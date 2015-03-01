Белки в деле, 2015

Вырвавшись из реабилитационного зоопарка, Фрэнки, белка, способная уболтать кого угодно, возвращается в свой лес. Там он узнает от своего глуповатого лучшего друга Коди, дикобраза и уличного мошенника, что, пока он находился в тюрьме, весь лес был вычищен институтом A.C.O.R.N.S., производителем средств для ухода за кожей. В преддверии зимы лесные жители остались без желудей, и теперь все они могут не пережить этот сезон. Теперь у Фрэнки нет другого выбора, кроме как ворваться в совершенно новый, ультрасовременный, защищенный от грызунов перерабатывающий завод A.C.O.R.N.S. и вернуть желуди, заодно вернув любовь всей его жизни, Лолу, которая давно разочаровалась в герое. Так, с помощью старых и новых друзей, герой отправляется в зловещую крепость завода, цитадель зла A.C.O.R.N.S…