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TheatreHD: Globe: Венецианский купец
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TheatreHD: Globe: Венецианский купец, 2016

2016 / Великобритания
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О фильме

Легендарный британский актёр Джонатан Прайс, снимавшийся в «Игре престолов» (Game of Thrones, 2011), «Пиратах Карибского моря» (Pirates of the Caribbean) и «Волчьем зале» (Wolf Hall, 2015), предлагает свою интерпретацию главной роли в знаменитой пьесе о схватке любви и алчности. Шейлок в исполнении Прайса не только абсолютно убедителен в своей двуличности, но и придаёт эмоциональной постановке Манби дополнительной вес. Вкупе с выдающейся актёрской работой Прайса сюжет Шекспира о предрассудках и губительной корысти превращает этот спектакль в незабываемое зрелище, которое невозможно пропустить.

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Продолжительность 2 часа 47 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 11 мая 2016
Премьера в мире 11 мая 2016
Возраст 16+
Режиссер
Джонатан Манби
В ролях
Джонатан Прайс
Джонатан Прайс
Майкл Хэдли
Рэйчел Пикап
Фиби Прайс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма TheatreHD: Globe: Венецианский купец 2 постера
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Mori Cinema Кунцево
19:00 от 600 ₽
Полное расписание и билеты
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«TheatreHD: Globe: Венецианский купец» в кинотеатрах

ср 10
Формат сеанса
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Условные обозначения Помощь с билетами
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Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Mori Cinema Кунцево Молодежная
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19:00 от 600 ₽
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