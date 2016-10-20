Ледокол, 2016

Обладатель студенческой «Пальмовой ветви» и наш соотечественник Николай Хомерики возложил на свои плечи работу над очень масштабным проектом «Ледокол». Фильм снимался под эгидой «Продюсерской фирмы Игоря Толстунова», которая ответственна за создание экшена «Метро» 2013 года. В главной роли на экране появится один из самых перспективных молодых актёров Пётр Фёдоров («Иерей-сан: Исповедь самурая», «Дуэлянт»). Также в картине сыграл обладатель «Золотого медведя» Сергей Пускепалис («Как я провёл этим летом», «Прогулка»).
Сюжет фильма «Ледокол» основан на реальных событиях. Судно под названием «Михаил Сомов» в 1985 году попало в безвыходную ситуацию - его зажало во льдах Антарктиды. По сюжету членам экипажа предстоит провести 133 дня в полной изоляции. С каждым мгновением их шансы на спасение уменьшаются. Однако надежда ещё оставалась, ведь со спасательной миссией в воды вышел «Владивосток» под командованием Арутра Чилингарова.
- Для достоверности своего образа актёр Пётр Фёдоров лично встретился с прототипом своего героя – Валентином Родченко
- В качестве реквизита были задействованы: настоящее надводное судно «Ленин» и ледокол «Ермак»
- Консультантом картины выступил Юрий Настеко, который был капитаном судна «Михаил Сомов» целых 16 лет. Его история легла в основу фильма, правда, ледокол в нём называется «Михаил Громов»
- У Юрия Настеко также есть камео в фильме
- Съёмки фильма-катастрофы «Ледокол» проходили в Мурманске, в Севастополе, а также в Хибинах и в Санкт-Петербурге. Они длились 3,5 месяца
- В фильме используется очень много бутафорского снега. Для того, чтобы создать эффект обледенения, была построена специальная парафиновая система. Парафин также использовали для крупных планов
- Бюджет картины «Ледокол» составил 10 миллионов долларов
- Сцена в которой персонаж Петра Фёдорова просыпается в пещере снималась в настоящих сугробах
- Сцену с огнём Александр Паль исполнил самостоятельно, не прибегая к помощи дублёров
Основано на реальных событиях. 1985 год. Навстречу ледоколу «Михаил Громов» движется огромный айсберг. Уходя от столкновения с ним, судно попадает в ледовый плен и оказывается в вынужденном дрейфе вблизи побережья Антарктиды.133 дня во тьме полярной ночи экипаж «Громова» пытается выбраться из ловушки. Вокруг зловещая тишина и жуткий холод. Горючее на исходе… Нервы на пределе… И даже если можно было бы уйти — деваться все равно некуда. У командования ледокола нет права на ошибку. Одно неверное решение — и тяжелые льды раздавят судно…