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Белки в деле Белки в деле
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Белки в деле, 2015

2015 / США
3.8 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 3.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Вырвавшись из реабилитационного зоопарка, Фрэнки, белка, способная уболтать кого угодно, возвращается в свой лес. Там он узнает от своего глуповатого лучшего друга Коди, дикобраза и уличного мошенника, что, пока он находился в тюрьме, весь лес был вычищен институтом A.C.O.R.N.S., производителем средств для ухода за кожей. В преддверии зимы лесные жители остались без желудей, и теперь все они могут не пережить этот сезон. Теперь у Фрэнки нет другого выбора, кроме как ворваться в совершенно новый, ультрасовременный, защищенный от грызунов перерабатывающий завод A.C.O.R.N.S. и вернуть желуди, заодно вернув любовь всей его жизни, Лолу, которая давно разочаровалась в герое. Так, с помощью старых и новых друзей, герой отправляется в зловещую крепость завода, цитадель зла A.C.O.R.N.S… 

  • Это первый полнометражный мультфильм студии анимации Vanguard Animation, выпущенный на экраны за пять лет, после выхода анимационного фильма «Космические шимпанзе 2: Зартог наносит ответный удар» в 2010 году. 
  • Изначально премьера мультфильма планировалось на 2014 год, но позже релиз был перенесен на 2016 год, чтобы избежать конкуренции с картиной «Реальной белка». 
  • Виктория Джастис, озвучившая возлюбленную главного героя, восемью годами ранее уже играла персонажа по имени «Лола» в телешоу Nickelodeon «Зоуи 101». 
     

В лесу случилась беда! Пронырливые дельцы из города решили, что желуди послужат отличной основой для нового Чудо-крема. Они приехали в лес на железных машинах, собрали все желуди и оставили всех лесных жителей на зиму без еды! Но отважная белка Фрэнки, знает, что нужно делать! Он собирает суперкоманду своих друзей — дикобраза Коди, летучую мышь Лиама, Змею Рэйтч, Ящерицу Эдси и Белку-летягу Лолу, вместе с ними он должен пробраться на фабрику где хранятся желуди и вернуть их!

3.8 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 3.5
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 24 марта 2016
Премьера в мире 1 марта 2015
Возраст 6+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Росс Венокур
Росс Венокур
В ролях
Виктория Джастис
Виктория Джастис
Уилл Форте
Уилл Форте
Джон Легуизамо
Джон Легуизамо
Джон Клиз
Джон Клиз
Джейсон Джонс
Джейсон Джонс
Все актеры и съемочная группа
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Белки в деле
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11 друзей Фрэнки На этой неделе в прокат выходят сразу три анимационных картины, и «Белки в деле», пожалуй, самая неконкурентоспособная из всех. В основе сюжета лежит очередная история о том, как несколько животных собираются вместе ради благородной цели. Белка по имени Фрэнки мечтает жениться на красавице Лоле, но стоит ему отлучиться из родных краёв, как по возвращении обнаруживается, что все жёлуди пропали из леса по вине людей, которые делают из них крем для ягодиц. В придачу к…
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