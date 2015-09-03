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Экстрасенсы, 2015

2015 / США
7.5 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

К пожилому экстрасенсу-затворнику Джону Клэнси обращаются два агента ФБР, которые расследуют дело о серии загадочных убийств. Используя свои необычные способности Клэнси выясняет, что убийца, как и он, обладает даром ясновидения, но если Клэнси может видеть события прошлого, то его враг способен заглядывать в будущее. Такой соперник кажется недосягаемым, но Джон все равно вступает в интеллектуальную схватку с расчетливым убийцей. 

  • Сценарий для этого фильма был куплен студией “New Line Cinema” с намерением переписать его, сделав продолжение триллера “Семь”. Главным героем должен был стать детектив Уильям Сомерсет в исполнении Моргана Фримана, который приобрел экстрасенсорные способности. От этой идеи отказались после того, как режиссер “Семь” Дэвид Финчер раскритиковал эту идею. 
  • Стихотворение, которое декламируют Чарльз Эмброуз и Джон Клэнси — это  “Свинцовое эхо и Золотое эхо” Джерарда Мэнли Хопкинса.
  • Первоначально этот фильм собирался снять Шекхар Капур с Брюсом Уиллисом в главной роли.
  • Этот фильм должен был выйти в конце 2015 года, но американский дистрибьютор фильма, “Relativity Media”, столкнулся с финансовыми проблемами и отложил выпуск. В итоге фильм был выкуплен студиями “Grindstone Entertainment” и “Lionsgate Films” и выпущен лишь в декабре 2016.
  • Когда Джон слушает Арию из Богемы, персонаж Рудольфо поет на итальянском языке: «Кто я?» Именно в этот момент слова «Кто я?» появляются на экране как часть файла уголовного дела, которое Джон начинает тщательно исследовать.

Джон Клэнси, экстрасенс, много раз помогавший ФБР в расследованиях неразрешимых преступлений, сталкивается с самым опасным делом в своей жизни. Его способность видеть прошлое оказывается бессильна перед новым противником – хладнокровным убийцей, который способен предвидеть будущее. Теперь, чтобы остановить серию убийств, Джон должен вступить в неравную схватку с расчётливым маньяком и найти способ загнать в ловушку того, кто всегда на десять шагов впереди.

7.5 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2015
Премьера в России 31 марта 2016
Премьера в мире 3 сентября 2015
Возраст 18+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Афонсо Пойарт
В ролях
Энтони Хопкинс
Энтони Хопкинс
Эбби Корниш
Эбби Корниш
Колин Фаррелл
Колин Фаррелл
Джеффри Дин Морган
Джеффри Дин Морган
Ксандер Беркли
Ксандер Беркли
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Экстрасенсы 5 постеров
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Экстрасенсы
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Лицензия на убийство Он убивает уколом в шею – очень длинной и очень острой иглой. Убивает без боли – ни одна из жертв даже не вздрогнула. И потому на полицейских фотографиях у трупов такие счастливые лица. А ещё этот парень большой эстет: ванна, полная роз, в которой «спит» длинноволосая жертва, бокалы из хрусталя… Кто он, откуда взялся такой странный маньяк? И почему все убитые неизлечимо больны? Детектив Джо (Джеффри Дин Морган) не может найти ответа. Кадр из…
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30 марта 2016 00:00
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