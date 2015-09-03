Экстрасенсы, 2015

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Лицензия на убийство Он убивает уколом в шею – очень длинной и очень острой иглой. Убивает без боли – ни одна из жертв даже не вздрогнула. И потому на полицейских фотографиях у трупов такие счастливые лица. А ещё этот парень большой эстет: ванна, полная роз, в которой «спит» длинноволосая жертва, бокалы из хрусталя… Кто он, откуда взялся такой странный маньяк? И почему все убитые неизлечимо больны? Детектив Джо (Джеффри Дин Морган) не может найти ответа. Кадр из…