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1 января 2018
Чудо-юдо
, Артем Лукичев, Россия
Новогодний папа
, Андрей Красавин, Россия
Праздничный переполох
, Оливье Накаш, Эрик Толедано, Франция
4 января 2018
День мертвецов: Злая кровь
, Гектор Эрнандес, Тео Пирри, Болгария
Добро пожаловать на юг 2, или соседям вход воспрещен
, Лука Миньеро, Италия
Мульт в кино. Выпуск 66: Новогодние каникулы
, Россия
Величайший шоумен
, Майкл Грэйси, США
7 января 2018
Тайная жизнь насекомых
, Арно Бурон, Антун Крингс, Франция / Люксембург
11 января 2018
Бойся своих желаний
, Джон Р. Леонетти, США
Последний портрет
, Стэнли Туччи, Великобритания
Все только начинается
, Рон Шелтон, США
Сламбер: Лабиринты сна
, Джонатан Хопкинс, США / Великобритания
Большая игра
, Аарон Соркин, США
Бахубали: Рождение легенды
, С.С. Раджамули, Индия
Кто наш папа, чувак?
, Лоуренс Шер, США
18 января 2018
Пианистка
, Михаэль Ханеке, Германия / Польша / Франция / Австрия
Темные времена
, Джо Райт, Великобритания
Форма воды
, Гильермо дель Торо, США
Скиф
, Рустам Мосафир, Россия
Астрал 4: Последний ключ
, Адам Робител, США
Карп отмороженный
, Владимир Котт, Россия
Мешок без дна
, Рустам Хамдамов, Россия
20 января 2018
Приключения Паддингтона 2
, Пол Кинг, Великобритания / Франция
МУЛЬТ в кино. Выпуск №67. Зимний карнавал
, Александр Бубнов, Полина Грекова, Алексей Пичужин, Андрей Бахурин, Россия
25 января 2018
Побег из Рио
, Патрик Милле, Франция
Смерть Сталина
, Армандо Ианнуччи, Великобритания / Франция
Хэппи-энд
, Михаэль Ханеке, Франция / Германия / Австрия
Zомбоящик
, Константин Смирнов, Россия
Девушка в тумане
, Донато Карризи, Франция / Германия / Италия
1 февраля 2018
Короче
, Александр Пэйн, США
Эйфория
, Лиза Лангсет, Германия
Кое-что на день рождения
, Сьюзан Уолтер, США
Тоня против всех
, Крэйг Гиллеспи, США
Плюшевый монстр
, Рафаэль Рибас, Бразилия
Три билборда на границе Эббинга, Миссури
, Мартин МакДона, США / Великобритания
3 февраля 2018
МУЛЬТ в кино. Выпуск № 68. Добро пожаловать!
, Анастасия Чернова, Александр Люткевич, Полина Грекова, Марина Мошкова, Россия
8 февраля 2018
Пятьдесят оттенков свободы
, Джеймс Фоули, США
Уиджи: Проклятие Вероники
, Пако Пласа, Испания
Хит
, Маргарита Михайлова, Россия
12 мелодий любви
, Клод Лелуш, Франция
Женщины против мужчин: Крымские каникулы
, Леонид Марголин, Россия
Место встречи
, Паоло Дженовезе, Италия
Охота на воров
, Кристиан Гьюдгэст, США
Трон эльфов
, И Гэ, Сун Юэфэн, Китай / США
Колесо чудес
, Вуди Аллен, США
9 февраля 2018
Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти
, Уэс Болл, США
Пэд Мен
, Р. Балки, Индия
14 февраля 2018
Лёд
, Александр Андрющенко, Олег Трофим, Россия
Сердцеед
, Лоран Тирар, Франция
15 февраля 2018
Призрачная нить
, Пол Томас Андерсон, США
Махнем на луну
, Алекс Оррелле, Эдуардо Шульдт, Перу
Тигр жив
, Али Аббас Зафар, Индия
Italian Best Shorts 2. Любовь в Вечном городе
, Даниеле Пини, Иления Политано, Франческо Бруни, Кристиано Анания, Моника Дуго, Италия
Муми-тролли. Зимняя сказка
, Ира Карпелан, Якуб Вронски, Финляндия / Польша
Убийство священного оленя
, Йоргос Лантимос, Великобритания
Поезд на Париж
, Клинт Иствуд, США
Журналист
, Брайан ДеКьюбелис, США
Недруги
, Скотт Купер, США
Обитатели
, Брайан О’Мэлли, Ирландия
16 февраля 2018
Мы — X Japan
, Стивен Киджак, Великобритания / Япония / США
SOS Матросу!
