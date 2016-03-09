Новости с планеты Марс, 2016

Двукратный номинант «Каннского кинофестиваля» и обладатель премии «Сезар» Доминик Молль представляет своё новое творение «Новости с планеты Марс». До этого он снял такие известные во Франции фильмы, как «Гарри – друг, который желает Вам добра» и «Лемминги». Главную роль сыграл актёр Венсан Макен, блиставший в режиссёрском дебюте Луи Гарреля «Друзья», а также Франсуа Дамиенс из картин «Новейший завет» и «Мы – легенды». Одним из продюсеров стал Филипп Логи, подаривший миру всё тот же «Новейший завет» и «Этот неловкий момент».

Хоть в названии и присутствует отсылка к планете Марс, речь в ней идёт вовсе не космических приключениях. В центре сюжета типичный семьянин по имени Филипп Марс, который работает в офисе. Каждый его день похож на предыдущий, и, кажется, мужчину это вполне устраивает. Но однажды в его жизни случается масштабная катастрофа, когда он понимает, что не может управлять окружающими его людьми и их выборами. Сын резко становится заядлым вегетарианцем, дочь рисует провокационные картины, а коллега попросту сходит с ума. Он изо всех сил пытается совладать с ситуацией, но ничего не выходит. Но однажды к нему приезжает старый товарищ Джером, которые вкорень меняет всё.