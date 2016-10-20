Ледокол, 2016

- Для достоверности своего образа актёр Пётр Фёдоров лично встретился с прототипом своего героя – Валентином Родченко

- В качестве реквизита были задействованы: настоящее надводное судно «Ленин» и ледокол «Ермак»

- Консультантом картины выступил Юрий Настеко, который был капитаном судна «Михаил Сомов» целых 16 лет. Его история легла в основу фильма, правда, ледокол в нём называется «Михаил Громов»

- У Юрия Настеко также есть камео в фильме

- Съёмки фильма-катастрофы «Ледокол» проходили в Мурманске, в Севастополе, а также в Хибинах и в Санкт-Петербурге. Они длились 3,5 месяца

- В фильме используется очень много бутафорского снега. Для того, чтобы создать эффект обледенения, была построена специальная парафиновая система. Парафин также использовали для крупных планов

- Бюджет картины «Ледокол» составил 10 миллионов долларов

- Сцена в которой персонаж Петра Фёдорова просыпается в пещере снималась в настоящих сугробах

- Сцену с огнём Александр Паль исполнил самостоятельно, не прибегая к помощи дублёров