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Тарзан. Легенда Тарзан. Легенда
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The Legend of Tarzan

Тарзан. Легенда, 2016

2016 / США
7.7 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Режиссёр всех экранизаций книг о Гарри Поттере, начиная с четвёртой части, вновь возвращается в строй. И его возвращение ознаменовано не менее известной историей, а именно очередной адаптацией «Тарзана» Эдгара Райса Берроуза. В главного героя перевоплотился известный шведский актёр Александр Скарсгард. В картине также снялась прекрасная Марго Робби, которую вы уже видели в фильме «Волк в Уолл-стрит» и увидите в «Отряде самоубийц». А роль антагониста отошла к известному по фильмам Тарантино Кристофу Вальцу.

Историю о мальчике, выросшем в джунглях с обезьянами, слышали все. Тарзан – несменный владыка тропических лесов. Ту часть истории, где он знакомится с Джейн и влюбляется в неё, вы уже видели не раз. Прошло время, и Тарзан стал настоящим джентльменом и научился выживать в каменных джунглях под названием Лондон. Но его дом подвергся опасности, а злодей захватил Джейн в качестве приманки. Он вернётся, чтобы спасти своих друзей и родные места, и его не волнует, что это разрушит его репутацию уважаемого гражданина.

- Фильм «Тарзан. Легенда» ознаменован 88-ым появлением этого персонажа на экране. Первая экранизация книги Берроуза вышла в прокат в 1918 году. Она называлась «Тарзан, приёмыш обезьян».

- На роль Тарзана рассматривались Том Харди, Генри Кавилл, Чарли Ханнем и даже титуллованый чемпион по плаванию Майкл Фелпс.

- В конечном итоге выбор пал на шведского актёра Александра Скарсгарда, который принадлежит к очень кинематографичному семейству. Его отец Стеллан Скарсгард известен по фильмам «Девушка с татуировкой дракона», «Рассекая волны» и др. Также у Александра четверо братьев, снимающихся в кино: Билл («Дивергент, глава 3: За стеной»), Густав, Сэм и Вальтер.

- Изначально режиссёр Дэвид Йэтс хотел, чтобы Джейн сыграла Джессика Честейн. Однако позже на эту роль утвердили Марго Робби.

- Экранизации «Тарзана» последних лет всё более далеки от оригинала, так как его история развивалась вместе с кинематографом. Наиболее близкой к первоисточнику является лента «Тарзан, приёмыш обезьян».


Прошли годы с тех пор, как человек, когда-то известный как Тарзан, покинул африканские джунгли ради жизни под именем Джона Клейтона III, лорда Грейстока, с любимой женой Джейн. И сейчас его пригласили обратно в Конго, чтобы выступить в качестве торгового эмиссара Парламента; он не подозревает, что является пешкой в смертельной игре во славу жадности и мести, где за ниточки дергает бельгиец, капитан Леон Ром. Но те, кто задумал убийственный заговор, понятия не имеют, с чем они столкнутся.

7.7 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 30 июня 2016
Премьера онлайн 4 августа 2016
Премьера в мире 27 июня 2016
Возраст 12+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Дэвид Йейтс
Дэвид Йейтс
В ролях
Александр Скарсгард
Александр Скарсгард
Марго Робби
Марго Робби
Кристоф Вальц
Кристоф Вальц
Сэмюэл Л. Джексон
Сэмюэл Л. Джексон
Джимон Хонсу
Джимон Хонсу
Все актеры и съемочная группа
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Наша рецензия
История о мальчике, выросшем в джунглях под присмотром диких животных, не теряет популярности на протяжении многих лет. Появившаяся в далёком 1912 году она вот уже на протяжении почти сотни лет появляется на экранах больших кинотеатров. По разным подсчетом историю о мальчике, воспитанном животными, снимали от 50 до 88 раз. Приключения Тарзана самые разнообразные: от его непосредственной жизни в джунглях до попытки вжиться в человеческое общество. На этот раз мы увидим историю возвращения…
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ЕфимШифрин 22 июля 2016, 17:38
хороший фильм. постоянно что-то происходит.За весь фильм только раз, минут на 5-10 был слабый момент с затянутым разговором ни о чем. Сходить расслабиться стоит. Красивые кадры.
PolegeshkoES 14 июля 2016, 15:18
Впечатляющей зрелищности нет, но интересный и красивый фильм. Сходить посмотреть, чтобы расслабиться можно.
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