2018
МУЛЬТ в кино. Выпуск №78. Наше лето!
, Александр Люткевич, Николай Козлов, Виктор Азеев, Роман Трамвай, Россия
26 июля 2018
Свидетели
, Константин Фам, Россия
Мектуб, моя любовь
, Абделатиф Кешиш, Франция
Миссия невыполнима: Последствия
, Кристофер МакКуорри, США
Белль и Себастьян: приключения продолжаются
, Кристиан Дюге, Франция
27 июля 2018
Жаркие летние ночи
, Элайджа Байнум, США
2 августа 2018
Кодекс Готти
, Джо Джонстон, США
Шпионская игра
, Бен Луин, США
Мальчишник в Европе
, Ксавье Жанс, Франция
Между рядами
, Томас Штубер, Германия
Планета зверей
, Хань Янь, Китай
Кристофер Робин
, Марк Форстер, США
Судная ночь. Начало
, Джерард МакМюррей, США
Опасная игра Слоун
, Джон Мэдден, США
9 августа 2018
Маленький большой герой
, Пол Вэнг, Феликс Ип, Китай
Мег: Монстр глубины
, Джон Тертелтауб, США
Шпион, который меня кинул
, Сузанна Фогель, США
Зло
, Майкл Уинник, США
По ту сторону океана
, Чжан Чунь, Лян Сюань, Китай
В поисках Йети
, Пьер Греко, Нэнси Севард, Канада
16 августа 2018
Слендермен
, Сильвен Уайт, США
Потерянное отражение: Исповедь содержанки
, Елена Жигаева, Россия
Опасное задание
, Йеспер Гансландт, США
Горные огни
, Томас Данн, Россия / США / Испания
Моё поколение
, Дэвид Бэтти, Великобритания
Аксель
, Оливер Дэйли, США
Mamma Mia 2
, Ол Паркер, США
23 августа 2018
Принцесса и дракон
, Марина Нефедова, Россия
22 мили
, Питер Берг, США
Вилли и крутые тачки
, Исри Крю, Малайзия
Голубая игуана
, Хади Хаджэйг, Великобритания
Отель «Артемида»
, Дрю Пирс, Великобритания
Днюха!
, Роман Каримов, Россия
Альфа
, Альберт Хьюз, США
Последний беспредел
, Такеши Китано, Япония
Шоу Мистико
, Карлус Диегис, Франция / Португалия / Бразилия
Не волнуйся, он далеко не уйдет
, Гас Ван Сент, США
24 августа 2018
Виновный
, Густав Мёллер, Дания
30 августа 2018
Нас не догонят
, Мари Мондж, Франция
Гоголь. Страшная месть
, Егор Баранов, Россия
Выжившие
, Матьё Тури, Франция
Как женить холостяка
, Виктор Левин, США
Проклятие. Кукла ведьмы
, Лоуренс Фаулер, Великобритания
2001 год: Космическая одиссея
, Стэнли Кубрик, США / Великобритания
4 сентября 2018
Сальвадор Дали: В поисках бессмертия
, Давид Пужоль, Испания
6 сентября 2018
Мара. Пожиратель снов
, Клайв Тонг, Великобритания / США
Тайная жизнь пингвинов
, Исида Хироясу, Япония
Клуб «Школа»
, Кайл Райдаут, США / Канада
Белль и Себастьян: Друзья навек
, Кловис Корнийяк, Франция
Темные отражения
, Дженнифер Ю, США
Великий уравнитель 2
, Антуан Фукуа, США
Похищенные сокровища Европы
, Клаудио Поли, Италия
История одного назначения
, Авдотья Смирнова, Россия
Я - препод
, Сидхарт Мальхотра, Индия
Кин
, Джош Бэйкер, США
13 сентября 2018
Бельканто
, Пол Вайц, США
Кусама. Бесконечные миры
, Хезер Ленц, США
Секс, мода, диско
, Джеймс Крамп, Великобритания
Мир принадлежит тебе
, Ромен Гаврас, Франция
Хищник
, Шейн Блэк, США
Девица
, Дэвид Зеллнер, Нэйтан Зеллнер, США
Багровая мята
, Пьер Морель, США
Счастья! Здоровья!
