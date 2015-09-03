Экстрасенсы, 2015

К пожилому экстрасенсу-затворнику Джону Клэнси обращаются два агента ФБР, которые расследуют дело о серии загадочных убийств. Используя свои необычные способности Клэнси выясняет, что убийца, как и он, обладает даром ясновидения, но если Клэнси может видеть события прошлого, то его враг способен заглядывать в будущее. Такой соперник кажется недосягаемым, но Джон все равно вступает в интеллектуальную схватку с расчетливым убийцей.
Джон Клэнси, экстрасенс, много раз помогавший ФБР в расследованиях неразрешимых преступлений, сталкивается с самым опасным делом в своей жизни. Его способность видеть прошлое оказывается бессильна перед новым противником – хладнокровным убийцей, который способен предвидеть будущее. Теперь, чтобы остановить серию убийств, Джон должен вступить в неравную схватку с расчётливым маньяком и найти способ загнать в ловушку того, кто всегда на десять шагов впереди.