, Дэнни Дрисдейл, Россия
17 февраля 2018
МУЛЬТ в кино. Выпуск 69: Всегда праздник!
, Россия
22 февраля 2018
Все деньги мира
, Ридли Скотт, США
Кикбоксер возвращается
, Димитри Логотетис, США
Гномы в доме
, Питер Лепениотис, Канада
О чем говорят мужчины. Продолжение
, Флюза Фархшатова, Россия
Человек, который спас мир
, Питер Энтони, Дания
На пределе
, Фатих Акин, Германия / Франция
Рубеж
, Дмитрий Тюрин, Россия
Секретное досье
, Стивен Спилберг, США
Кошка на раскалённой крыше
, Бенедикт Эндрюс, Великобритания
Дикий
, Лин Одинг, США
Вся наша надежда
, Карен Геворкян, Россия
Ночные игры
, Джон Фрэнсис Дейли, Джонатан М. Голдштейн, США
26 февраля 2018
Черная Пантера
, Райан Куглер, США
1 марта 2018
Со дна вершины
, Яна Поляруш, Россия
Поднять якоря!
, Симен Альсвик, Норвегия
Довлатов
, Алексей Герман-младший, Россия
Мэри и ведьмин цветок
, Хиромаса Ёнэбаяси, Япония
За гранью реальности
, Александр Богуславский, Россия
Погружение
, Вим Вендерс, США
Селфи из ада
, Эрдал Сейлан, Канада
Купи меня
, Вадим Перельман, Россия
3 марта 2018
МУЛЬТ в кино. Выпуск №70. Привет, весна!
, Россия
8 марта 2018
Я счастлив
, Евгений Дакот, Россия
Кавалерия
, Николай Фьюлси, США
Ну, здравствуй, Оксана Соколова!
, Кирилл Васильев, Россия
Ева
, Бенуа Жако, Франция
Я худею
, Алексей Нужный, Россия
Редкая бабочка
, Присцилла Кэмерон, Австралия
Излом времени
, Ава ДюВерней, США
Проект «Флорида»
, Шон Бэйкер, США
Пассажир
, Хауме Кольет-Серра, США
Ограбление в ураган
, Роб Коэн, США
Между нами, девочками
, Кристина Коменчини, Италия
До свидания там, наверху
, Альбер Дюпонтель, Франция
Подлинный Вермеер
, Рудольф ван ден Берг, Нидерланды / Бельгия / Люксембург
15 марта 2018
Леди Бёрд
, Грета Гервиг, США
Страна призраков
, Паскаль Ложье, Франция / Канада
Шерлок Гномс
, Джон Стивенсон, США / Великобритания
Отпетый мачо
, Саймон Уэст, Великобритания
Tomb Raider: Лара Крофт
, Роар Утхауг, США
Можно только представить
, Эндрю Эрвин, Джон Эрвин, США
Жили-были
, Эдуард Парри, Россия
17 марта 2018
МУЛЬТ в кино. Волшебная страна. Выпуск № 71
, Полина Грекова, Владимир Пономарев, Роман Верещак, Давид Петросян, Россия
22 марта 2018
Тихоокеанский рубеж 2
, Стивен С. ДеНайт, США
Земля: Один потрясающий день
, Ричард Дэйл, Фань Лисинь, Питер Веббер, Великобритания
Голодные Z
, Робин Обер, Канада
TheatreHD: Юлий Цезарь: Бен Уишоу
, Николас Хайтнер, Великобритания
Гонка века
, Джеймс Марш, Великобритания
Незнакомцы: Жестокие игры
, Йоханнес Робертс, США
Дикие предки
, Ник Парк, Великобритания / Франция
Кролик Питер
, Уилл Глак, США
Третья волна зомби
, Дэвид Фрейн, Ирландия
Тебя никогда здесь не было
, Линн Рэмси, США / Франция
Полночное солнце
, Скотт Спир, США
29 марта 2018
Твой выход, детка!
