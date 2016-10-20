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Ледокол Ледокол
Киноафиша Фильмы Ледокол

Ледокол, 2016

2016 / Россия
7.7 Оцените
56 голосов
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Обладатель студенческой «Пальмовой ветви» и наш соотечественник Николай Хомерики возложил на свои плечи работу над очень масштабным проектом «Ледокол». Фильм снимался под эгидой «Продюсерской фирмы Игоря Толстунова», которая ответственна за создание экшена «Метро» 2013 года. В главной роли на экране появится один из самых перспективных молодых актёров Пётр Фёдоров («Иерей-сан: Исповедь самурая», «Дуэлянт»). Также в картине сыграл обладатель «Золотого медведя» Сергей Пускепалис («Как я провёл этим летом», «Прогулка»).

Сюжет фильма «Ледокол» основан на реальных событиях. Судно под названием «Михаил Сомов» в 1985 году попало в безвыходную ситуацию - его зажало во льдах Антарктиды. По сюжету членам экипажа предстоит провести 133 дня  в полной изоляции. С каждым мгновением их шансы на спасение уменьшаются. Однако надежда ещё оставалась, ведь со спасательной миссией в воды вышел «Владивосток» под командованием Арутра Чилингарова.

- Для достоверности своего образа актёр Пётр Фёдоров лично встретился с прототипом своего героя – Валентином Родченко

- В качестве реквизита были задействованы: настоящее надводное судно «Ленин» и ледокол «Ермак»

- Консультантом картины выступил Юрий Настеко, который был капитаном судна «Михаил Сомов» целых 16 лет. Его история легла в основу фильма, правда, ледокол в нём называется «Михаил Громов»

- У Юрия Настеко также есть камео в фильме

- Съёмки фильма-катастрофы «Ледокол» проходили в Мурманске, в Севастополе, а также в Хибинах и в Санкт-Петербурге. Они длились 3,5 месяца

- В фильме используется очень много бутафорского снега. Для того, чтобы создать эффект обледенения, была построена специальная парафиновая система. Парафин также использовали для крупных планов

- Бюджет картины «Ледокол» составил 10 миллионов долларов

- Сцена в которой персонаж Петра Фёдорова просыпается в пещере снималась в настоящих сугробах

- Сцену с огнём Александр Паль исполнил самостоятельно, не прибегая к помощи дублёров

Основано на реальных событиях. 1985 год. Навстречу ледоколу «Михаил Громов» движется огромный айсберг. Уходя от столкновения с ним, судно попадает в ледовый плен и оказывается в вынужденном дрейфе вблизи побережья Антарктиды.133 дня во тьме полярной ночи экипаж «Громова» пытается выбраться из ловушки. Вокруг зловещая тишина и жуткий холод. Горючее на исходе… Нервы на пределе… И даже если можно было бы уйти — деваться все равно некуда. У командования ледокола нет права на ошибку. Одно неверное решение — и тяжелые льды раздавят судно…

7.7 Оцените
56 голосов
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 20 октября 2016
Премьера онлайн 11 марта 2020
Премьера в мире 20 октября 2016
Возраст 6+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Николай Хомерики
Николай Хомерики
В ролях
Петр Федоров
Петр Федоров
Сергей Пускепалис
Сергей Пускепалис
Александр Паль
Александр Паль
Александр Яценко
Александр Яценко
Анна Михалкова
Анна Михалкова
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Ледокол 3 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Семен Семенович был явно не в духе. Вид имел угрожающий. И уступать дорогу, в общем, не особо спешил. Наоборот. Он уперто пробивался вперед, напирал и кряхтел так, что даже матерым морякам-полярникам становилось не по себе. И те растерялись. Обалдевшие, они «примерзли» к палубе и смотрели, как Семен Семенович – огромных размеров айсберг, прозванный так каким-то юмористом-матросом (в кубрике в тот вечер крутили «Бриллиантовую руку») – собирается подмять под…
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Владимир Тудэ 2 апреля 2017, 22:41
Такую муть я ещё не смотрел!!! Чушь неимоверная.(бывший плавсостав)
Vitale Marina 28 ноября 2016, 14:59
Да, все было не так. Лучше уточнить.
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