, Марк Горобец, Арман Марутян, Леонид Марголин, Россия
Большой кошачий побег
, Гэри Ван, США
Бедные люди. Кабаковы
, Антон Желнов, Россия
15 сентября 2018
МУЛЬТ в кино. Выпуск №80. Время открытий
, Анастасия Чернова, Алексей Люткевич, Виктор Азеев, Россия
20 сентября 2018
Панды
, Дэвид Дуглас, Дрю Фелмэн, США
Агент Джонни Инглиш 3.0
, Дэвид Керр, Великобритания
Проклятие монахини
, Корин Харди, США
Простая просьба
, Пол Фиг, США
Храброе сердце. Заговор в королевстве
, Томас Боденштайн, Маркус Хаманн, Германия / США
Проверка на дорогах
, Алексей Герман, СССР
Чего хотят мужчины
, Рудольф Гавлик, Чехия
Лондонские поля
, Мэтью Каллен, США
Бои без правил
, Жан-Стефан Совер, Франция / Великобритания
27 сентября 2018
Сердце мира
, Наталия Мещанинова, Россия / Литва
Мэнди
, Панос Косматос, США
3 дня с Роми Шнайдер
, Эмили Атеф, Германия
Человек, который убил Дон Кихота
, Терри Гиллиам, Испания / Великобритания / Португалия
Похитители носков
, Галина Миклинова, Словакия / Хорватия / Чехия
Поиск
, Аниш Чаганти, США
Непрощенный
, Сарик Андреасян, Россия
Тайна дома с часами
, Элай Рот, США
Мотылек
, Михаэль Ноер, Сербия / Черногория / Мальта / США
Букшоп
, Изабель Койшет, Великобритания / Германия / Испания
Игрушки для взрослых
, Брайан Хенсон, США
Руби и повелитель воды
, Динг Ши, Китай
Профессионал
, Мэттью Росс, США
Хэллфест
, Грегори Плоткин, США
Белый парень Рик
, Ян Деманж, США
4 октября 2018
Веном
, Рубен Флейшер, США
На районе
, Ольга Зуева, Россия
Школа
, Сторм Эшвуд, Австралия
Черный клановец
, Спайк Ли, США
Пришельцы в доме
, Кристоф Лауенштейн, Вольфганг Лауенштейн, Германия / Люксембург / Дания
Кислота
, Александр Горчилин, Россия
Любовник моей жены
, Даниель Отой, Франция
Звезда родилась
, Брэдли Купер, США
11 октября 2018
Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль»
, Дрю Годдард, США
Временные трудности
, Михаил Расходников, Россия
Клубаре
, Иван Курский, Россия
Основано на реальных событиях
, Роман Полански, Канада / Бельгия
Ремнант: всё ещё вижу тебя
, Скотт Спир, США
Гофманиада
, Станислав Соколов, Россия
Патрик
, Мэнди Флетчер, Великобритания
Ковер-самолет
, Карстен Килерих, Дания
Экстаз
, Гаспар Ноэ, Франция
Человек на Луне
, Дэмьен Шазелл, США
Медведи Камчатки. Начало жизни
, Владислав Гришин, Ирина Журавлева, Россия
#ОДИНДЕНЬЛЕТА
, Александр Игудин, Россия
18 октября 2018
Тайна магазина игрушек
, Гэри Ван, Китай
Хэллоуин
, Джон Карпентер, США
Вечная жизнь Александра Христофорова
, Евгений Шелякин, Россия
Ученик чудовища
, Мамору Хосода, Япония
Закат
, Ласло Немеш, Венгрия
Без меня
, Кирилл Плетнев, Россия
Лукас
, Жюльен Леклерк, Франция
Дикая жизнь
, Пол Дано, США
Зимние братья
, Хлинюр Палмасон, Дания / Исландия
Слоны могут играть в футбол
, Михаил Сегал, Россия
Хэллоуин
, Дэвид Гордон Грин, США
Лягушонок Риббит 3D
, Чак Пауэрс, Малайзия
Безупречная жизнь
, Луиш Диого, Португалия
Галвестон
, Мелани Лоран, США
Примадонна
, Стивен Фрирз, Великобритания
Прогулка по Риму
, Карин Пройа, Италия
19 октября 2018
Русское краткое. Выпуск 1
, Григорий Константинопольский, Дарья Власова, Дмитрий Булин, Павел Емелин, Егор Чичканов, Россия
20 октября 2018
СуперБобровы: Народные мстители
, Дмитрий Дьяченко, Россия
25 октября 2018
Ведьмы
, Лукас Файгелфелд, Германия / Австрия
Только не они
, Александр Бойков, Россия
Смолфут
, Кэри Киркпатрик, США
Человек, который удивил всех
, Наталья Меркулова, Алексей Чупов, Россия / Эстония / Франция
На границе миров
, Али Аббаси, Швеция / Дания
Несокрушимый
, Константин Максимов, Россия
Кукловод
, Куинн Лэшер, США
Как прогулять школу с пользой
, Николя Ванье, Франция
Репродукция
, Джеффри Начманофф, США
Лоро
, Паоло Соррентино, Италия / Франция
Два билета домой
, Дмитрий Месхиев, Россия
27 октября 2018
МУЛЬТ в кино. Выпуск №83. В центре внимания!
