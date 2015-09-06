Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Большой всплеск Большой всплеск
Киноафиша Фильмы Большой всплеск
A Bigger Splash

Большой всплеск, 2015

2015 / Италия / Франция
6.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Рок-певица Марианна Лэйн, внезапно потерявшая голос прямо во время концерта, отправляется для отдыха и восстановления на итальянское побережье. Сопровождает звезду ее молодой муж. Однако романтическое уединение вскоре нарушается визитом бывшего любовника Марианны Гарри и его юной привлекательной дочери.

  • Изначально планировалось, что Марианну сыграет Кейт Бланшетт, но из-за занятости актрисы роль отошла Тильде Суинтон.
  • Съемки прошли на острове Пантеллерия в Сицилийском проливе, Италия, где актеры проживали в домах, встроенных прямо в скалы.
  • Сама Тильда Суинтон охарактеризовала свою героиню Марианн как “сочетание” Дэвида Боуи, Крисси Хинд и П.Дж. Харви.
  • Роль Пенелопы должна была сыграть Марго Робби, но актриса отказалась от проекта ради “Тарзана. Легенды” незадолго до начала съемок. Луке Гуаданьино пришлось срочно искать ей замену: по совету агента Тильды Суинтон он в итоге обратил внимание на Дакоту Джонсон.
  • Лука Гуаданьино признавался, что концепция фильма на самом деле вдохновлена полотном "Большой всплеск" (1967) Дэвида Хокни. По словам режиссера, он никогда не являлся поклонником детективного фильма "Бассейн" (1969), с которым часто сравнивают “Большой всплеск”, и из фильма Жака Дере позаимствовал только идею встречи двух пар у бассейна.

Рок-звезда Марианна Лэйн и ее бойфренд наслаждаются отдыхом на юге Италии. Островную идиллию пары нарушает визит Гарри, бывшего любовника Марианны, и его взрослой дочери Пенелопы. Легкомысленная игра, невинный флирт, настоящая страсть и всепоглощающая ревность обернутся для героев смертельной опасностью.

6.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 9 июня 2016
Премьера в мире 6 сентября 2015
Возраст 18+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Лука Гуаданьино
Лука Гуаданьино
В ролях
Дакота Джонсон
Дакота Джонсон
Тильда Суинтон
Тильда Суинтон
Маттиас Шонартс
Маттиас Шонартс
Рэйф Файнс
Рэйф Файнс
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Этот неловкий момент
Этот неловкий момент (2015)
7.0666666
Фильм находится в подборках
Психологические триллеры Психологические триллеры
Постер фильма Большой всплеск 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Четыре оттенка страсти До российских экранов добрался фильм «Большой всплеск» итальянца Луки Гуаданьино, который был показан в 2015 году на Венецианском фестивале. Он является своеобразным ремейком любимой критиками и зрителями картины «Бассейн» с участием Алена Делона и Роми Шнайдер. Однако версия Гуаданьино оказалась слишком самовольной, что касается, в первую очередь, персонажей, и в целом настроения ленты. Оба творения примечательны по-своему, но и связь имеют…
Читать
Anastasia Ganina 22 августа 2017, 20:26
Just stop talking. The world is not ready for your honesty
Когда наткнулась на претендентов кинопремии Independent Spirit Award, с огорчением… Читать дальше…
Отзывы Написать
14 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
5 лучших фильмов с Рэйфом Файнсом: «Английский пациент», «Отель “Гранд Будапешт”» и «Раскопки» Киноафиша вспоминает лучшие фильмы Рэйфа Файнса. А в кинотеатрах уже можно посмотреть новинку «King’s man: Начало» (2021), где главную роль исполнил знаменитый британский актер.
Написать
13 января 2022 16:07
8 фильмов для тех, кто уже не может без путешествий Пока большинство стран закрыто для российских туристов, нам только и остается что мечтать о незабываемых путешествиях. Киноафиша подготовила список фильмов, которые окунут вас в атмосферу красивейших мест планеты. А также, возможно, именно эти картины помогут вам составить планы на, надеемся, скорый отдых.
Написать
13 апреля 2021 11:56
Такое разное лето: 7 жарких фильмов, которые стоит посмотреть онлайн Вот и наступил долгожданный июнь. Сейчас море, пляж и отдых больше похожи на фантомные воспоминания. Границы закрыты, хотя проблемой может стать даже выход из собственной квартиры. Найти частичку самого жаркого времени года поможет наша подборка. В ней собрано очень разнообразное лето. Оно полно веселья, романтики, приятной меланхолии, опасности, страха и беззаботности. Осталось только выбрать, что вам больше по душе.
Написать
1 июня 2020 10:50
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
трейлер
Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
Приложение киноафиши