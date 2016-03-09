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Новости с планеты Марс Новости с планеты Марс
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Des nouvelles de la planète Mars

Новости с планеты Марс, 2016

2016 / Франция / Бельгия
6.5 Оцените
13 голосов
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Двукратный номинант «Каннского кинофестиваля» и обладатель премии «Сезар» Доминик Молль представляет своё новое творение «Новости с планеты Марс». До этого он снял такие известные во Франции фильмы, как «Гарри – друг, который желает Вам добра» и «Лемминги». Главную роль сыграл актёр Венсан Макен, блиставший в режиссёрском дебюте Луи Гарреля «Друзья», а также Франсуа Дамиенс из картин «Новейший завет» и «Мы – легенды». Одним из продюсеров стал Филипп Логи, подаривший миру всё тот же «Новейший завет» и «Этот неловкий момент».

Хоть в названии и присутствует отсылка к планете Марс, речь в ней идёт вовсе не космических приключениях. В центре сюжета типичный семьянин по имени Филипп Марс, который работает в офисе. Каждый его день похож на предыдущий, и, кажется, мужчину это вполне устраивает. Но однажды в его жизни случается масштабная катастрофа, когда он понимает, что не может управлять окружающими его людьми и их выборами. Сын резко становится заядлым вегетарианцем, дочь рисует провокационные картины, а коллега попросту сходит с ума. Он изо всех сил пытается совладать с ситуацией, но ничего не выходит. Но однажды к нему приезжает старый товарищ Джером, которые вкорень меняет всё.

- Фильм «Новости с планеты Марс» был представлен на Берлинском кинофестивале в 2016 году

- Актёр Венсан Макен, сыгравший главного героя в фильме «Новости с планеты Марс», в кино на первом плане появляется редко. Зато во Франции он широко известен в театральных кругах. Наибольшую известность он получил после участие в спектакле «Идиот» (Ф. Достоевский)

- Венсан Макен также является обладателем французского Ордена Искусств и литературы, одной из четырёх ведомственных наград в стране

- «Новости с планеты Марс» стал пятой совместной работой режиссёра Доминика Молля и сценариста Жиля Маршана

- Это также пятый полнометражный фильм Доминика Молля, однако режиссёр уже имеет за своими плечами около десяти номинаций, включающих несколько побед, на всемирно известные премии и фестивали

 

Филипп Марс работает айтишником, мечтает о космосе, и его все достали! Дети считают лузером, сестра — занудой, и даже призраки умерших родителей подшучивают над ним. Все меняется с появлением смешного и немного опасного коллеги Жерома. Вместе со своей пассией, сбежавшей из психиатрической клиники, они перевернут дом и жизнь Филиппа с ног на голову, заразят его романтичным бредом и заставят впервые в жизни совершить настоящий поступок — похлеще полета на Марс.

6.5 Оцените
13 голосов
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2016
Премьера в России 14 июля 2016
Премьера в мире 9 марта 2016
Возраст 16+
Прокатчик ПРОвзгляд
Режиссер
Доминик Молль
Доминик Молль
В ролях
Франсуа Дамиенс
Франсуа Дамиенс
Венсан Макен
Венсан Макен
Верле Батенс
Верле Батенс
Мишель Омон
Мишель Омон
Катрин Сами
Катрин Сами
Все актеры и съемочная группа
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