, Вера Мякишева, Роман Трамвай, Виктор Азеев, Россия
31 октября 2018
Нас не проведешь
, Тайлер Перри, США
1 ноября 2018
Богемская рапсодия
, Брайан Сингер, США / Великобритания
Проза бродячих псов. Фильм
, Такуя Игараси, Япония
Климт и Шиле: Эрос и Психея
, Микеле Малли, Италия
Маккуин
, Питер Эттедги, Великобритания
Чародейка
, Каспар Мунк, Дания / Норвегия / Венгрия / Чехия
Проигранное место
, Надежда Михалкова, Россия
Подвал
, Игорь Волошин, Россия / Словакия / Чехия
Парень из Голливуда, или Необыкновенные приключения Вени Везунчика
, Роман Светлов, Россия
Ужастики 2: Беспокойный Хеллоуин
, Эри Сандел, США
Крымский мост. Сделано с любовью!
, Тигран Кеосаян, Россия
Фагот
, Борис Гуц, Россия
Хантер киллер
, Донован Марш, США
8 ноября 2018
Баба Яга. Начало
, Владимир Саков, Россия
Под Сильвер-Лэйк
, Дэвид Роберт Митчелл, США
Мои парни - животные
, Финн Тейлор, США
Дубликат
, Билл Оливер, США
Магазинные воришки
, Хирокадзу Корээда, Япония
Грецкий орешек
, Стас Иванов, Россия
На край света: в поисках единорога
, Камал Бансал, Индия
Пришелец
, Александр Куликов, Беата Соколова, Россия
Оверлорд
, Джулиус Эйвери, Великобритания
Груз
, Бруно Гаскон, Португалия
Прибой
, Константин Кокорев, Россия
Девушка, которая застряла в паутине
, Федерико Альварес, США
10 ноября 2018
МУЛЬТ в кино. Выпуск №84. Лучшие друзья
, Александр Люткевич, Вера Мякишева, Роман Трамвай, Андрей Рубецкой, Россия
15 ноября 2018
Не чужие
, Вера Глаголева, Россия
Холодная война
, Павел Павликовский, Польша / Франция / Великобритания
Оцепеневшие от страха
, Демиан Рунья, Аргентина
Догмэн
, Маттео Гарроне, Италия / Франция
Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда
, Дэвид Йейтс, США
Соната
, Эндрю Десмонд, Франция / Великобритания / Россия
Облепиховое лето
, Виктор Алферов, Россия
22 ноября 2018
Нация убийц
, Сэм Левинсон, США
Жена
, Бьёрн Рунге, Швеция / США
Вечерняя школа
, Малкольм Д. Ли, США
Ральф против интернета
, Фил Джонстон, Рич Мур, США
Подбросы
, Иван И. Твердовский, Россия / Франция / Литва
Вдовы
, Стив МакКуин, США / Великобритания
Три лица
, Джафар Панахи, Иран
Апгрейд
, Ли Уоннелл, Австралия
Быть Астрид Линдгрен
, Пернилла Фишер Кристенсен, Швеция
Я — миллиардер
, Даниэле Лукетти, Италия
Помешанный на времени
, Эндрю Боулер, США
24 ноября 2018
МУЛЬТ в кино. Выпуск 85. Мамин праздник
, Анастасия Чернова, Екатерина Шабанова, Андрей Рубецкой, Роман Трамвай, Россия
29 ноября 2018
Вы умрете, или мы вернем вам деньги
, Том Эдмундс, Великобритания
Спитак
, Александр Котт, Россия / Армения
Черная полоса
, Эрик Зонка, Франция / Бельгия
Все или ничего
, Дмитрий Суворов, Россия
Суспирия
, Лука Гуаданьино, США / Италия
Проводник
, Илья Максимов, Россия
Робин Гуд: Начало
, Отто Баферст, США
Братья Систерс
, Жак Одиар, Франция / Испания / США / Румыния
Колетт
, Уош Уэстмоленд, США / Великобритания / Венгрия
3 декабря 2018
Позвоните Мышкину
, Илья Казанков, Кирилл Седухин, Россия
6 декабря 2018
Хроники хищных городов
, Кристиан Риверс, США / Новая Зеландия
Идеальная западня
, Джордж Рэтлифф, США
Заповедник
, Анна Матисон, Россия
Мария до Каллас
, Том Вольф, Франция
Романтики 303
, Ханс Вайнгартнер, Германия
Эллиот
, Дженнифер Весткотт, Канада
Один король — одна Франция
, Пьер Шоллер, Франция
Мне по кайфу
, Бенуа Делепин, Гюстав Керверн, Франция
Близнецы
, Брэндон Кристенсен, Канада
8 декабря 2018
МУЛЬТ в кино. Выпуск 86. Самые тёплые серии!
