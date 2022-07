TheatreHD: Globe: Венецианский купец, 2016

Легендарный британский актёр Джонатан Прайс, снимавшийся в «Игре престолов» (Game of Thrones, 2011), «Пиратах Карибского моря» (Pirates of the Caribbean) и «Волчьем зале» (Wolf Hall, 2015), предлагает свою интерпретацию главной роли в знаменитой пьесе о схватке любви и алчности. Шейлок в исполнении Прайса не только абсолютно убедителен в своей двуличности, но и придаёт эмоциональной постановке Манби дополнительной вес. Вкупе с выдающейся актёрской работой Прайса сюжет Шекспира о предрассудках и губительной корысти превращает этот спектакль в незабываемое зрелище, которое невозможно пропустить.