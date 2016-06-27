Тарзан. Легенда, 2016

Режиссёр всех экранизаций книг о Гарри Поттере, начиная с четвёртой части, вновь возвращается в строй. И его возвращение ознаменовано не менее известной историей, а именно очередной адаптацией «Тарзана» Эдгара Райса Берроуза. В главного героя перевоплотился известный шведский актёр Александр Скарсгард. В картине также снялась прекрасная Марго Робби, которую вы уже видели в фильме «Волк в Уолл-стрит» и увидите в «Отряде самоубийц». А роль антагониста отошла к известному по фильмам Тарантино Кристофу Вальцу.
Историю о мальчике, выросшем в джунглях с обезьянами, слышали все. Тарзан – несменный владыка тропических лесов. Ту часть истории, где он знакомится с Джейн и влюбляется в неё, вы уже видели не раз. Прошло время, и Тарзан стал настоящим джентльменом и научился выживать в каменных джунглях под названием Лондон. Но его дом подвергся опасности, а злодей захватил Джейн в качестве приманки. Он вернётся, чтобы спасти своих друзей и родные места, и его не волнует, что это разрушит его репутацию уважаемого гражданина.
- Фильм «Тарзан. Легенда» ознаменован 88-ым появлением этого персонажа на экране. Первая экранизация книги Берроуза вышла в прокат в 1918 году. Она называлась «Тарзан, приёмыш обезьян».
- На роль Тарзана рассматривались Том Харди, Генри Кавилл, Чарли Ханнем и даже титуллованый чемпион по плаванию Майкл Фелпс.
- В конечном итоге выбор пал на шведского актёра Александра Скарсгарда, который принадлежит к очень кинематографичному семейству. Его отец Стеллан Скарсгард известен по фильмам «Девушка с татуировкой дракона», «Рассекая волны» и др. Также у Александра четверо братьев, снимающихся в кино: Билл («Дивергент, глава 3: За стеной»), Густав, Сэм и Вальтер.
- Изначально режиссёр Дэвид Йэтс хотел, чтобы Джейн сыграла Джессика Честейн. Однако позже на эту роль утвердили Марго Робби.
- Экранизации «Тарзана» последних лет всё более далеки от оригинала, так как его история развивалась вместе с кинематографом. Наиболее близкой к первоисточнику является лента «Тарзан, приёмыш обезьян».
Прошли годы с тех пор, как человек, когда-то известный как Тарзан, покинул африканские джунгли ради жизни под именем Джона Клейтона III, лорда Грейстока, с любимой женой Джейн. И сейчас его пригласили обратно в Конго, чтобы выступить в качестве торгового эмиссара Парламента; он не подозревает, что является пешкой в смертельной игре во славу жадности и мести, где за ниточки дергает бельгиец, капитан Леон Ром. Но те, кто задумал убийственный заговор, понятия не имеют, с чем они столкнутся.