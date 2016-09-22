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Петербург. Только по любви Петербург. Только по любви
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Петербург. Только по любви, 2016

2016 / Россия
7.3 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Киноальманах «Петербург. Только по любви» от прочих подобных сборников отличается тем, что режиссёрами тут выступили исключительно представительницы прекрасного пола. Среди них Рената Литвинова («Последняя сказка Риты»), у которой уже большой опыт в съёмках коротких метров, Авдотья Смирнова («Кококо», «2 дня»), а также Оксана Бычкова («Питер FM», «Плюс один»). А Рената Литвинова даже сыграла в картине, в которой также задействованы такие актёры, как Михаил Боярский, Яна Сексте («Оттепель»), Максим Виторган («Лондонград. Знай наших», «День выборов») и звезда сериала «Интерны» Светлана Камынина.

Фильм «Петербург. Только по любви» представит вам семь удивительных историй, случившихся в одном из самых красивых городов России. В центре сюжета каждой новеллы – новая женщина. Перед вами предстанут: мать-одиночка; экскурсовод; девушка, задумавшая самоубийство; крановщица, которую преследуют неудачи;  собачница Вера и другие. Все они утверждают господство женской силы и выносливости и напоминают о том, что каждый достоин счастья, несмотря на все трудности, с которыми героиням придётся столкнуться. Да и сам город будто желает женщинам добра. Ведь приезжают в Петербург только по любви, и он отвечает тем же.

- Для Натальи Кудряшовой работа над фильмом «Петербург. Только по любви» стала дебютом в коротком метре

- Фильм «Петербург. Только по любви» выходит в свет под эгидой кинокомпании «СТВ», студии «Ленфильм», а также компании «Глобус-Фильм»

- Самой молодой постановщице киноальманаха 26 лет. Это Аксинья Гог, снявшая сегмент «Селфи»

- Авдотья Смирнова создала сюжет к своей новелле «Выгул собак» ещё 8 лет назад

- Аксинья Гог написала сценарий к новелле «Селфи» после того, как увидела актрису Анастасию Пронину. Режиссёра так покорило её лицо, что ей захотелось создать историю специально под эту женщину

- «Петербург. Только по любви» стал фильмом открытия фестиваля Кинотавр

В Петербурге легко почувствовать себя влюбленным. Здесь запросто решаются на авантюры, вмиг меняют рабочий комбинезон на вечернее платье и готовы доверить свою судьбу шаману. В этом городе иногда кажется, что если прыгнуть с крыши, то можно взлететь, что бронзовые скульптуры вот-вот оживут, а Иосифа Бродского еще можно спасти, если снять про него кино.

7.3 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 2016
Премьера в России 22 сентября 2016
Премьера в мире 22 сентября 2016
Возраст 16+
Прокатчик ПРОвзгляд
Режиссер
Авдотья Смирнова
Авдотья Смирнова
В ролях
Анастасия Пронина
Анастасия Пронина
Никита Смольянинов
Никита Смольянинов
Эрик Кения
Эрик Кения
Аркадий Коваль
Аркадий Коваль
Ибрагим Исмаилов
Ибрагим Исмаилов
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Петербург. Только по любви 3 постера
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Петербург. Только по любви
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Говорят, что в Москву едут по работе, а в Петербург только по любви. И если вы хоть раз бывали в городе на Неве, то сложно будет поспорить с этим утверждением. Картина «Петербург. Только по любви» представляет собой киноальманах от уже известных и начинающих женщин режиссёров, среди которых Авдотья Смирнова, Рената Литвинова, Оксана Бычкова, Аксинья Гог и другие. Сценарии к каждой из новелл были написаны постановщицами самостоятельно, и плод их совместного творчества впервые…
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alex 2 октября 2016, 22:23
Ну, всем не посоветую точно это сквозь себя пропускать. Пара-тройка новелл достойна просмотра всеми. Но пара точно не съедобные (об индёйце и о… Читать дальше…
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