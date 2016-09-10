Ярость, 2016

Человек зверски убивает семейную пару, а потом сбегает, оставив надпись кровью — слово «ГНЕВ». Полиция ищет убийцу по всей стране, но пока про него известно лишь одно — преступник сделал пластическую операцию и изменил внешность.



Портовый рабочий из Тибы уверен, что убийца — странный парень, с которым встречается его дочь. Гей-рекламщик из Токио начинает подозревать, что убийца — его партнёр, которого он привёл к себе жить. В свою очередь девушка, недавно переехавшая на Окинаву, встречает на пустынном острове туриста, который просит её никому про него не рассказывать.