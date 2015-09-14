Эволюция, 2015

Фильм «Эволюция» сняла француженка Люсиль Адзиалилович, получившая известность после ленты «Невинность» с Марион Котийяр, и эта картина получила приз за лучший сценарий на МКФ в Сан-Себастьяне. В основном в картине задействованы молодые и начинающие актёры, среди которых можно узнать лишь некоторых, например, Роксану Дюран («Белая лента», «Монах») и Жюли-Мари Парментье («Пришельцы 3: Взятие Бастилии»).
«Эвлюция» является современной антиутопией. Николасу 11 лет, и он живёт на острове. Помимо него, там находится его мама, а также множество других мальчиков со своими матерьми. Жизнь здесь протекает спокойно, но в какой-то момент герой начинает задаваться вопросами, на которые никто не может дать ответ. Постепенно он и остальные ребята понимают, что над ними проводят ужасные эксперименты, которые должны привести к совершенно новой ступени эволюции.
- Фильм «Эволюция» уже был показан в России в рамках фестиваля «2morrow»
- Люсиль Адзиалилович является супругой режиссёра Гаспара Ноэ, широко известного в авторских кругах и выпустившего в 2015-ом провокационную ленту «Любовь»
- Вдохновением для режиссёра во время съёмок «Эволюции» послужили японские ленты 60-х, работы Джорджо де Кирико и фильм «Кто может убить ребёнка?»
На отдаленном острове в океане живут исключительно женщины и мальчики, среди них 10-летний Николя со своей матерью. Все дети подвергаются странным медицинским процедурам в местной больнице. Но только Николя пытается понять – что же происходит вокруг. Он чувствует, что мать лжет ему. Он полон решимости узнать – что все женщины острова делают по ночам на берегу. То, что он обнаруживает, становится для мальчика началом бесконечного кошмара. И лишь один человек – молодая медсестра Стелла – приходит ему на помощь…