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Ikari

Ярость, 2016

2016 / Япония
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12 голосов Рейтинг IMDb: 7
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О фильме

Человек зверски убивает семейную пару, а потом сбегает, оставив надпись кровью — слово «ГНЕВ». Полиция ищет убийцу по всей стране, но пока про него известно лишь одно — преступник сделал пластическую операцию и изменил внешность. 

Портовый рабочий из Тибы уверен, что убийца — странный парень, с которым встречается его дочь. Гей-рекламщик из Токио начинает подозревать, что убийца — его партнёр, которого он привёл к себе жить. В свою очередь девушка, недавно переехавшая на Окинаву, встречает на пустынном острове туриста, который просит её никому про него не рассказывать.

7.1 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 2 часа 22 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в России 10 сентября 2016
Премьера в мире 10 сентября 2016
Возраст 18+
Режиссер
Ли Сан-иль
В ролях
Кен Ватанабе
Кен Ватанабе
Хикари Мицусима
Хикари Мицусима
Мираи Морияма
Аои Миядзаки
Сатоси Цумабуки
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Ярость 2 постера
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