, Свен Унтервальдт мл., Германия
Каникулы президента
, Илья Шерстобитов, Россия
Дорогой диктатор
, Лиза Аддарио, Джо Сиракьюз, США
Я сражаюсь с великанами
, Андерс Вальтер Хансен, США
Не в себе
, Стивен Содерберг, США
Две матери, две дочери
, Лаура Шредер, Люксембург / Бельгия / Франция
Первому игроку приготовиться
, Стивен Спилберг, США
31 марта 2018
МУЛЬТ в кино. Выпуск № 72. Приходите в гости!
, Александр Люткевич, Владимир Пономарев, Ася Стрельбицкая, Андрей Бахурин, Россия
5 апреля 2018
Гоголь. Вий
, Егор Баранов, Россия
Винчестер. Дом, который построили призраки
, Питер Спириг, Майкл Спириг, США
Жажда смерти
, Элай Рот, США
Взрослые игры
, Макс Уинклер, США
Невероятная история о гигантской груше
, Юрген Лердам, Филип Эйнштейн Липски, Дания
Осторожно: Грамп!
, Андрес Кутерье, Тодд Резник, Великобритания / Мексика
Голодные сердца
, Саверио Костанзо, Италия
Девушки и танки
, Цутому Мидзусима, Япония
Мария Магдалина
, Гарт Дэвис, Великобритания
Операция «Шаровая молния»
, Жозе Падилья, Великобритания
12 апреля 2018
Зачетный препод 3
, Бора Дагтекин, Германия
Круги дьявола
, Кевин Гротерт, США
Турецкое седло
, Юсуп Разыков, Россия
Рэмпейдж
, Брэд Пейтон, США
Большой злой Лис и другие сказки
, Бенжамин Реннер, Франция
Тихое место
, Джон Красински, США
Славные пташки
, Аудни Аусгейрссон, Бельгия / Исландия
14 апреля 2018
МУЛЬТ в кино. Выпуск №73. Просто космос
, Анастасия Чернова, Роман Верещак, Ася Стрельбицкая, Россия
19 апреля 2018
Тренер
, Данила Козловский, Россия
Вествуд: панк, икона, активист
, Лорна Такер, Великобритания
Леонардо миссия: Мона Лиза
, Серджо Манфио, Италия
Точка невозврата
, Брэд Андерсон, США
Укрась прощальное утро цветами обещания
, Мари Окада, Тосия Синохара, Япония
Титан
, Леннарт Рафф, США / Великобритания / Испания
Логово Монстра
, Дин Девлин, США
Свинья
, Мани Хагиги, Иран
Опасный бизнес
, Нэш Эдгертон, США
26 апреля 2018
Миссис Хайд
, Серж Бозон, Франция
Я заберу твои деньги
, Лаки МакКи, США
Смешарики. Дежавю
, Денис Чернов, Россия
Дыши во мгле
, Дэниэл Роби, Франция
Великолепная
, Мишель Ларок, Бельгия / Франция
Знаешь, мама, где я был?
, Лео Габриадзе, Россия
Привидение
, Майкл Сакси, США
Танки
, Ким Дружинин, Россия
Правда или действие
, Джефф Уодлоу, США
Такси 5
, Франк Гастамбид, Франция
Лицо
, Малгожата Шумовска, Польша
28 апреля 2018
МУЛЬТ в кино. Выпуск №74. Планета Май!
, Николай Козлов, Андрей Бахурин, Ася Стрельбицкая, Россия
1 мая 2018
Папа-мама Гусь
, Крис Дженкинс, США / Китай
3 мая 2018
Мстители: Война бесконечности
, Энтони Руссо, Джо Руссо, США
Остров собак
, Уэс Андерсон, США
Собибор
, Константин Хабенский, Россия
Тело
, Норберт Кайль, Германия / Канада
10 мая 2018
Красавица для чудовища
, Хайфа Аль-Мансор, США
Истерия
, Дэннис Илиадис, США
Статус: Обновлен
, Скотт Спир, США / Канада
Анон
, Эндрю Никкол, Германия
Муза смерти
, Жауме Балагуэро, Испания
12 мая 2018
МУЛЬТ в кино. Выпуск №75. Волшебные истории
, Анастасия Чернова, Полина Грекова, Ася Стрельбицкая, Россия
17 мая 2018
Третье убийство
, Хирокадзу Корээда, Япония
Караваджо: Душа и кровь
, Хесус Гарсес Ламберт, Италия
Конченая
, Вон Стайн, США / Великобритания
Пчелка Майя и Кубок меда
, Алекс Стадерманн, Ноэль Клири, Серджо Делфино, Австралия / Германия
Моя бывшая подружка
, Виктор Сейнт Макари, Франция
За бортом
, Боб Фишер, Роб Гринберг, США
Музыкальная карта Америки
, Грег МакГилливрей
Дэдпул 2
, Дэвид Литч, США
18 мая 2018
Роналду против Месси
, Тара Пирниа, Великобритания
24 мая 2018
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
, Рон Ховард, США
Гупёшка
, Влад Фурман, Россия
Садко
, Виталий Мухаметзянов, Максим Волков, Россия
Секса не будет!!!
