Эволюция, 2015

Фильм «Эволюция» сняла француженка Люсиль Адзиалилович, получившая известность после ленты «Невинность» с Марион Котийяр, и эта картина получила приз за лучший сценарий на МКФ в Сан-Себастьяне. В основном в картине задействованы молодые и начинающие актёры, среди которых можно узнать лишь некоторых, например, Роксану Дюран («Белая лента», «Монах») и Жюли-Мари Парментье («Пришельцы 3: Взятие Бастилии»).

«Эвлюция» является современной антиутопией. Николасу 11 лет, и он живёт на острове. Помимо него, там находится его мама, а также множество других мальчиков со своими матерьми. Жизнь здесь протекает спокойно, но в какой-то момент герой начинает задаваться вопросами, на которые никто не может дать ответ. Постепенно он и остальные ребята понимают, что над ними проводят ужасные эксперименты, которые должны привести к совершенно новой ступени эволюции.