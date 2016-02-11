Сила воли, 2015

Режиссёр таких картин, как «Жатва», «Хищник 2» и «Кошмар на улице Вязов 5» Стивен Хопкинс выпускает фильм под эгидой совместного производства Франции, Германии и США. Карьеру он начал ещё в 80-х, однако по большей части преуспел в фильмах для телевидения и сериалах. Зато прокатная судьба его новой картины подаёт большие надежды. Главную роль в фильме исполнил молодой актёр Стивен Джеймс, снявшийся в «Сельме». Также одного из персонажей сыграл звезда комедий «Несносные боссы» и «Мы Миллеры» Джейсон Судейкис. Среди прочих знаменитостей Кэрис ван Хаутен из «Игры престолов» и лауреат премии «Оскар» Джереми Айронс, который последнее время активно снимается и, несмотря на возраст, пока не собирается бросать карьеру.

В основу сюжета легла реальная жизненная история. Её героем является бегун Джесси Оуэнс. Он совершил величайший поступок и сумел сломать все барьеры на пути к своей цели. Стоило ему показать себя на поле, как стало ясно – он способен покорить любые вершины. Он установил мировой рекорд и готовится отправиться на Олимпийские игры, которые должны пройти в Берлине в 1936 году. А значит, у власти уже находится Гитлер, и поездка туда может обернуться для Джесси печальными последствиями. Однако он не сдаётся и всё равно едет в Германию, чтобы получить заветное золото.