, Кэй Кэннон, США
25 мая 2018
Черновик
, Сергей Мокрицкий, Россия
26 мая 2018
МУЛЬТ в кино. Выпуск 76. Лето, привет!
, Алексей Замыслов, Александр Люткевич, Марина Мошкова, Ася Стрельбицкая, Россия
31 мая 2018
Красный воробей
, Френсис Лоуренс, США
Как разговаривать с девушками на вечеринках
, Джон Кэмерон Митчелл, США
От семьи не убежишь
, Дэни Бун, Франция
Невидимый гость
, Ориол Паоло, Испания
Псы под прикрытием
, Раджа Госнелл, США / Великобритания
Истории призраков
, Джереми Дайсон, Энди Найман, США
Моя жизнь
, Алексей Луканев, Россия
Два хвоста
, Наталья Нилова, Виктор Азеев, Россия
7 июня 2018
Фокстрот
, Самуэль Маоз, Израиль / Франция / Швейцария
Решение о ликвидации
, Александр Аравин, Россия
Лето
, Кирилл Серебренников, Россия
Мир Юрского периода 2
, Хуан Антонио Байона, США
Реинкарнация
, Ари Астер, США
Красотка на всю голову
, Эбби Кон, Марк Силверштейн, США
Первые
, Дмитрий Суворов, Россия
12 июня 2018
Дело Собчака
, Вера Кричевская, Россия
14 июня 2018
Невероятные приключения Факира
, Кен Скотт, Франция
Мир будущего
, Джеймс Франко, Брюс Тьерри Чунг, США
Аферисты поневоле
, Джеймс Окли, США / Великобритания
Эскобар
, Фернандо Леон Де Араноа, Испания / Болгария
Фото на память
, Антон Зенкович, Россия
Суперсемейка 2
, Брэд Берд, США
Захочу и соскочу: Мастер-класс
, Сидни Сибилья, Италия
21 июня 2018
Ночная смена
, Марюс Вайсберг, Россия
Прощаться не будем
, Павел Дроздов, Россия
Хот-дог
, Торстен Кюнстлер, Германия
Сага о чудовище. Сумерки
, Фридрих Боэм, США
8 подруг Оушена
, Гэри Росс, США
Горы
, Дженнифер Пидом, Австралия
Фобия
, Карл Крисчен Раабе, Норвегия
Убежище дьявола
, Гильермо Амоедо, Мексика / Чили
23 июня 2018
МУЛЬТ в кино. Выпуск №77. Команда мечты!
, Антон Верещагин, Ася Стрельбицкая, Вера Мякишева, Россия
28 июня 2018
Ты водишь!
, Джефф Томсич, США
Джим Пуговка и машинист Лукас
, Деннис Ганзель, Германия
Париж. Город Zомби
, Доминик Роше, Франция
Убийца 2. Против всех
, Стефано Соллима, США / Италия
Инсомния
, Густаво Эрнандес, Аргентина / Испания / Уругвай
50 весенних дней
, Бландин Ленуар, Франция
Книжный клуб
, Билл Холдермэн, США
Распрекрасный принц
, Росс Венокур, Канада
План побега 2
, Стивен С. Миллер, США / Китай
Во власти стихии
, Бальтасар Кормакур, США
5 июля 2018
Доминика
, Олег Агейчев, Россия
Зверь
, Майкл Пирс, Великобритания
Пылающий
, Ли Чхан-дон, Корея
Попробуй подкати
, Франк Дюбоск, Франция
Невидимка
, Энтони Бирн, США
Человек-муравей и Оса
, Пейтон Рид, США
12 июля 2018
Muse: Drones World Tour
, Том Кёрк, Джэн Виллем Шрам, Великобритания
Талли
, Джейсон Райтман, США
Бергман
, Яне Магнуссон, Швеция
Русалка. Озеро мертвых
, Святослав Подгаевский, Россия
Монстры на каникулах 3: Море зовет
, Генндий Тартаковский, США
Небоскреб
, Роусон Маршалл Тербер, США
Генезис 2.0
, Кристиан Фрай, Максим Арбугаев, Китай / Россия / США / Швейцария / Корея
19 июля 2018
Клуб миллиардеров
, Джеймс Кокс, США
Паранормальное
, Джастин Бенсон, Аарон Мурхед, США
Это чертово сердце
, Марк Ротемунд, Германия
Зои
, Дрейк Доримус, США
Офисный беспредел
, Лин Одинг, США
Килиманджара
, Екатерина Телегина, Россия
21 июля 2018
МУЛЬТ в кино. Выпуск №78. Наше лето!
, Александр Люткевич, Роман Верещак, Николай Козлов, Виктор Азеев, Россия
26 июля 2018
Миссия невыполнима: Последствия
, Кристофер МакКуорри, США
Белль и Себастьян: приключения продолжаются
, Кристиан Дюге, Франция
Мектуб, моя любовь
, Абделатиф Кешиш, Франция
Свидетели
, Константин Фам, Россия
27 июля 2018
Жаркие летние ночи
, Элайджа Байнум, США
2 августа 2018
Опасная игра Слоун
, Джон Мэдден, США
Кодекс Готти
, Джо Джонстон, США
Между рядами
, Томас Штубер, Германия
Планета зверей
, Хань Янь, Китай
Кристофер Робин
, Марк Форстер, США
Судная ночь. Начало
, Джерард МакМюррей, США
Шпионская игра
, Бен Луин, США
Мальчишник в Европе
, Ксавье Жанс, Франция
9 августа 2018
Маленький большой герой
, Пол Вэнг, Феликс Ип, Китай
Мег: Монстр глубины
, Джон Тертелтауб, США
По ту сторону океана
, Чжан Чунь, Лян Сюань, Китай
Шпион, который меня кинул
, Сузанна Фогель, США
Зло
, Майкл Уинник, США
В поисках Йети
, Пьер Греко, Нэнси Севард, Канада
16 августа 2018
Горные огни
, Томас Данн, Россия / США / Испания
Опасное задание
, Йеспер Гансландт, США
Слендермен
, Сильвен Уайт, США
My Generation
, Дэвид Бэтти, Великобритания
Потерянное отражение: Исповедь содержанки
, Елена Жигаева, Россия
Mamma Mia 2
, Ол Паркер, США
Аксель
, Оливер Дэйли, США
23 августа 2018
Последний беспредел
, Такеши Китано, Япония
Днюха!
, Роман Каримов, Россия
Альфа
, Альберт Хьюз, США
22 мили
, Питер Берг, США
Голубая игуана
, Хади Хаджэйг, Великобритания
Отель «Артемида»
, Дрю Пирс, Великобритания
Вилли и крутые тачки
, Исри Крю, Малайзия
Принцесса и дракон
, Марина Нефедова, Россия
Шоу Мистико
, Карлус Диегис, Франция / Португалия / Бразилия
Не волнуйся, он далеко не уйдет
, Гас Ван Сент, США
24 августа 2018
Виновный
, Густав Мёллер, Дания
30 августа 2018
Как женить холостяка
, Виктор Левин, США
2001 год: Космическая одиссея
, Стэнли Кубрик, США / Великобритания
Выжившие
, Матьё Тури, Франция
Проклятие. Кукла ведьмы
, Лоуренс Фаулер, Великобритания
Нас не догонят
, Мари Мондж, Франция
Гоголь. Страшная месть
, Егор Баранов, Россия
4 сентября 2018
Сальвадор Дали: В поисках бессмертия
, Давид Пужоль, Испания
6 сентября 2018
Похищенные сокровища Европы
, Клаудио Поли, Италия
Тайная жизнь пингвинов
, Исида Хироясу, Япония
Великий уравнитель 2
, Антуан Фукуа, США
Белль и Себастьян: Друзья навек
, Кловис Корнийяк, Франция
Темные отражения
, Дженнифер Ю, США
Клуб «Школа»
, Кайл Райдаут, США / Канада
История одного назначения
, Авдотья Смирнова, Россия
Кин
, Джонатан Бэйкер, Джош Бэйкер, США
Мара. Пожиратель снов
, Клайв Тонг, Великобритания / США
Я - препод
, Сидхарт Мальхотра, Индия
13 сентября 2018
Мир принадлежит тебе
, Ромен Гаврас, Франция
Секс, мода, диско
, Джеймс Крамп, Великобритания
Хищник
, Шейн Блэк, США
Кусама. Бесконечные миры
, Хезер Ленц, США
Бельканто
, Пол Вайц, США
Девица
, Дэвид Зеллнер, Нэйтан Зеллнер, США
Багровая мята
, Пьер Морель, США
Большой кошачий побег
, Гэри Ван, США
Счастья! Здоровья!
, Марк Горобец, Арман Марутян, Леонид Марголин, Россия
15 сентября 2018
МУЛЬТ в кино. Выпуск №80. Время открытий
, Анастасия Чернова, Алексей Люткевич, Виктор Азеев, Россия
20 сентября 2018
Простая просьба
, Пол Фиг, США
Бои без правил
, Жан-Стефан Совер, Франция / Великобритания
Проклятие монахини
, Корин Харди, США
Храброе сердце. Заговор в королевстве
, Томас Боденштайн, Маркус Хаманн, Германия / США
Агент Джонни Инглиш 3.0
, Дэвид Керр, Великобритания
Лондонские поля
, Мэтью Каллен, США
Панды
, Дэвид Дуглас, Дрю Фелмэн, США
Чего хотят мужчины
, Рудольф Гавлик, Чехия
27 сентября 2018
Профессионал
, Мэттью Росс, США
Похитители носков
, Галина Миклинова, Словакия / Хорватия / Чехия
Поиск
, Аниш Чаганти, США
Человек, который убил Дон Кихота
, Терри Гиллиам, Испания / Великобритания / Португалия
Сердце мира
, Наталия Мещанинова, Россия / Литва
Непрощенный
, Сарик Андреасян, Россия
Мэнди
, Панос Косматос, США
Хэллфест
, Грегори Плоткин, США
Игрушки для взрослых
, Брайан Хенсон, США
Белый парень Рик
, Ян Деманж, США
Букшоп
, Изабель Койшет, Великобритания / Германия / Испания
Тайна дома с часами
, Элай Рот, США
Мотылек
, Михаэль Ноер, Сербия / Черногория / Мальта / США
Руби и повелитель воды
, Динг Ши, Китай
3 дня с Роми Шнайдер
, Эмили Атеф, Германия
4 октября 2018
Черный клановец
, Спайк Ли, США
Пришельцы в доме
, Кристоф Лауенштейн, Вольфганг Лауенштейн, Германия / Люксембург / Дания
Кислота
, Александр Горчилин, Россия
Любовник моей жены
, Даниель Отой, Франция
Веном
, Рубен Флейшер, США
Школа
, Сторм Эшвуд, Австралия
Звезда родилась
, Брэдли Купер, США
На районе
, Ольга Зуева, Россия
11 октября 2018
Селфи с судьбой
, Александр Игудин, Россия
Ремнант: всё ещё вижу тебя
, Скотт Спир, США
Основано на реальных событиях
, Роман Полански, Канада / Бельгия
Клубаре
, Иван Курский, Россия
Человек на Луне
, Дэмьен Шазелл, США
Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль»
, Дрю Годдард, США
Экстаз
, Гаспар Ноэ, Франция
Ковер-самолет
, Карстен Килерих, Дания
Гофманиада
, Станислав Соколов, Россия
Временные трудности
, Михаил Расходников, Россия
Патрик
, Мэнди Флетчер, Великобритания
Медведи Камчатки. Начало жизни
, Владислав Гришин, Ирина Журавлева, Россия
18 октября 2018
Закат
, Ласло Немеш, Венгрия
Без меня
, Кирилл Плетнев, Россия
Хэллоуин
, Джон Карпентер, США
Хэллоуин
, Дэвид Гордон Грин, США
Примадонна
, Стивен Фрирз, Великобритания
Дикая жизнь
, Пол Дано, США
Вечная жизнь Александра Христофорова
, Евгений Шелякин, Россия
Галвестон
, Мелани Лоран, США
Лягушонок Риббит 3D
, Чак Пауэрс, Малайзия
Прогулка по Риму
, Карин Пройа, Италия
Лукас
, Жюльен Леклерк, Франция
Зимние братья
, Хлинюр Палмасон, Дания / Исландия
Слоны могут играть в футбол
, Михаил Сегал, Россия
Ученик чудовища
, Мамору Хосода, Япония
Безупречная жизнь
, Луиш Диого, Португалия
Тайна магазина игрушек
