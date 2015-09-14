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Эволюция Эволюция
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Évolution

Эволюция, 2015

2015 / Франция / Бельгия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Фильм «Эволюция» сняла француженка Люсиль Адзиалилович, получившая известность после ленты «Невинность» с Марион Котийяр, и эта картина получила приз за лучший сценарий на МКФ в Сан-Себастьяне. В основном в картине задействованы молодые и начинающие актёры, среди которых можно узнать лишь некоторых, например, Роксану Дюран («Белая лента», «Монах») и Жюли-Мари Парментье («Пришельцы 3: Взятие Бастилии»).

«Эвлюция» является современной антиутопией. Николасу 11 лет, и он живёт на острове. Помимо него, там находится его мама, а также множество других мальчиков со своими матерьми. Жизнь здесь протекает спокойно, но в какой-то момент герой начинает задаваться вопросами, на которые никто не может дать ответ. Постепенно он и остальные ребята понимают, что над ними проводят ужасные эксперименты, которые должны привести к совершенно новой ступени эволюции. 

- Фильм «Эволюция» уже был показан в России в рамках фестиваля «2morrow»

- Люсиль Адзиалилович является супругой режиссёра Гаспара Ноэ, широко известного в авторских кругах и выпустившего в 2015-ом провокационную ленту «Любовь»

- Вдохновением для режиссёра во время съёмок «Эволюции» послужили японские ленты 60-х, работы Джорджо де Кирико и фильм «Кто может убить ребёнка?»

На отдаленном острове в океане живут исключительно женщины и мальчики, среди них 10-летний Николя со своей матерью. Все дети подвергаются странным медицинским процедурам в местной больнице. Но только Николя пытается понять – что же происходит вокруг. Он чувствует, что мать лжет ему. Он полон решимости узнать – что все женщины острова делают по ночам на берегу. То, что он обнаруживает, становится для мальчика началом бесконечного кошмара. И лишь один человек – молодая медсестра Стелла – приходит ему на помощь…

6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 2015
Премьера в России 17 ноября 2016
Премьера в мире 14 сентября 2015
Возраст 16+
Прокатчик Cinema Prestige
Режиссер
Люсиль Адзиалилович
Люсиль Адзиалилович
В ролях
Роксана Дюран
Роксана Дюран
Жюли-Мари Парментье
Жюли-Мари Парментье
Макс Бребант
Макс Бребант
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Эволюция 2 постера
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На ландшафте антиутопий под конец года появился фильм «Эволюция» от француженки Люсиль Адзиалилович. Последняя работа жены завсегдатая Каннского кинофестиваля Гаспара Ноэ под названием «Невинность» вышла в 2004 году и также являла собой полную тайн историю о юных созданиях. Правда, в этот раз своё внимание режиссёр переключила с девочек на мальчиков, представив очередную смесь безнадёжности и страха, рассказанную по-детски наивно, но при этом профессионально. Ну а по…
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