Петербург. Только по любви, 2016

Киноальманах «Петербург. Только по любви» от прочих подобных сборников отличается тем, что режиссёрами тут выступили исключительно представительницы прекрасного пола. Среди них Рената Литвинова («Последняя сказка Риты»), у которой уже большой опыт в съёмках коротких метров, Авдотья Смирнова («Кококо», «2 дня»), а также Оксана Бычкова («Питер FM», «Плюс один»). А Рената Литвинова даже сыграла в картине, в которой также задействованы такие актёры, как Михаил Боярский, Яна Сексте («Оттепель»), Максим Виторган («Лондонград. Знай наших», «День выборов») и звезда сериала «Интерны» Светлана Камынина.
Фильм «Петербург. Только по любви» представит вам семь удивительных историй, случившихся в одном из самых красивых городов России. В центре сюжета каждой новеллы – новая женщина. Перед вами предстанут: мать-одиночка; экскурсовод; девушка, задумавшая самоубийство; крановщица, которую преследуют неудачи; собачница Вера и другие. Все они утверждают господство женской силы и выносливости и напоминают о том, что каждый достоин счастья, несмотря на все трудности, с которыми героиням придётся столкнуться. Да и сам город будто желает женщинам добра. Ведь приезжают в Петербург только по любви, и он отвечает тем же.
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В Петербурге легко почувствовать себя влюбленным. Здесь запросто решаются на авантюры, вмиг меняют рабочий комбинезон на вечернее платье и готовы доверить свою судьбу шаману. В этом городе иногда кажется, что если прыгнуть с крыши, то можно взлететь, что бронзовые скульптуры вот-вот оживут, а Иосифа Бродского еще можно спасти, если снять про него кино.