, Гэри Ван, Китай
19 октября 2018
Русское краткое. Выпуск 1
, Григорий Константинопольский, Дарья Власова, Дмитрий Булин, Павел Емелин, Егор Чичканов, Россия
20 октября 2018
СуперБобровы: Народные мстители
, Дмитрий Дьяченко, Россия
25 октября 2018
Репродукция
, Джеффри Начманофф, США
Как прогулять школу с пользой
, Николя Ванье, Франция
На границе миров
, Али Аббаси, Швеция / Дания
Ведьмы
, Лукас Файгелфелд, Германия / Австрия
Кукловод
, Куинн Лэшер, США
Лоро
, Паоло Соррентино, Италия / Франция
Смолфут
, Кэри Киркпатрик, США
Человек, который удивил всех
, Наталья Меркулова, Алексей Чупов, Россия / Эстония / Франция
Два билета домой
, Дмитрий Месхиев, Россия
Только не они
, Александр Бойков, Россия
Несокрушимый
, Константин Максимов, Россия
27 октября 2018
МУЛЬТ в кино. Выпуск №83. В центре внимания!
, Вера Мякишева, Роман Трамвай, Виктор Азеев, Россия
31 октября 2018
Нас не проведешь
, Тайлер Перри, США
1 ноября 2018
Хантер киллер
, Донован Марш, США
Крымский мост. Сделано с любовью!
, Тигран Кеосаян, Россия
Фагот
, Борис Гуц, Россия
Маккуин
, Питер Эттедги, Великобритания
Чародейка
, Каспар Мунк, Дания / Норвегия / Венгрия / Чехия
Климт и Шиле: Эрос и Психея
, Микеле Малли, Италия
Парень из Голливуда, или Необыкновенные приключения Вени Везунчика
, Роман Светлов, Россия
Ужастики 2: Беспокойный Хеллоуин
, Эри Сандел, США
Подвал
, Игорь Волошин, Россия / Словакия / Чехия
Проза бродячих псов. Фильм
, Такуя Игараси, Япония
Богемская рапсодия
, Брайан Сингер, США / Великобритания
Проигранное место
, Надежда Михалкова, Россия
8 ноября 2018
Магазинные воришки
, Хирокадзу Корээда, Япония
Пришелец
, Александр Куликов, Беата Соколова, Россия
Прибой
, Константин Кокорев, Россия
Под Сильвер-Лэйк
, Дэвид Роберт Митчелл, США
Грецкий орешек
, Стас Иванов, Россия
Груз
, Бруно Гаскон, Португалия
На край света: в поисках единорога
, Камал Бансал, Индия
Дубликат
, Билл Оливер, США
Баба Яга. Начало
, Владимир Саков, Россия
Мои парни - животные
, Финн Тейлор, США
Девушка, которая застряла в паутине
, Федерико Альварес, США
Оверлорд
, Джулиус Эйвери, Великобритания
10 ноября 2018
МУЛЬТ в кино. Выпуск №84. Лучшие друзья
, Александр Люткевич, Вера Мякишева, Роман Трамвай, Андрей Рубецкой, Россия
15 ноября 2018
Оцепеневшие от страха
, Демиан Рунья, Аргентина
Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда
, Дэвид Йейтс, США
Не чужие
, Вера Глаголева, Россия
Облепиховое лето
, Виктор Алферов, Россия
Холодная война
, Павел Павликовский, Польша / Франция / Великобритания
Догмэн
, Маттео Гарроне, Италия / Франция
Соната
, Эндрю Десмонд, Франция / Великобритания / Россия
22 ноября 2018
Ральф против интернета
, Фил Джонстон, Рич Мур, США
Вдовы
, Стив МакКуин, США / Великобритания
Быть Астрид Линдгрен
, Пернилла Фишер Кристенсен, Швеция
Апгрейд
, Ли Уоннелл, Австралия
Нация убийц
