Тарзан. Легенда, 2016

Режиссёр всех экранизаций книг о Гарри Поттере, начиная с четвёртой части, вновь возвращается в строй. И его возвращение ознаменовано не менее известной историей, а именно очередной адаптацией «Тарзана» Эдгара Райса Берроуза. В главного героя перевоплотился известный шведский актёр Александр Скарсгард. В картине также снялась прекрасная Марго Робби, которую вы уже видели в фильме «Волк в Уолл-стрит» и увидите в «Отряде самоубийц». А роль антагониста отошла к известному по фильмам Тарантино Кристофу Вальцу.

Историю о мальчике, выросшем в джунглях с обезьянами, слышали все. Тарзан – несменный владыка тропических лесов. Ту часть истории, где он знакомится с Джейн и влюбляется в неё, вы уже видели не раз. Прошло время, и Тарзан стал настоящим джентльменом и научился выживать в каменных джунглях под названием Лондон. Но его дом подвергся опасности, а злодей захватил Джейн в качестве приманки. Он вернётся, чтобы спасти своих друзей и родные места, и его не волнует, что это разрушит его репутацию уважаемого гражданина.