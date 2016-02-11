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Сила воли, 2015

2015 / Франция / Германия / Канада
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13 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссёр таких картин, как «Жатва», «Хищник 2» и «Кошмар на улице Вязов 5» Стивен Хопкинс выпускает фильм под эгидой совместного производства Франции, Германии и США. Карьеру он начал ещё в 80-х, однако по большей части преуспел в фильмах для телевидения и сериалах. Зато прокатная судьба его новой картины подаёт большие надежды. Главную роль в фильме исполнил молодой актёр Стивен Джеймс, снявшийся в «Сельме». Также одного из персонажей сыграл звезда комедий «Несносные боссы» и «Мы Миллеры» Джейсон Судейкис. Среди прочих знаменитостей Кэрис ван Хаутен из «Игры престолов» и лауреат премии «Оскар» Джереми Айронс, который последнее время активно снимается и, несмотря на возраст, пока не собирается бросать карьеру.

В основу сюжета легла реальная жизненная история. Её героем является бегун Джесси Оуэнс. Он совершил величайший поступок и сумел сломать все барьеры на пути к своей цели. Стоило ему показать себя на поле, как стало ясно – он способен покорить любые вершины. Он установил мировой рекорд и готовится отправиться на Олимпийские игры, которые должны пройти в Берлине в 1936 году. А значит, у власти уже находится Гитлер, и поездка туда может обернуться для Джесси печальными последствиями. Однако он не сдаётся и всё равно едет в Германию, чтобы получить заветное золото.

- Изначально фильм «Сила воли» носил название «Гонка», однако за месяц до проката его изменили

- Настоящий Джесси Оуэнс умер в 1980 году от рака лёгкого, возникшего из-за чрезмерного курения

- Бюджет фильма «Сила воли» также состоит из средств семьи Джесси Оуэнса, а также из денег, выделенных фондами (The Jesse Owens Foundation и The Jesse Owens Trust). Он составил 5 миллионов долларов

- Фильм «Олимпия», который по сюжету снимает Лени Рифеншталь (Кэрис ван Хаутен), был восторженно принят в Германии. Однако в США его байкотировали точно так же, как и Олимпийские игры, которым он посвящён

- Изначально роль Джесси Оуэнса должен был сыграть актёр Джон Бойега, однако отказался в пользу седьмого эпизода «Звёздных войн». 

Правдивая история легендарного чернокожего атлета Джесси Оуэнса, чье невероятное упорство привело его на Олимпийские игры 1936 года в нацистском Берлине. Встретившиеся на его пути преграды и искушения — ничто в сравнении с грандиозным забегом, за которым следил весь мир. Затаив дыхание, одни надеялись на победу Джесси как на символ справедливости и достоинства, а другие жаждали его поражения во имя триумфа идеологии. Несколько секунд — и Джесси ворвался в историю, бросив дерзкий вызов самому Гитлеру.

7.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 2 часа 14 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 14 июля 2016
Премьера в мире 11 февраля 2016
Возраст 12+
Прокатчик Arthouse
Режиссер
Стивен Хопкинс
Стивен Хопкинс
В ролях
Джейсон Судейкис
Джейсон Судейкис
Кэрис ван Хаутен
Кэрис ван Хаутен
Аманда Крю
Аманда Крю
Джереми Айронс
Джереми Айронс
Джакомо Джианниотти
Джакомо Джианниотти
Все актеры и съемочная группа
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Фильмы про спорт, основанные на реальных событиях Фильмы про спорт, основанные на реальных событиях
Постер фильма Сила воли 3 постера
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История олимпийского чемпиона Джесси Оуэнса вдохновила уже не одно поколение атлетов. А если вы смотрели или читали «Воровку книг» («Книжный вор»), то знаете, что достижение чернокожего бегуна даже достигло сердца художественного персонажа Руди Штайнера, который мечтал повторить этот подвиг. Ко всему прочему, каждый год в прокат выходит хотя бы один фильм о расовой дискриминации, чаще всего основанный на реальных событиях. Поэтому сюжету о Джесси Оуэнсе было необходимо…
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