, Сэм Левинсон, США
Подбросы
, Иван И. Твердовский, Россия / Франция / Литва
Помешанный на времени
, Эндрю Боулер, США
Три лица
, Джафар Панахи, Иран
Вечерняя школа
, Малкольм Д. Ли, США
Жена
, Бьёрн Рунге, Швеция / США
Я — миллиардер
, Даниэле Лукетти, Италия
24 ноября 2018
МУЛЬТ в кино. Выпуск 85. Мамин праздник
, Анастасия Чернова, Екатерина Шабанова, Андрей Рубецкой, Роман Трамвай, Россия
29 ноября 2018
Робин Гуд: Начало
, Отто Баферст, США
Черная полоса
, Эрик Зонка, Франция / Бельгия
Проводник
, Илья Максимов, Россия
Вы умрете, или мы вернем вам деньги
, Том Эдмундс, Великобритания
Спитак
, Александр Котт, Россия / Армения
Колетт
, Уош Уэстмоленд, США / Великобритания / Венгрия
Суспирия
, Лука Гуаданьино, США / Италия
Все или ничего
, Дмитрий Суворов, Россия
Братья Систерс
, Жак Одиар, Франция / Испания / США / Румыния
Дом, который построил Джек
, Ларс фон Триер, Дания / Франция / Германия / Швейцария
3 декабря 2018
Позвоните Мышкину
, Илья Казанков, Кирилл Седухин, Россия
6 декабря 2018
Заповедник
, Анна Матисон, Россия
Один король — одна Франция
, Пьер Шоллер, Франция
Романтики 303
, Ханс Вайнгартнер, Германия
Хроники хищных городов
, Кристиан Риверс, США / Новая Зеландия
Мне по кайфу
, Бенуа Делепин, Гюстав Керверн, Франция
Эллиот
, Дженнифер Весткотт, Канада
Мария до Каллас
, Том Вольф, Франция
Близнецы
, Брэндон Кристенсен, Канада
Идеальная западня
, Джордж Рэтлифф, США
8 декабря 2018
МУЛЬТ в кино. Выпуск 86. Самые тёплые серии!
, Анастасия Чернова, Екатерина Шабанова, Михаил Медведев, Андрей Рубецкой, Роман Трамвай, Вера Мякишева, Россия
Щелкунчик и четыре королевства
, Лассе Халльстрем, США
13 декабря 2018
Захочу и соскочу. Супергерои
, Сидни Сибилья, Италия
Петсон и Финдус-2: Лучшее на свете Рождество
, Али Самади Ахади, Германия
Хрусталь
, Дарья Жук, Россия / Беларусь / Германия / США
Бамблби
, Трэвис Найт, США
Человек-паук: Через вселенные
, Боб Персичетти, Питер Рэмзи, США
Импульсо: Больше, чем фламенко
, Эмилио Бельмонте Молина, Франция
Непотопляемые
, Жиль Леллуш, Франция
Аквамен
, Джеймс Ван, США
Почему мы креативны?
, Герман Васке, Германия
Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел
, Илья Куликов, Россия
Гринч
, Ярроу Чейни, Скотт Моужер, США
20 декабря 2018
Пышка
, Энн Флетчер, США
Человек, место, время и снова человек
, Ким Ки Дук, Корея
Воспитательница
, Сара Коланджело, США
22 декабря 2018
МУЛЬТ в кино. Выпуск 87. Празднуем вместе!
, Виктор Азеев, Екатерина Шабанова, Николай Козлов, Вера Мякишева, Россия
27 декабря 2018
Три богатыря и наследница престола
, Константин Бронзит, Россия
Елки Последние
, Анна Пармас, Тимур Бекмамбетов, Егор Баранов, Александр Котт, Россия
Унесенные призраками
, Хаяо Миядзаки, Япония
Любовь и прочий зоопарк
, Антони Кордье, Франция / Бельгия
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