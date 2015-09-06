Большой всплеск, 2015

Рок-певица Марианна Лэйн, внезапно потерявшая голос прямо во время концерта, отправляется для отдыха и восстановления на итальянское побережье. Сопровождает звезду ее молодой муж. Однако романтическое уединение вскоре нарушается визитом бывшего любовника Марианны Гарри и его юной привлекательной дочери.
Рок-звезда Марианна Лэйн и ее бойфренд наслаждаются отдыхом на юге Италии. Островную идиллию пары нарушает визит Гарри, бывшего любовника Марианны, и его взрослой дочери Пенелопы. Легкомысленная игра, невинный флирт, настоящая страсть и всепоглощающая ревность обернутся для героев смертельной опасностью.
Когда наткнулась на претендентов кинопремии Independent Spirit Award, с огорчением… Читать дальше…