, Анастасия Чернова, Екатерина Шабанова, Андрей Рубецкой, Роман Трамвай, Вера Мякишева, Михаил Медведев, Россия
Щелкунчик и четыре королевства
, Лассе Халльстрем, США
13 декабря 2018
Захочу и соскочу. Супергерои
, Сидни Сибилья, Италия
Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел
, Илья Куликов, Россия
Почему мы креативны?
, Герман Васке, Германия
Импульсо: Больше, чем фламенко
, Эмилио Бельмонте Молина, Франция
Аквамен
, Джеймс Ван, США
Бамблби
, Трэвис Найт, США
Человек-паук: Через вселенные
, Боб Персичетти, Питер Рэмзи, США
Петсон и Финдус-2: Лучшее на свете Рождество
, Али Самади Ахади, Германия
Гринч
, Ярроу Чейни, Скотт Моужер, США
Непотопляемые
, Жиль Леллуш, Франция
Хрусталь
, Дарья Жук, Россия / Беларусь / Германия / США
20 декабря 2018
Человек, место, время и снова человек
, Ким Ки Дук, Южная Корея
Пышка
, Энн Флетчер, США
Воспитательница
, Сара Коланджело, США
22 декабря 2018
МУЛЬТ в кино. Выпуск 87. Празднуем вместе!
, Виктор Азеев, Екатерина Шабанова, Николай Козлов, Вера Мякишева, Россия
27 декабря 2018
Три богатыря и наследница престола
, Константин Бронзит, Россия
Унесенные призраками
, Хаяо Миядзаки, Япония
Елки Последние
, Анна Пармас, Тимур Бекмамбетов, Егор Баранов, Александр Котт, Россия
Любовь и прочий зоопарк
, Антони Кордье, Франция / Бельгия
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1904
1902
В прокате
Премьеры
Онлайн
Одиссея
Отзывы
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Смешарики сквозь вселенные
Отзывы
2026, Россия, фантастика, приключения
История игрушек 5
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Миньоны и Монстры
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, боевик
Крушение рейса
Отзывы
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Во власти страха
Написать отзыв
2026, США / Испания, боевик, триллер
Последний рубеж
Отзывы
2026, США, боевик, драма, военный
Демонолог
Отзывы
2026, Япония, криминал, фэнтези, ужасы
На деревню дедушке 2
Отзывы
2026, Россия, комедия, семейный
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Одна ошибка — и все заготовки насмарку: шеф-повар подсказал, как правильно закатывать банки, чтобы они не взрывались
После 60 лет эти 5 опор важнее детей и внуков: что помогает сохранять ясную голову и богатырское здоровье долгожителям
Робот-пылесос, моющий пылесос или паровая швабра: эксперт объяснила, что в 2026 году стоит купить для дома
Смерть генерала МВД помогла «Месту встречи» выйти на экраны СССР — Говорухин не скрывал: «Все свалили на покойного»
Пересматривала «Семнадцать мгновений» раз 5 — и только на 6-й заметила странную нашивку на форме Мюллера: ее там быть не должно
Русская «Игра престолов» за 1+ миллиард рублей – худший фильм в карьере Устюгова: историки хватались за сердце, ведь «это стыд и срам»
10 лучших фильмов 2026 года с высокими оценками — от 7,1 до 8,5 баллов на IMDb: обязательны к просмотру, если любите кино
«От улыбки станет всем светлей»: угадаете 6 советских фильмов всего по одному улыбающемуся герою? (тест)
Эти 5 фэнтези-сериалов стали бы великими, как «Игра престолов», но их закрыли на полуслове: продолжения нет, а посмотреть все равно стоит
«В бой идут одни старики», а в тест – фанаты фильма: на 5 вопросов о нем ответят только знатоки
Новый сериал про адвоката собрал 800 000 зрителей за вечер — и Netflix тут же забрал его себе: из тех, что смотрится за один присест
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить